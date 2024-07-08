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Новости Фото Война
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Последствия российской атаки на жилой дом в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время утренней воздушной атаки на столицу было зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее местные власти информировали, что из-за атаки были повреждены подъезды, а один разрушен. Под завалами находились люди.

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на месте вражеской атаки и снял фото и видео, на которых зафиксированы масштабы разрушений многоэтажки в центре Киева.

Смотрите также: В Киеве попадание в жилой дом в Шевченковском районе: один подъезд разрушен, жильцов эвакуируют. ВИДЕО

удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва

Атака на Украину 8 июля 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорание. Также отмечалось, что впоследствии в Шевченковском районе Киева снова прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.

В результате массированной ракетной атаки на Кривой Рог есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. В Днепре из-за обстрела 1 погибший, 6 пострадавших.

Также сообщалось, что во время массированной ракетной атаки армия РФ ударила по Славянску, Краматорску и Покровску. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ, - Зеленский

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна ответить: Лубинец обратился к международным организациям из-за обстрела "Охматдета"

Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Видео и фото: Олег Богачук

Автор: 

Киев (25692) Богачук Олег (1462) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+17
Як би я хотів, щоб такий вигляд мав, хоча б один із будинків, десь на лєнінградському проспекті москви !!!
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08.07.2024 15:37 Ответить
+12
Треба власну балістику на1000 км , а ле не з такими дегератами
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08.07.2024 15:40 Ответить
+7
це треба фільмувати і пропонувати всім західним телекомпаніям.
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08.07.2024 15:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І це ж місто яке прикрите
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08.07.2024 15:35 Ответить
Я так розумію петріот прикриває кінча-заспу... ну урядовий 95й квартал. всьо
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08.07.2024 15:41 Ответить
Кстати дом портнова мянты до сих пор охраняют, шоб небайдужие граждане его не размарадьорили? А зря)
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08.07.2024 15:42 Ответить
Так уражена ракета не завжди детонує у повітрі. Я так розумію вам це все заважає "споживати перемогу". Ну можете написати гнівного листа в "спортлото". Так, за законом Ньютона уламки падають на Землю, тому що не досягають першої комічної швидкості. Іноді уламаи - це бойова частина, яка перетворюється вже на бомбу по факту. Детонують останки пального
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08.07.2024 16:19 Ответить
До чого це? - якшо ракету над містом збиває друга ракета - то на голови падає дві ракети /уламки/
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08.07.2024 16:28 Ответить
Есть видео, где четко видно поражение крылатыми ракетами, абсолютно целыми на момент попадания.
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08.07.2024 16:49 Ответить
Так вам і написали, що збили не всі ракети. Що не так? Бо всі збити не можливо. І ви не можете визначити на відео, чи була ушкоджена чи ні ракета - пошкоджені можуть бути органи керування. Я ж кажу: охфісний планктон гадав, що війна це "тра-та-та" на полі бою. Що це лицарські двобої та дуелі. І в принципі пересічного не сільно цікавить, скільки загине військових. А тут прилітіло. А військові збили більшість цілей. Але все одне винні вони. Бо охвісний клєрк не розуміє, що таке повітряна ціль і як працює ППО. Бо це війна і винен ворог
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08.07.2024 17:12 Ответить
Вот откуда столько людей, рисующих себе виртуальный мир и живущих в нем? Что тебя заставило думать об офисных клерках? Ты же понятия не имеешь, с кем общаешься.
Теперь о том, "что не так". Не так - твоя попытка выдать желаемое тобой за действительное. Еще раз: на видео абсолютно четко видны два прилета, их можно просмотреть по стоп кадрам, и для того, чтобы понять, что траектория целой ракеты (а не осколков) и характер ее движения говорит о том, что она не была повреждена, не нужно быть большим специалистом по баллистике. Это я тебе как выпускник военного авиационного ВУЗа говорю. К тому же двойное поражение практически в ту же точку с двойным "неудачным "сбиванием ПВО имеет вероятность где-то в милионных долях.
Еественно, враг виновен, я разве где-то писал, что он не виновен?
Но для того, чтобы меньше прилетало, нужно анализировать причины и делать выводы. Хотелось бы, чтобы власть отчитывалась в том, что ситуация проанализирована, причины неудачной работы ПВО в данном случае установлены, меры предприняты.
