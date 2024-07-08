Ракетний удар по Києву: 27 загиблих, зафіксовано пошкодження в 7 районах міста (оновлено та виправлено)

Унаслідок ракетної атаки росіян на Київ вранці 8 липня станом на 21.23 загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Шевченківський район.

- Руйнування двох поверхів корпусу лікарні Охматдит площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

- В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб (з них 3 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

- Пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало тривають роботи по розбору завалів.

Солом’янський район

- Пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 м.кв, виникла пожежа, яку було ліквідовано. Загинуло 7 осіб та 9 постраждало, Роботи завершено.

Голосіївський район.

- Часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередки пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.

- Поруч пошкоджено дошкільний навчальний заклад.

- За цією ж локацією постраждали гаражі, відбулося загорання 10 авто.

Дніпровський район.

- Часткова руйнація 4-поверхової будівлі медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.

Дарницький район.

- Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.

Деснянський район.

Пожежа у двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.

Святошинський район.

- Загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.

- Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.

Загалом, станом на 21.23 загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).

Постраждало 82 особи.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.