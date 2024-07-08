Ракетний удар по Києву: 27 загиблих, зафіксовано пошкодження в 7 районах міста (оновлено та виправлено)
Унаслідок ракетної атаки росіян на Київ вранці 8 липня станом на 21.23 загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
Шевченківський район.
- Руйнування двох поверхів корпусу лікарні Охматдит площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
- В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб (з них 3 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
- Пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало тривають роботи по розбору завалів.
Солом’янський район
- Пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 м.кв, виникла пожежа, яку було ліквідовано. Загинуло 7 осіб та 9 постраждало, Роботи завершено.
Голосіївський район.
- Часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередки пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.
- Поруч пошкоджено дошкільний навчальний заклад.
- За цією ж локацією постраждали гаражі, відбулося загорання 10 авто.
Дніпровський район.
- Часткова руйнація 4-поверхової будівлі медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.
Дарницький район.
- Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.
Деснянський район.
Пожежа у двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.
Святошинський район.
- Загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.
- Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.
Загалом, станом на 21.23 загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).
Постраждало 82 особи.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
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Це нелюдь.
єврей зєлєнскій під час ВІЙНИ організував аж цілий нуль замахів на єврея пукіна-шаломова!! це все, що треба всім знати про те, як війну воює зєлєнскій..
Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Україна вже не може і не вміє виготовити навіть ракету до літака і випрошує в європейців, а про трансконтинентальні ядерні ракети можна навіть і не говорити...
тим більше, коли в головній владі - на 100% промоскальські зєлєнскій і єрмак!
З усього того центру порібно зробити вирву глибиної в 10 метрів ...
Команда журналістів Христо Грозєва вже публікувала дані про військовослужбовців РФ - учасників багатьох терактів, які наводять (програмують) ракети, що вбивають цивільне населення та руйнують українські населені пункти.
Робота спецслужб по знешкодженню терористів- "програмістів"-навідників ракет триває.
Терористи-навідники ракет та їх посібники обовʼязково будуть знайдені і покарані за скоєні військові злочини.
Тупорилий ішак був в Польщі. ППО захищає не мешканців Києва, а безтолкового ішака. Це чмо дбає лише про свою дупу. Геть ішака!
Чому не по верховній зраді....
Для чого ***** підігрувати нам перед самітом НАТО, щоб нам дали більше зброї, тобто вистрілити собі в ногу....
Мене особисто цікавить інше, чому ця ракета, була незбита.....
А в Охматдиту дітей на ліжках можна всіх відразу спустити??
зєлєнскій не обстрілює на пряму пукіна і взамін пукін не обстрілює особисто зєлєнскАвА!