Последствия российской атаки на жилой дом в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время утренней воздушной атаки на столицу было зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее местные власти информировали, что из-за атаки были повреждены подъезды, а один разрушен. Под завалами находились люди.
Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на месте вражеской атаки и снял фото и видео, на которых зафиксированы масштабы разрушений многоэтажки в центре Киева.
Атака на Украину 8 июля 2024 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорание. Также отмечалось, что впоследствии в Шевченковском районе Киева снова прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.
В результате массированной ракетной атаки на Кривой Рог есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. В Днепре из-за обстрела 1 погибший, 6 пострадавших.
Также сообщалось, что во время массированной ракетной атаки армия РФ ударила по Славянску, Краматорску и Покровску. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.
Видео и фото: Олег Богачук
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Теперь о том, "что не так". Не так - твоя попытка выдать желаемое тобой за действительное. Еще раз: на видео абсолютно четко видны два прилета, их можно просмотреть по стоп кадрам, и для того, чтобы понять, что траектория целой ракеты (а не осколков) и характер ее движения говорит о том, что она не была повреждена, не нужно быть большим специалистом по баллистике. Это я тебе как выпускник военного авиационного ВУЗа говорю. К тому же двойное поражение практически в ту же точку с двойным "неудачным "сбиванием ПВО имеет вероятность где-то в милионных долях.
Еественно, враг виновен, я разве где-то писал, что он не виновен?
Но для того, чтобы меньше прилетало, нужно анализировать причины и делать выводы. Хотелось бы, чтобы власть отчитывалась в том, что ситуация проанализирована, причины неудачной работы ПВО в данном случае установлены, меры предприняты.
Згадується нічний наліт на Київ 16 травня минулого року. Стояла просто канонада від вибухів. Що вибухало в кожному конкретному випадку, я не знаю. Але те, що у мене прямісінько над головою десятками пролітали ракети ППО, так це відомий факт. Також з відкритої інформації можна зробити висновок, що наслідки прильотів тоді і тепер різняться в ненайкращу сторону. Чому над головою? Нажаль, час нещадна штука і дійти з дружиною до укриття самостійно ми вже невзмозі. Отак сидимо у помешканні та молимося за наших хлопців, щоб вони могли нас, наших дітей та онуків захистити від ракет.
А чому так сталося нам ніколи не скажуть. Та й що нам з того, якщо колись і скажуть? Можливо все, що ми тут пишемо, просто маячня і могло бути ще гірше. Тому я не тикаю ні в кого пальцем і не говорю, що хтось конкретний винен. Але є одне спостереження. Найчастіше всілякі аварії, події з важкими наслідками трапляються якраз з організаційних причин. Є ще технічні причини. Є ще людський фактор. Але, нажаль, організаційна причина є домінуючою.
Йо#пані виб#ядки!!!
МНС.... Влада дозволила мобилізувати до 50% працівників.
Приватні охоронні компанії тим часом отримують бронь....
І я вже мовчу про цирки та стендаперів і шоубіз...