УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10883 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 744 31

Ракетний удар по Києву: 27 загиблих, зафіксовано пошкодження в 7 районах міста (оновлено та виправлено)

Удар по багатоповерхівці у Шевченківському району

Унаслідок ракетної атаки росіян на Київ вранці 8 липня станом на 21.23  загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Шевченківський район.

- Руйнування двох поверхів корпусу лікарні Охматдит площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
- В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб (з них 3 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
- Пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало тривають роботи по розбору завалів.

Солом’янський район

- Пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 м.кв, виникла пожежа, яку було ліквідовано. Загинуло 7 осіб та 9 постраждало, Роботи завершено.

Голосіївський район.

- Часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередки пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.
- Поруч пошкоджено дошкільний навчальний заклад.
- За цією ж локацією постраждали гаражі, відбулося загорання 10 авто.

Дніпровський район.

- Часткова руйнація 4-поверхової будівлі медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.

Дарницький район.

- Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.

Деснянський район.

Пожежа у двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.

Святошинський район.

- Загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.
- Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.

Загалом, станом на 21.23 загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).
Постраждало 82 особи.

Також читайте: У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби, - Кличко

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19683) жертви (1817) руйнування (258) Повітряні атаки на Київ (822)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
показати весь коментар
08.07.2024 20:57 Відповісти
+9
За все треба дякувати зЕленському.
показати весь коментар
08.07.2024 20:57 Відповісти
+9
Кремлін має бути зруйнованний так , що від їхньої тушки членіна жодного фрагменту не залишилося , а увесь кремлівський мур з похованнями рознесло вітром на пів мацькви ...

З усього того центру порібно зробити вирву глибиної в 10 метрів ...
показати весь коментар
08.07.2024 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За все треба дякувати зЕленському.
показати весь коментар
08.07.2024 20:57 Відповісти
За все требо дякувати «ху&лу»!

Це нелюдь.
показати весь коментар
08.07.2024 21:50 Відповісти
обидві ці тварини мають бути страчені.
показати весь коментар
08.07.2024 22:10 Відповісти
розумні люди вже давним-давно зрозуміли, що ці два єврея - зєлєнскій і пукін-шаломов - це одна шобла!
єврей зєлєнскій під час ВІЙНИ організував аж цілий нуль замахів на єврея пукіна-шаломова!! це все, що треба всім знати про те, як війну воює зєлєнскій..
показати весь коментар
09.07.2024 01:44 Відповісти
єврея пукіна-шаломова.. та ти хворе
показати весь коментар
09.07.2024 04:56 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
показати весь коментар
08.07.2024 20:57 Відповісти
А гроші на те є ми на 70% залежні від західної допомоги та і потенціал з рашистами не співмірний ,ось бити по портах що експортують нафту і зробити з новоросійська порт який не спроможний приймати танкери ,а ще повна ізоляція росії в світі перетворити її на ізгоя.
показати весь коментар
08.07.2024 21:09 Відповісти
Бити потрібно по маzкве, там еїне яйце з голкою.
показати весь коментар
09.07.2024 07:33 Відповісти
"Партнеры" скорее начнут бомбить Украину вместе с РФ, чем позволят нам иметь ЯО.
показати весь коментар
08.07.2024 21:48 Відповісти
Та они и обычные ОТРК нам походу делать не разрешают, дальностью 500 км. Или почему их перестали делать ? Обеспокоенность западных сцыкунов. А по кацапам теперь нечем ответить за больницу. Опять дрончиком цистерну взорвут, и в Белгороде пару окон выбьют, и всё на этом. А кацапы и дальше ****** будут ракетами наших детей убивать безнаказанно.
показати весь коментар
08.07.2024 22:16 Відповісти
який наївний!
Україна вже не може і не вміє виготовити навіть ракету до літака і випрошує в європейців, а про трансконтинентальні ядерні ракети можна навіть і не говорити...

тим більше, коли в головній владі - на 100% промоскальські зєлєнскій і єрмак!
показати весь коментар
09.07.2024 01:46 Відповісти
Кремлін має бути зруйнованний так , що від їхньої тушки членіна жодного фрагменту не залишилося , а увесь кремлівський мур з похованнями рознесло вітром на пів мацькви ...

З усього того центру порібно зробити вирву глибиної в 10 метрів ...
показати весь коментар
08.07.2024 21:09 Відповісти
Членіна вони давно використали для своїх сатанинських оргій. Там лежить восковий муляж.
показати весь коментар
08.07.2024 22:12 Відповісти
Співчуття сімʼям загиблих, всім постраждалим від чергової терористичної ракетної атаки рашистів.

