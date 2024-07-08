Ракетный удар по Киеву: 27 погибших, зафиксировано повреждение в 7 районах города (обновлено и исправлено)
В результате ракетной атаки россиян на Киев утром 8 июля по состоянию на 21:23 погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КМВА.
Вследствие ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.
Шевченковский район
- разрушение двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибли 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадали. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
- На другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные – повреждены. Погибли 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
- Поврежден промышленный объект. Погибли 2 человека и 3 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов.
Соломенский район
- Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв., возник пожар, который был ликвидирован. Погибли 7 человек и 9 пострадали, Работы завершены.
Голосеевский район
- Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадали 22 человека.
- Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.
- В том же районе пострадали гаражи, произошло возгорание 10 автомобилей.
Днепровский район
- Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибли 9 человек и 5 пострадали. Работы завершены.
Дарницкий район
- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.
Деснянский район
Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.
Святошинский район
- Возгорание в промышленном здании. Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.
- Повреждены частные дома и здание профессионального экономического колледжа. Пострадали 5 человек.
В общей сложности, по состоянию на 21:23 погибли 27 человек (из них 3 детей).
Пострадали 82 человека.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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Це нелюдь.
єврей зєлєнскій під час ВІЙНИ організував аж цілий нуль замахів на єврея пукіна-шаломова!! це все, що треба всім знати про те, як війну воює зєлєнскій..
Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Україна вже не може і не вміє виготовити навіть ракету до літака і випрошує в європейців, а про трансконтинентальні ядерні ракети можна навіть і не говорити...
тим більше, коли в головній владі - на 100% промоскальські зєлєнскій і єрмак!
З усього того центру порібно зробити вирву глибиної в 10 метрів ...
Команда журналістів Христо Грозєва вже публікувала дані про військовослужбовців РФ - учасників багатьох терактів, які наводять (програмують) ракети, що вбивають цивільне населення та руйнують українські населені пункти.
Робота спецслужб по знешкодженню терористів- "програмістів"-навідників ракет триває.
Терористи-навідники ракет та їх посібники обовʼязково будуть знайдені і покарані за скоєні військові злочини.
Тупорилий ішак був в Польщі. ППО захищає не мешканців Києва, а безтолкового ішака. Це чмо дбає лише про свою дупу. Геть ішака!
Чому не по верховній зраді....
Для чого ***** підігрувати нам перед самітом НАТО, щоб нам дали більше зброї, тобто вистрілити собі в ногу....
Мене особисто цікавить інше, чому ця ракета, була незбита.....
А в Охматдиту дітей на ліжках можна всіх відразу спустити??
зєлєнскій не обстрілює на пряму пукіна і взамін пукін не обстрілює особисто зєлєнскАвА!