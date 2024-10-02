РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12860 посетителей онлайн
Новости Война
4 251 10

Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы оккупировать Донетчину, - Силы обороны

РФ готує штурми на Запоріжжі для окупації Донеччини

Российские захватчики готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы полностью выйти на админграницы Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Подчеркиваю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и возле Работино. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы осуществить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались, и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар, и дальше - Курахово", - рассказал он.

Такие же подразделения РФ формирует и возле Работино, добавил Волошин.

"Для того, чтобы тоже осуществлять действия штурмовые по захвату наших позиций, которые есть на сегодня на так называемом Работинском выступлении. И двигаться дальше на Орехов", - сказал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовятся к штурмам на Запорожском направлении.

Также по данным Deep State, россияне оккупировали Угледар в Донецкой области.

Также читайте: На юге в ближайшее время россияне могут приступить к активным штурмам, - ОГВ "Таврія"

Автор: 

Запорожская область (3130) боевые действия (4148) Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (324)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Читати вєлікій і магучій "план перемоги" від дєрьмака-бубачкі.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:32
+5
А до чого готуємось ми?
показать весь комментарий
02.10.2024 11:29
+5
"Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках "-як вже ці словоблуди за...пали....
показать весь комментарий
02.10.2024 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А до чого готуємось ми?
показать весь комментарий
02.10.2024 11:29 Ответить
Читати вєлікій і магучій "план перемоги" від дєрьмака-бубачкі.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:32 Ответить
До перемовин виходить....з цього
показать весь комментарий
02.10.2024 11:32 Ответить
"Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках "-як вже ці словоблуди за...пали....
показать весь комментарий
02.10.2024 11:32 Ответить
допомагає подумати навіщо. Підказую: привертають увагу до відносно спокійного напрямку, хочуть зберегти певні бригади від передислокації, але при цьому не отримати від ГШ по шапці за постійну паніку.
Майже так само робить ОТУ Харків. І там і там якщо з напрямків заберуть сильні частини, може бути значне погіршення
показать весь комментарий
02.10.2024 11:48 Ответить
А Зеленський з Єрмачком готуються до "саміту миру"...
показать весь комментарий
02.10.2024 11:59 Ответить
будівництво яких попало і де попало обороних украплень це формула миру пана Зеленьского... Всім відома формула Сирського - знятття командирів з посад своїх бригад на підвищення , або зняття бригад, які займали оборону роками на тих ділянках - це здача тих ділянок і міст..
показать весь комментарий
02.10.2024 12:08 Ответить
Ну і брєд, тобто захопити Запоріжжя (місто), Гуляйполе, Оріхів та інші міста області (включеної до кацапії за їхньою конституцією) орки не бажають?! Чому тоді вони останнім часом луплять КАБами по Запоріжжю і концентруються в райні П'ятихаток?
показать весь комментарий
02.10.2024 12:42 Ответить
Для рашистів план-мінімум: окупація усіх областей, які вони вписали в свою конституцію, щоб назавжди забезпечити сухопутний коридор у Крим. План-максимум - знищення/підкорення/руйнування України, як держави.
показать весь комментарий
02.10.2024 13:35 Ответить
 
 