Команда журналістів Христо Грозєва вже публікувала дані про військовослужбовців РФ - учасників багатьох терактів, які наводять (програмують) ракети, що вбивають цивільне населення та руйнують українські населені пункти.
Робота спецслужб по знешкодженню терористів- "програмістів"-навідників ракет триває.
Терористи-навідники ракет та їх посібники обовʼязково будуть знайдені і покарані за скоєні військові злочини.
показати весь коментар
08.07.2024 21:13 Відповісти


Тупорилий ішак був в Польщі. ППО захищає не мешканців Києва, а безтолкового ішака. Це чмо дбає лише про свою дупу. Геть ішака!
показати весь коментар
08.07.2024 21:40 Відповісти
Тобто, все ППО він забрав з собою до Польщі?
показати весь коментар
08.07.2024 22:19 Відповісти
А вас не цікавить чому ця ракета прилетіла в Охматдит, чому не в Феофанію....
Чому не по верховній зраді....
Для чого ***** підігрувати нам перед самітом НАТО, щоб нам дали більше зброї, тобто вистрілити собі в ногу....
Мене особисто цікавить інше, чому ця ракета, була незбита.....
показати весь коментар
09.07.2024 06:29 Відповісти
Дуже цікавить, і навіть набагато більше питань є у мене, але....
показати весь коментар
09.07.2024 07:09 Відповісти
Мабуть тому що в України не вистачає ракет, щоб збивати все що летить.
показати весь коментар
09.07.2024 07:37 Відповісти
До того ж збивається не на 100 відсотків.
показати весь коментар
09.07.2024 07:38 Відповісти
Чому люди не в укриттях?
показати весь коментар
08.07.2024 22:01 Відповісти
Ви руйнування бачили?? Де в хрущобах укриття??

А в Охматдиту дітей на ліжках можна всіх відразу спустити??
показати весь коментар
08.07.2024 23:22 Відповісти
Якась вимальовується тенденція,як тільки якийсь сходняк,так і маємо щось таке,щоб показати.Не зрозумійте мене неправильно,але я вже нікому не вірю.Наші покидьки у владі такі самі ,як і кацапські.Земля пухом загиблим.Я розумію,що отримаю масу негативу,але чомусь така тенденція зберігається.З обох сторін у владі нелюди,для яких життя людини нічого не значить.
показати весь коментар
08.07.2024 22:16 Відповісти
Тю. Та Ви правий. Це ж не перший раз таке. Кожного разу, коли віслюк кудись їде - трабли повні..його треба возити Україною..
показати весь коментар
08.07.2024 23:24 Відповісти
Не, вы не правы. Уже много раз военные повторяли что подобные операции раши готовятся долго. То что массовый обстрел совпадает с крупными событиями типа переговоров не означает что это специально. Как россияне были готовы - ударили. И показатель длительной подготовки - что ракета дошла до Охматдета. Россияне разведали как обойти пво. Хотя многие считали что это невозможно, ведь якобы почти все западное пво «защищает дома чиновников». А значит Киев непробиваем. Теоретически вышло.
показати весь коментар
09.07.2024 00:01 Відповісти
ну якби великі закордонні візити зєлєнскАвА і ко також готуються наперед, а не випадкові. пукін-шаломов з точністю до крока і до години знає розпорядок дня зєлєнскАвА, тому там дуже просто організувати масові ракетні обстріли конкретно Києва під час відсутності зєлєнскАвА, щоб ненароком його не зачепити!

зєлєнскій не обстрілює на пряму пукіна і взамін пукін не обстрілює особисто зєлєнскАвА!
показати весь коментар
09.07.2024 02:41 Відповісти
Ви маєте рацію. Я не зрадофіл, але мене також постійно турбують такі думки. Якщо за логікою. На початку війни сприяння окупації півдня. Потім безпідставне звільнення генерала Залужного. Зі світлом, взагалі сюр, енергія є (при трьох працюючих АЕС і єдиному енергоринку з ЄС) а світла нема. Ну і нарешті зараз, на 3 року війни ППО з кожним днем посилюється, а в професійності наших спеців ППОшників не може бути сумніву, бо вони це доказали за 3 роки. І тут раптом на фоні відключень світла перед саммітом НАТО починаються влучні прильоти тих самих ракет, які ще недавно майже всі збивали навіть не Patriot, а ще радянськими системами (принаймні в Києві). Тобто ланцюг "дивних" речей йде по наростаючій. Це не може бути випадково. Це ланки одного ланцюга. Питання тільки в тому куди цей ланцюг вже дотягнувся, а куди ще ні. Хотілося б вірити що страшні влучення сьогодні то був "перегруз" ППО, головне щоб цей "перегруз" не перетворився на систему разом з відключеннями світла. Бо моторошно навіть припустити що "кроти" стануть впливати на наш захист ППО. Маю надію що я перебільшую і помиляюсь.
показати весь коментар
09.07.2024 00:39 Відповісти
Ну что, дорогие россияне. Теперь наш ход. Ой нарвались вы…
показати весь коментар
08.07.2024 23:04 Відповісти
Як там ООН, ОБСЄ та інші імпотентні організації? До речі як там Байден, в нього вибори на носі.
показати весь коментар
09.07.2024 05:34 Відповісти
Дідусь старенький, йому байдуже. До того ж, в його уяві він "той хлопець, що зупинив путіна і керує світом" /Д.Байден /
показати весь коментар
09.07.2024 06:24 Відповісти
 
 