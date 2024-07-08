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Новини Фото Війна
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Наслідки російської атаки на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час ранкової повітряної атаки на столицю було зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше місцева влада інформувала, що через атаку було пошкоджено підʼїзди, а один зруйновано. Під завалами перебували люди.

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці ворожої атаки та відзняв фото і відео, на яких зафіксовано масштаби руйнувань багатоповерхівки у центрі Києва.

Дивіться також: У Києві влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: один під’їзд зруйновано, мешканців евакуюють. ВIДЕО

удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва
удар по будинку у Шевченківському районі Києва

Атака на Україну 8 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з масованою атакою РФ, - Зеленський

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія мусить відповісти: Лубінець звернувся до міжнародних організацій через обстріл "Охматдиту"

Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.

Відео та фото: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19683) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+17
Як би я хотів, щоб такий вигляд мав, хоча б один із будинків, десь на лєнінградському проспекті москви !!!
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08.07.2024 15:37 Відповісти
+12
Треба власну балістику на1000 км , а ле не з такими дегератами
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08.07.2024 15:40 Відповісти
+7
це треба фільмувати і пропонувати всім західним телекомпаніям.
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08.07.2024 15:41 Відповісти
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І це ж місто яке прикрите
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08.07.2024 15:35 Відповісти
Я так розумію петріот прикриває кінча-заспу... ну урядовий 95й квартал. всьо
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08.07.2024 15:41 Відповісти
Кстати дом портнова мянты до сих пор охраняют, шоб небайдужие граждане его не размарадьорили? А зря)
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08.07.2024 15:42 Відповісти
Так уражена ракета не завжди детонує у повітрі. Я так розумію вам це все заважає "споживати перемогу". Ну можете написати гнівного листа в "спортлото". Так, за законом Ньютона уламки падають на Землю, тому що не досягають першої комічної швидкості. Іноді уламаи - це бойова частина, яка перетворюється вже на бомбу по факту. Детонують останки пального
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08.07.2024 16:19 Відповісти
До чого це? - якшо ракету над містом збиває друга ракета - то на голови падає дві ракети /уламки/
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08.07.2024 16:28 Відповісти
Есть видео, где четко видно поражение крылатыми ракетами, абсолютно целыми на момент попадания.
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08.07.2024 16:49 Відповісти
Так вам і написали, що збили не всі ракети. Що не так? Бо всі збити не можливо. І ви не можете визначити на відео, чи була ушкоджена чи ні ракета - пошкоджені можуть бути органи керування. Я ж кажу: охфісний планктон гадав, що війна це "тра-та-та" на полі бою. Що це лицарські двобої та дуелі. І в принципі пересічного не сільно цікавить, скільки загине військових. А тут прилітіло. А військові збили більшість цілей. Але все одне винні вони. Бо охвісний клєрк не розуміє, що таке повітряна ціль і як працює ППО. Бо це війна і винен ворог
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08.07.2024 17:12 Відповісти
Вот откуда столько людей, рисующих себе виртуальный мир и живущих в нем? Что тебя заставило думать об офисных клерках? Ты же понятия не имеешь, с кем общаешься.
Теперь о том, "что не так". Не так - твоя попытка выдать желаемое тобой за действительное. Еще раз: на видео абсолютно четко видны два прилета, их можно просмотреть по стоп кадрам, и для того, чтобы понять, что траектория целой ракеты (а не осколков) и характер ее движения говорит о том, что она не была повреждена, не нужно быть большим специалистом по баллистике. Это я тебе как выпускник военного авиационного ВУЗа говорю. К тому же двойное поражение практически в ту же точку с двойным "неудачным "сбиванием ПВО имеет вероятность где-то в милионных долях.
Еественно, враг виновен, я разве где-то писал, что он не виновен?
Но для того, чтобы меньше прилетало, нужно анализировать причины и делать выводы. Хотелось бы, чтобы власть отчитывалась в том, что ситуация проанализирована, причины неудачной работы ПВО в данном случае установлены, меры предприняты.
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08.07.2024 17:45 Відповісти
