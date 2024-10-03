Основные усилия враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

В настоящее время произошло 132 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара тремя ракетами, 48 авиаударов, сбросив при этом 97 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 788 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы, а также сбросили десять авиабомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении убиты и ранены 110 оккупантов, обезврежены один танк, семь артиллерийских систем, четыре РСЗО, 11 автомобилей, 33 беспилотных летательных аппарата и четыре единицы специальной техники.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Куриловки, Песчаного и Першотравневого подразделения Сил обороны отразили девять штурмов. Продолжаются боестолкновения в районе Вишневого и Петропавловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Спорного на Северском направлении. Получив жесткий отпор, отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед. Враг концентрировал усилия в районе Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Кроме того, при поддержке бомбардировочной авиации враг атаковал Часов Яр.

Торецк, Дачное и Нелиповка девять раз были атакованы на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Катериновка, Дружба и Клебан-Бык.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 28 раз атаковал наши позиции в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 288 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", один разведывательный БпЛА и одна артиллерийская система. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум артсистемам, двум автомобилям, пяти бронемашинам и одному танку.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки.

Обстановка на юге

Четыре раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в направлении Максимовки и Богоявленки на Времевском направлении.

На Ореховском направлении остановлены две атаки российских захватчиков неподалеку Каменского и Новоданиловки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где враг нанес шесть авиаударов, применив 13 управляемых авиабомб.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 110-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 425-го отдельного штурмового батальона, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

