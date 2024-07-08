Ракетный удар по Киеву: 27 погибших, зафиксировано повреждение в 7 районах города (обновлено и исправлено)

В результате ракетной атаки россиян на Киев утром 8 июля по состоянию на 21:23 погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КМВА.

Вследствие ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Шевченковский район

- разрушение двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибли 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадали. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

- На другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные – повреждены. Погибли 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

- Поврежден промышленный объект. Погибли 2 человека и 3 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов.

Соломенский район

- Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв., возник пожар, который был ликвидирован. Погибли 7 человек и 9 пострадали, Работы завершены.

Голосеевский район

- Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадали 22 человека.

- Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

- В том же районе пострадали гаражи, произошло возгорание 10 автомобилей.

Днепровский район

- Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибли 9 человек и 5 пострадали. Работы завершены.

Дарницкий район

- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

Деснянский район

Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район

- Возгорание в промышленном здании. Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.

- Повреждены частные дома и здание профессионального экономического колледжа. Пострадали 5 человек.

В общей сложности, по состоянию на 21:23 погибли 27 человек (из них 3 детей).

Пострадали 82 человека.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.