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Новини Війна
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Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб окупувати Донеччину, - Сили оборони

РФ готує штурми на Запоріжжі для окупації Донеччини

Російські загарбники готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб повністю вийти на адмінкордони Донеччини.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного. Біля Приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове", - розповів він.

Такі ж підрозділи РФ формує і біля Роботиного, додав Волошин.

"Для того, щоб теж здійснювати дії штурмові щодо захоплення наших позицій, які є на сьогодні на так званому Роботинському цьому виступі. І рухатись далі на Оріхів", - сказав речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники готуються до штурмів на Запорізькому напрямку.

Також за даними Deep State, росіяни окупували Вугледар на Донеччині.

Читайте: 11 рашистів здалися у полон на Харківському напрямку: у Вовчанську РФ готується поновити штурми, - ОТУ "Харків"

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Запорізька область (3654) бойові дії (3907) Сили оборони півдня (352)


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Топ коментарі
+8
Читати вєлікій і магучій "план перемоги" від дєрьмака-бубачкі.
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02.10.2024 11:32
+5
А до чого готуємось ми?
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02.10.2024 11:29
+5
"Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках "-як вже ці словоблуди за...пали....
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02.10.2024 11:32
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А до чого готуємось ми?
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02.10.2024 11:29 Відповісти
Читати вєлікій і магучій "план перемоги" від дєрьмака-бубачкі.
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02.10.2024 11:32 Відповісти
До перемовин виходить....з цього
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02.10.2024 11:32 Відповісти
"Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках "-як вже ці словоблуди за...пали....
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02.10.2024 11:32 Відповісти
допомагає подумати навіщо. Підказую: привертають увагу до відносно спокійного напрямку, хочуть зберегти певні бригади від передислокації, але при цьому не отримати від ГШ по шапці за постійну паніку.
Майже так само робить ОТУ Харків. І там і там якщо з напрямків заберуть сильні частини, може бути значне погіршення
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02.10.2024 11:48 Відповісти
А Зеленський з Єрмачком готуються до "саміту миру"...
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02.10.2024 11:59 Відповісти
будівництво яких попало і де попало обороних украплень це формула миру пана Зеленьского... Всім відома формула Сирського - знятття командирів з посад своїх бригад на підвищення , або зняття бригад, які займали оборону роками на тих ділянках - це здача тих ділянок і міст..
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02.10.2024 12:08 Відповісти
Ну і брєд, тобто захопити Запоріжжя (місто), Гуляйполе, Оріхів та інші міста області (включеної до кацапії за їхньою конституцією) орки не бажають?! Чому тоді вони останнім часом луплять КАБами по Запоріжжю і концентруються в райні П'ятихаток?
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02.10.2024 12:42 Відповісти
Для рашистів план-мінімум: окупація усіх областей, які вони вписали в свою конституцію, щоб назавжди забезпечити сухопутний коридор у Крим. План-максимум - знищення/підкорення/руйнування України, як держави.
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02.10.2024 13:35 Відповісти
 
 