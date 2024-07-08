Наслідки російської атаки на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час ранкової повітряної атаки на столицю було зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше місцева влада інформувала, що через атаку було пошкоджено підʼїзди, а один зруйновано. Під завалами перебували люди.

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці ворожої атаки та відзняв фото і відео, на яких зафіксовано масштаби руйнувань багатоповерхівки у центрі Києва.

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Атака на Україну 8 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.

Відео та фото: Олег Богачук