Последствия российской атаки на жилой дом в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время утренней воздушной атаки на столицу было зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее местные власти информировали, что из-за атаки были повреждены подъезды, а один разрушен. Под завалами находились люди.

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на месте вражеской атаки и снял фото и видео, на которых зафиксированы масштабы разрушений многоэтажки в центре Киева.

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Атака на Украину 8 июля 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорание. Также отмечалось, что впоследствии в Шевченковском районе Киева снова прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.

В результате массированной ракетной атаки на Кривой Рог есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. В Днепре из-за обстрела 1 погибший, 6 пострадавших.

Также сообщалось, что во время массированной ракетной атаки армия РФ ударила по Славянску, Краматорску и Покровску. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске.

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Видео и фото: Олег Богачук