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08.07.2024 17:45 Ответить
А ніхто й не заперечує, що збили більшість цілей. Але це виключно статистика. Але чомусь на Артема прилетіло все, що запустили. Чи майже все. Тобто. Майже все, що не збили, одномоментно опинилося на Татарці. Оце і є проблемою і досить великою. Останній рік, у нашому випадку це кияни, люди були впевнені у тому, що ППО нас захистить. Не стовідсотково, але все ж. А зараз ....
Згадується нічний наліт на Київ 16 травня минулого року. Стояла просто канонада від вибухів. Що вибухало в кожному конкретному випадку, я не знаю. Але те, що у мене прямісінько над головою десятками пролітали ракети ППО, так це відомий факт. Також з відкритої інформації можна зробити висновок, що наслідки прильотів тоді і тепер різняться в ненайкращу сторону. Чому над головою? Нажаль, час нещадна штука і дійти з дружиною до укриття самостійно ми вже невзмозі. Отак сидимо у помешканні та молимося за наших хлопців, щоб вони могли нас, наших дітей та онуків захистити від ракет.
А чому так сталося нам ніколи не скажуть. Та й що нам з того, якщо колись і скажуть? Можливо все, що ми тут пишемо, просто маячня і могло бути ще гірше. Тому я не тикаю ні в кого пальцем і не говорю, що хтось конкретний винен. Але є одне спостереження. Найчастіше всілякі аварії, події з важкими наслідками трапляються якраз з організаційних причин. Є ще технічні причини. Є ще людський фактор. Але, нажаль, організаційна причина є домінуючою.
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12.07.2024 00:59 Ответить
Якщо б на Артема прилитіло все, що запустили - там було б порожнє місце
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12.07.2024 06:53 Ответить
😥
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08.07.2024 17:33 Ответить
Як би я хотів, щоб такий вигляд мав, хоча б один із будинків, десь на лєнінградському проспекті москви !!!
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08.07.2024 15:37 Ответить
На це тридцяь років треба було працювати. Русня працювала.
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08.07.2024 15:39 Ответить
Треба власну балістику на1000 км , а ле не з такими дегератами
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08.07.2024 15:40 Ответить
Була б у нас балістика, не було б війни. На нас напали саме тому, що мудрий наріт обрав блазня замість воїна.
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08.07.2024 16:16 Ответить
Навіть Київ прикрити не можуть !!!
Йо#пані виб#ядки!!!
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08.07.2024 15:40 Ответить
раньше как-то лучше было
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08.07.2024 15:55 Ответить
не нагнітайте: це ми заманюємо ворога. ввечері хрипло-відосик все пояснить
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08.07.2024 16:05 Ответить
це треба фільмувати і пропонувати всім західним телекомпаніям.
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08.07.2024 15:41 Ответить
Похоже на применение ракет или беспилотников с РЭБ или выбора удачной тактики орками. Слишком много попаданий. Нужно делать выводы.
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08.07.2024 15:50 Ответить
вивади сдєлани: асфальт укладаємо, економіку руйнуємо, корупцію множимо, ментів набираємо!
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08.07.2024 16:04 Ответить
Коли ****** тварі на болотах відчують все те саме?? Створіння пекла на землі - рашисти і їх підароязикі послідовники та ждуняри в Україні
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08.07.2024 15:51 Ответить
дєрьмак і татаров виконують вказівки мацкви, як і подолякоскот, безугла, арєстовіч
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08.07.2024 15:53 Ответить
не панікуйте! цю ракету теж було збито!
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08.07.2024 16:03 Ответить
Черговий, кривавий, воєнний злочин, рашистів обмилка прутіна та матвієнчих з московщини!!
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08.07.2024 16:06 Ответить
Кацапським потвори не має бути місця на Землі!!!
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08.07.2024 16:08 Ответить
А тепер уважно дивимося кацапський "марафон" хто завалає в унісон про перемиря і заморрозку "посерединке" разом з орбаном,трампом,мусійчук,та іншими скотами.А любітелі соцсітей оближе висери єрмака-безуглой,що знову винні військові.
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08.07.2024 16:09 Ответить
Треба жорстока дзеркальна відповідь по кацапам, не распіарений СБУшний дрон який пошкодить слопакети на фасаді десь в мухосранське, сарай в шабекено,барак в елабуге , ще раз кажу, око за око !!!!
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08.07.2024 16:17 Ответить
Hellis

МНС.... Влада дозволила мобилізувати до 50% працівників.

Приватні охоронні компанії тим часом отримують бронь....
І я вже мовчу про цирки та стендаперів і шоубіз...

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08.07.2024 17:03 Ответить
В цей же час заброньований квартальний свинорил.

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08.07.2024 17:09 Ответить
 
 