Цього літа через російську агресію в Україні загинули 589 цивільних. Це на 45% більше, ніж за попередні три місяці, - ООН

З 1 червня по 31 серпня 2024 року через повномасштабну російську агресію в Україні загинули 589 цивільних людей, ще 2685 дістали поранення. Жертв внаслідок російської агресії на 45% більше, аніж за весну цього року.

Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара з прав людини ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі йдеться, що цього літа 589 мирних жителів України загинули та 2685 дістали поранення "внаслідок насильства, пов’язаного з конфліктом".

Зазначається, що 89% жертв загинули чи зазнали поранень на підконтрольній території України - (518 загиблих і 2411 поранених).

Загинули 324 чоловіки, 238 жінок, 14 дівчат і 13 хлопців. Поранені 1353 чоловіки, 1155 жінок, 104 хлопці та 73 дівчинки.

У звіті також наголошують, що липень став "найбільш смертоносним місяцем для мирного населення в Україні з жовтня 2022 року".

"Головною причиною великої кількості жертв серед цивільного населення в липні була широкомасштабна скоординована атака з десятків ракет, запущених Російською Федерацією по цілях по всій Україні 8 липня", - йдеться у документі.

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Окрім цього, у звіті ООН зазначають, що у період з 1 червня по 31 серпня російські загарбники здійснили щонайменше чотири масовані атаки проти енергетичних об’єктів по всій Україні.

"Упродовж звітного періоду російські збройні формування продовжували атаки системного характеру на енергетичну інфраструктуру, критичну для цивільного населення в Україні", - додають в Організації.

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