Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб окупувати Донеччину, - Сили оборони

Російські загарбники готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб повністю вийти на адмінкордони Донеччини.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного. Біля Приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове", - розповів він.

Такі ж підрозділи РФ формує і біля Роботиного, додав Волошин.

"Для того, щоб теж здійснювати дії штурмові щодо захоплення наших позицій, які є на сьогодні на так званому Роботинському цьому виступі. І рухатись далі на Оріхів", - сказав речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники готуються до штурмів на Запорізькому напрямку.

Також за даними Deep State, росіяни окупували Вугледар на Донеччині.

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