Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы оккупировать Донетчину, - Силы обороны

Российские захватчики готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы полностью выйти на админграницы Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Подчеркиваю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и возле Работино. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы осуществить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались, и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар, и дальше - Курахово", - рассказал он.

Такие же подразделения РФ формирует и возле Работино, добавил Волошин.

"Для того, чтобы тоже осуществлять действия штурмовые по захвату наших позиций, которые есть на сегодня на так называемом Работинском выступлении. И двигаться дальше на Орехов", - сказал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовятся к штурмам на Запорожском направлении.

Также по данным Deep State, россияне оккупировали Угледар в Донецкой области.

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