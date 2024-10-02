Этим летом из-за российской агрессии в Украине погибли 589 гражданских. Это на 45% больше, чем за предыдущие три месяца, - ООН

С 1 июня по 31 августа 2024 года из-за полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 589 гражданских людей, еще 2685 получили ранения. Жертв в результате российской агрессии на 45% больше, чем за весну этого года.

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, что этим летом 589 мирных жителей Украины погибли и 2685 получили ранения "в результате насилия, связанного с конфликтом".

Отмечается, что 89% жертв погибли или получили ранения на подконтрольной территории Украины - (518 погибших и 2411 раненых).

Погибли 324 мужчины, 238 женщин, 14 девушек и 13 парней. Ранены 1353 мужчины, 1155 женщин, 104 парня и 73 девочки.

В отчете также отмечается, что июль стал "самым смертоносным месяцем для мирного населения в Украине с октября 2022 года".

"Главной причиной большого количества жертв среди гражданского населения в июле была широкомасштабная скоординированная атака из десятков ракет, запущенных Российской Федерацией по целям по всей Украине 8 июля", - говорится в документе.

Кроме этого, в отчете ООН отмечают, что в период с 1 июня по 31 августа российские захватчики совершили по меньшей мере четыре массированные атаки против энергетических объектов по всей Украине.

"В течение отчетного периода российские вооруженные формирования продолжали атаки системного характера на энергетическую инфраструктуру, критическую для гражданского населения в Украине", - добавляют в Организации.

