11 рашистів здалися у полон на Харківському напрямку: у Вовчанську РФ готується поновити штурми, - ОТУ "Харків"

Українські захисники продовжують стримувати тиск російських окупантів на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

В районі населеного пункту Глибоке РФ основні зусилля зосередила на веденні повітряної розвідки та спостереженні за підрозділами Сил оборони України з метою своєчасного реагування на зміни в обстановці.

В районі Стариці окупанти здійснюють поодинокі переміщення особового складу з метою евакуації втрат, поповнення поточного некомплекту та здійснення заходів логістичного забезпечення.

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У Вовчанську загарбники з метою поновлення штурмових дій посилив штурмові групи, налагодили зв’язок між позиціями, здійснюють заходи логістичного забезпечення з використанням БпЛА.

Протягом 1 жовтня відбулося 6 бойових зіткнень, РФ завдала 4 авіаудари з використанням 6 КАБів та завдали 37 ударів дронами-камікадзе. Здійснили також 317 обстрілів позицій Сил оборони України.

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Втрати російських окупантів

Втрати ворога за минулу добу склали 127 осіб, з них безповоротні - 52, санітарні - 64. 11 російських окупантів здалися у полон.

Також захисники знищили та пошкодили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 бойова броньована машина;

7 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки;

25 БпЛА.

Також було знищено 52 укриття для особового складу.

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