Этим летом из-за российской агрессии в Украине погибли 589 гражданских. Это на 45% больше, чем за предыдущие три месяца, - ООН
С 1 июня по 31 августа 2024 года из-за полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 589 гражданских людей, еще 2685 получили ранения. Жертв в результате российской агрессии на 45% больше, чем за весну этого года.
Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
В документе говорится, что этим летом 589 мирных жителей Украины погибли и 2685 получили ранения "в результате насилия, связанного с конфликтом".
Отмечается, что 89% жертв погибли или получили ранения на подконтрольной территории Украины - (518 погибших и 2411 раненых).
Погибли 324 мужчины, 238 женщин, 14 девушек и 13 парней. Ранены 1353 мужчины, 1155 женщин, 104 парня и 73 девочки.
В отчете также отмечается, что июль стал "самым смертоносным месяцем для мирного населения в Украине с октября 2022 года".
"Главной причиной большого количества жертв среди гражданского населения в июле была широкомасштабная скоординированная атака из десятков ракет, запущенных Российской Федерацией по целям по всей Украине 8 июля", - говорится в документе.
Кроме этого, в отчете ООН отмечают, что в период с 1 июня по 31 августа российские захватчики совершили по меньшей мере четыре массированные атаки против энергетических объектов по всей Украине.
"В течение отчетного периода российские вооруженные формирования продолжали атаки системного характера на энергетическую инфраструктуру, критическую для гражданского населения в Украине", - добавляют в Организации.
Пам'ятаю часи коли старі люди казали наприклад "десять душ" чи там "семеро душ" і нікому в голову не приходило рахувати людей відсотками. Але то на побутовому рівні ...та і люди були не ті і взагалі " не той тепер Миргород, Хорол річка не та"
Израиль объявил генерального секретаря ООН персоной нон грата
Такое решение глава МИД Израиля Исраэль Кац принял из-за заявления генсека ООН Антониу Гутерриша после массированной атаки Ирана.
«Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает ступать на израильскую землю», - цитирует министра издание Haaretz.
Ранее Гутерриш в соцсети X/Twitter написал:
«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с его очередной эскалацией. Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня».
Уважуха Израилю, все правильно сказали.
А якщо почати рахувати з 2014 року , то узагалі можна жахнутися скільки росіяни вбили українців!!!
Окремий палкий привіт ********, які не готувалися до війни і далі продовжують красти як в останній день і зливають Донбас 🤬🤬