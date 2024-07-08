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Новости Война
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Ракетный удар по Киеву: 27 погибших, зафиксировано повреждение в 7 районах города (обновлено и исправлено)

Удар по багатоповерхівці у Шевченківському району

В результате ракетной атаки россиян на Киев утром 8 июля по состоянию на 21:23 погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КМВА.

Вследствие ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Шевченковский район

- разрушение двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибли 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадали. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
- На другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные – повреждены. Погибли 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
- Поврежден промышленный объект. Погибли 2 человека и 3 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов.

Соломенский район

- Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв., возник пожар, который был ликвидирован. Погибли 7 человек и 9 пострадали, Работы завершены.

Голосеевский район

- Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадали 22 человека.
- Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.
- В том же районе пострадали гаражи, произошло возгорание 10 автомобилей.

Днепровский район

- Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибли 9 человек и 5 пострадали. Работы завершены.

Дарницкий район

- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

Деснянский район

Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район

- Возгорание в промышленном здании. Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.
- Повреждены частные дома и здание профессионального экономического колледжа. Пострадали 5 человек.

В общей сложности, по состоянию на 21:23 погибли 27 человек (из них 3 детей).
Пострадали 82 человека.

Смотрите также: Последствия российской атаки на жилой дом в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25692) жертвы (2097) разрушение (165) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+16
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:57 Ответить
+9
За все треба дякувати зЕленському.
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08.07.2024 20:57 Ответить
+9
Кремлін має бути зруйнованний так , що від їхньої тушки членіна жодного фрагменту не залишилося , а увесь кремлівський мур з похованнями рознесло вітром на пів мацькви ...

З усього того центру порібно зробити вирву глибиної в 10 метрів ...
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08.07.2024 21:09 Ответить
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За все треба дякувати зЕленському.
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08.07.2024 20:57 Ответить
За все требо дякувати «ху&лу»!

Це нелюдь.
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08.07.2024 21:50 Ответить
обидві ці тварини мають бути страчені.
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08.07.2024 22:10 Ответить
розумні люди вже давним-давно зрозуміли, що ці два єврея - зєлєнскій і пукін-шаломов - це одна шобла!
єврей зєлєнскій під час ВІЙНИ організував аж цілий нуль замахів на єврея пукіна-шаломова!! це все, що треба всім знати про те, як війну воює зєлєнскій..
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09.07.2024 01:44 Ответить
єврея пукіна-шаломова.. та ти хворе
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09.07.2024 04:56 Ответить
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:57 Ответить
А гроші на те є ми на 70% залежні від західної допомоги та і потенціал з рашистами не співмірний ,ось бити по портах що експортують нафту і зробити з новоросійська порт який не спроможний приймати танкери ,а ще повна ізоляція росії в світі перетворити її на ізгоя.
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08.07.2024 21:09 Ответить
Бити потрібно по маzкве, там еїне яйце з голкою.
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09.07.2024 07:33 Ответить
"Партнеры" скорее начнут бомбить Украину вместе с РФ, чем позволят нам иметь ЯО.
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08.07.2024 21:48 Ответить
Та они и обычные ОТРК нам походу делать не разрешают, дальностью 500 км. Или почему их перестали делать ? Обеспокоенность западных сцыкунов. А по кацапам теперь нечем ответить за больницу. Опять дрончиком цистерну взорвут, и в Белгороде пару окон выбьют, и всё на этом. А кацапы и дальше ****** будут ракетами наших детей убивать безнаказанно.
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08.07.2024 22:16 Ответить
який наївний!
Україна вже не може і не вміє виготовити навіть ракету до літака і випрошує в європейців, а про трансконтинентальні ядерні ракети можна навіть і не говорити...

тим більше, коли в головній владі - на 100% промоскальські зєлєнскій і єрмак!
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09.07.2024 01:46 Ответить
Кремлін має бути зруйнованний так , що від їхньої тушки членіна жодного фрагменту не залишилося , а увесь кремлівський мур з похованнями рознесло вітром на пів мацькви ...

З усього того центру порібно зробити вирву глибиної в 10 метрів ...
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08.07.2024 21:09 Ответить
Членіна вони давно використали для своїх сатанинських оргій. Там лежить восковий муляж.
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08.07.2024 22:12 Ответить
Співчуття сімʼям загиблих, всім постраждалим від чергової терористичної ракетної атаки рашистів.