А ніхто й не заперечує, що збили більшість цілей. Але це виключно статистика. Але чомусь на Артема прилетіло все, що запустили. Чи майже все. Тобто. Майже все, що не збили, одномоментно опинилося на Татарці. Оце і є проблемою і досить великою. Останній рік, у нашому випадку це кияни, люди були впевнені у тому, що ППО нас захистить. Не стовідсотково, але все ж. А зараз ....
Згадується нічний наліт на Київ 16 травня минулого року. Стояла просто канонада від вибухів. Що вибухало в кожному конкретному випадку, я не знаю. Але те, що у мене прямісінько над головою десятками пролітали ракети ППО, так це відомий факт. Також з відкритої інформації можна зробити висновок, що наслідки прильотів тоді і тепер різняться в ненайкращу сторону. Чому над головою? Нажаль, час нещадна штука і дійти з дружиною до укриття самостійно ми вже невзмозі. Отак сидимо у помешканні та молимося за наших хлопців, щоб вони могли нас, наших дітей та онуків захистити від ракет.
А чому так сталося нам ніколи не скажуть. Та й що нам з того, якщо колись і скажуть? Можливо все, що ми тут пишемо, просто маячня і могло бути ще гірше. Тому я не тикаю ні в кого пальцем і не говорю, що хтось конкретний винен. Але є одне спостереження. Найчастіше всілякі аварії, події з важкими наслідками трапляються якраз з організаційних причин. Є ще технічні причини. Є ще людський фактор. Але, нажаль, організаційна причина є домінуючою.
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12.07.2024 00:59 Відповісти
Якщо б на Артема прилитіло все, що запустили - там було б порожнє місце
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12.07.2024 06:53 Відповісти
😥
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08.07.2024 17:33 Відповісти
Як би я хотів, щоб такий вигляд мав, хоча б один із будинків, десь на лєнінградському проспекті москви !!!
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08.07.2024 15:37 Відповісти
На це тридцяь років треба було працювати. Русня працювала.
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08.07.2024 15:39 Відповісти
Треба власну балістику на1000 км , а ле не з такими дегератами
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08.07.2024 15:40 Відповісти
Була б у нас балістика, не було б війни. На нас напали саме тому, що мудрий наріт обрав блазня замість воїна.
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08.07.2024 16:16 Відповісти
Навіть Київ прикрити не можуть !!!
Йо#пані виб#ядки!!!
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08.07.2024 15:40 Відповісти
раньше как-то лучше было
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08.07.2024 15:55 Відповісти
не нагнітайте: це ми заманюємо ворога. ввечері хрипло-відосик все пояснить
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08.07.2024 16:05 Відповісти
це треба фільмувати і пропонувати всім західним телекомпаніям.
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08.07.2024 15:41 Відповісти
Похоже на применение ракет или беспилотников с РЭБ или выбора удачной тактики орками. Слишком много попаданий. Нужно делать выводы.
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08.07.2024 15:50 Відповісти
вивади сдєлани: асфальт укладаємо, економіку руйнуємо, корупцію множимо, ментів набираємо!
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08.07.2024 16:04 Відповісти
Коли ****** тварі на болотах відчують все те саме?? Створіння пекла на землі - рашисти і їх підароязикі послідовники та ждуняри в Україні
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08.07.2024 15:51 Відповісти
дєрьмак і татаров виконують вказівки мацкви, як і подолякоскот, безугла, арєстовіч
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08.07.2024 15:53 Відповісти
не панікуйте! цю ракету теж було збито!
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08.07.2024 16:03 Відповісти
Черговий, кривавий, воєнний злочин, рашистів обмилка прутіна та матвієнчих з московщини!!
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08.07.2024 16:06 Відповісти
Кацапським потвори не має бути місця на Землі!!!
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08.07.2024 16:08 Відповісти
А тепер уважно дивимося кацапський "марафон" хто завалає в унісон про перемиря і заморрозку "посерединке" разом з орбаном,трампом,мусійчук,та іншими скотами.А любітелі соцсітей оближе висери єрмака-безуглой,що знову винні військові.
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08.07.2024 16:09 Відповісти
Треба жорстока дзеркальна відповідь по кацапам, не распіарений СБУшний дрон який пошкодить слопакети на фасаді десь в мухосранське, сарай в шабекено,барак в елабуге , ще раз кажу, око за око !!!!
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08.07.2024 16:17 Відповісти
Hellis

МНС.... Влада дозволила мобилізувати до 50% працівників.

Приватні охоронні компанії тим часом отримують бронь....
І я вже мовчу про цирки та стендаперів і шоубіз...

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08.07.2024 17:03 Відповісти
В цей же час заброньований квартальний свинорил.

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08.07.2024 17:09 Відповісти
 
 