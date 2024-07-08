Наслідки російської атаки на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час ранкової повітряної атаки на столицю було зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше місцева влада інформувала, що через атаку було пошкоджено підʼїзди, а один зруйновано. Під завалами перебували люди.
Кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці ворожої атаки та відзняв фото і відео, на яких зафіксовано масштаби руйнувань багатоповерхівки у центрі Києва.
Атака на Україну 8 липня 2024 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.
Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.
За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.
За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.
Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.
Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.
Відео та фото: Олег Богачук
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Теперь о том, "что не так". Не так - твоя попытка выдать желаемое тобой за действительное. Еще раз: на видео абсолютно четко видны два прилета, их можно просмотреть по стоп кадрам, и для того, чтобы понять, что траектория целой ракеты (а не осколков) и характер ее движения говорит о том, что она не была повреждена, не нужно быть большим специалистом по баллистике. Это я тебе как выпускник военного авиационного ВУЗа говорю. К тому же двойное поражение практически в ту же точку с двойным "неудачным "сбиванием ПВО имеет вероятность где-то в милионных долях.
Еественно, враг виновен, я разве где-то писал, что он не виновен?
Но для того, чтобы меньше прилетало, нужно анализировать причины и делать выводы. Хотелось бы, чтобы власть отчитывалась в том, что ситуация проанализирована, причины неудачной работы ПВО в данном случае установлены, меры предприняты.
Згадується нічний наліт на Київ 16 травня минулого року. Стояла просто канонада від вибухів. Що вибухало в кожному конкретному випадку, я не знаю. Але те, що у мене прямісінько над головою десятками пролітали ракети ППО, так це відомий факт. Також з відкритої інформації можна зробити висновок, що наслідки прильотів тоді і тепер різняться в ненайкращу сторону. Чому над головою? Нажаль, час нещадна штука і дійти з дружиною до укриття самостійно ми вже невзмозі. Отак сидимо у помешканні та молимося за наших хлопців, щоб вони могли нас, наших дітей та онуків захистити від ракет.
А чому так сталося нам ніколи не скажуть. Та й що нам з того, якщо колись і скажуть? Можливо все, що ми тут пишемо, просто маячня і могло бути ще гірше. Тому я не тикаю ні в кого пальцем і не говорю, що хтось конкретний винен. Але є одне спостереження. Найчастіше всілякі аварії, події з важкими наслідками трапляються якраз з організаційних причин. Є ще технічні причини. Є ще людський фактор. Але, нажаль, організаційна причина є домінуючою.
Йо#пані виб#ядки!!!
МНС.... Влада дозволила мобилізувати до 50% працівників.
Приватні охоронні компанії тим часом отримують бронь....
І я вже мовчу про цирки та стендаперів і шоубіз...