Команда журналістів Христо Грозєва вже публікувала дані про військовослужбовців РФ - учасників багатьох терактів, які наводять (програмують) ракети, що вбивають цивільне населення та руйнують українські населені пункти.
Робота спецслужб по знешкодженню терористів- "програмістів"-навідників ракет триває.
Терористи-навідники ракет та їх посібники обовʼязково будуть знайдені і покарані за скоєні військові злочини.
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08.07.2024 21:13 Ответить


Тупорилий ішак був в Польщі. ППО захищає не мешканців Києва, а безтолкового ішака. Це чмо дбає лише про свою дупу. Геть ішака!
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08.07.2024 21:40 Ответить
Тобто, все ППО він забрав з собою до Польщі?
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08.07.2024 22:19 Ответить
А вас не цікавить чому ця ракета прилетіла в Охматдит, чому не в Феофанію....
Чому не по верховній зраді....
Для чого ***** підігрувати нам перед самітом НАТО, щоб нам дали більше зброї, тобто вистрілити собі в ногу....
Мене особисто цікавить інше, чому ця ракета, була незбита.....
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09.07.2024 06:29 Ответить
Дуже цікавить, і навіть набагато більше питань є у мене, але....
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09.07.2024 07:09 Ответить
Мабуть тому що в України не вистачає ракет, щоб збивати все що летить.
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09.07.2024 07:37 Ответить
До того ж збивається не на 100 відсотків.
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09.07.2024 07:38 Ответить
Чому люди не в укриттях?
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08.07.2024 22:01 Ответить
Ви руйнування бачили?? Де в хрущобах укриття??

А в Охматдиту дітей на ліжках можна всіх відразу спустити??
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08.07.2024 23:22 Ответить
Якась вимальовується тенденція,як тільки якийсь сходняк,так і маємо щось таке,щоб показати.Не зрозумійте мене неправильно,але я вже нікому не вірю.Наші покидьки у владі такі самі ,як і кацапські.Земля пухом загиблим.Я розумію,що отримаю масу негативу,але чомусь така тенденція зберігається.З обох сторін у владі нелюди,для яких життя людини нічого не значить.
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08.07.2024 22:16 Ответить
Тю. Та Ви правий. Це ж не перший раз таке. Кожного разу, коли віслюк кудись їде - трабли повні..його треба возити Україною..
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08.07.2024 23:24 Ответить
Не, вы не правы. Уже много раз военные повторяли что подобные операции раши готовятся долго. То что массовый обстрел совпадает с крупными событиями типа переговоров не означает что это специально. Как россияне были готовы - ударили. И показатель длительной подготовки - что ракета дошла до Охматдета. Россияне разведали как обойти пво. Хотя многие считали что это невозможно, ведь якобы почти все западное пво «защищает дома чиновников». А значит Киев непробиваем. Теоретически вышло.
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09.07.2024 00:01 Ответить
ну якби великі закордонні візити зєлєнскАвА і ко також готуються наперед, а не випадкові. пукін-шаломов з точністю до крока і до години знає розпорядок дня зєлєнскАвА, тому там дуже просто організувати масові ракетні обстріли конкретно Києва під час відсутності зєлєнскАвА, щоб ненароком його не зачепити!

зєлєнскій не обстрілює на пряму пукіна і взамін пукін не обстрілює особисто зєлєнскАвА!
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09.07.2024 02:41 Ответить
Ви маєте рацію. Я не зрадофіл, але мене також постійно турбують такі думки. Якщо за логікою. На початку війни сприяння окупації півдня. Потім безпідставне звільнення генерала Залужного. Зі світлом, взагалі сюр, енергія є (при трьох працюючих АЕС і єдиному енергоринку з ЄС) а світла нема. Ну і нарешті зараз, на 3 року війни ППО з кожним днем посилюється, а в професійності наших спеців ППОшників не може бути сумніву, бо вони це доказали за 3 роки. І тут раптом на фоні відключень світла перед саммітом НАТО починаються влучні прильоти тих самих ракет, які ще недавно майже всі збивали навіть не Patriot, а ще радянськими системами (принаймні в Києві). Тобто ланцюг "дивних" речей йде по наростаючій. Це не може бути випадково. Це ланки одного ланцюга. Питання тільки в тому куди цей ланцюг вже дотягнувся, а куди ще ні. Хотілося б вірити що страшні влучення сьогодні то був "перегруз" ППО, головне щоб цей "перегруз" не перетворився на систему разом з відключеннями світла. Бо моторошно навіть припустити що "кроти" стануть впливати на наш захист ППО. Маю надію що я перебільшую і помиляюсь.
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09.07.2024 00:39 Ответить
Ну что, дорогие россияне. Теперь наш ход. Ой нарвались вы…
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08.07.2024 23:04 Ответить
Як там ООН, ОБСЄ та інші імпотентні організації? До речі як там Байден, в нього вибори на носі.
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09.07.2024 05:34 Ответить
Дідусь старенький, йому байдуже. До того ж, в його уяві він "той хлопець, що зупинив путіна і керує світом" /Д.Байден /
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09.07.2024 06:24 Ответить
 
 