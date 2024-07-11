Массированный обстрел Украины 8 июля: 44 человека погибли, 196 человек пострадали, 11 человек удалось спасти, - ГСЧС

В результате массированной атаки по Украине в понедельник, 8 июля, погибли 44 человека, в том числе, в Киеве - 33 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага

"8 июля у нас была одна из самых массированных атак россиян на нашу страну, в частности - на столицу. Под обстрелы в утреннее время попали Киев, Днепр, Кривой Рог и частично - Киевская область. К сожалению, погибли 44 человека и 196 человек пострадали, из них - 10 детей. Спасатели спасли 11 человек, из них - трое детей", - сказала Водолага.

В Киеве в результате атаки погибли 33 человека, 125 человек пострадали, из них - 10 детей. Спасатели выезжали в семь районов столицы, было обработано более 500 заявок на линию 101 относительно попаданий, падения обломков.

"В целом, спасатели работали на 18 локациях. Самыми массированными и страшными были пять локаций: детская больница "Охматдет", медицинское учреждение "Адонис", жилой дом в Шевченковском районе, в Голосеевском районе и бизнес-центр на Ушинского. Именно там, где погибли люди", - отметила Водолага.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепропетровской области. В Кривом Роге зафиксировано несколько попаданий.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.