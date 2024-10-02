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Новини Війна
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11 рашистів здалися у полон на Харківському напрямку: у Вовчанську РФ готується поновити штурми, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку: Зведення ОТУ

Українські захисники продовжують стримувати тиск російських окупантів на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

В районі населеного пункту Глибоке РФ основні зусилля зосередила на веденні повітряної розвідки та спостереженні за підрозділами Сил оборони України з метою своєчасного реагування на зміни в обстановці.

В районі Стариці окупанти здійснюють поодинокі переміщення особового складу з метою евакуації втрат, поповнення поточного некомплекту та здійснення заходів логістичного забезпечення.

Читайте: Росіяни атакували Куп’янськ із РСЗВ: постраждали двоє людей, серед них водій "швидкої". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вовчанську загарбники з метою поновлення штурмових дій посилив штурмові групи, налагодили зв’язок між позиціями, здійснюють заходи логістичного забезпечення з використанням БпЛА.

Протягом 1 жовтня відбулося 6 бойових зіткнень, РФ завдала 4 авіаудари з використанням 6 КАБів та завдали 37 ударів дронами-камікадзе. Здійснили також 317 обстрілів позицій Сил оборони України.

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Втрати російських окупантів

Втрати ворога за минулу добу склали 127 осіб, з них безповоротні - 52, санітарні - 64. 11 російських окупантів здалися у полон.

Також захисники знищили та пошкодили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 бойова броньована машина;
  • 7 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки;
  • 25 БпЛА.

Також було знищено 52 укриття для особового складу.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3907)


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Топ коментарі
+14
розстріляти як скажених собак!!!
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02.10.2024 09:31
+12
Да никто их не расстреляет: у них будет 3 разовое питание, что даже наши пенсионеры так не харчуются, будет телевизор, баня раз в неделю а еще товарищ Золкин будет вести с ними задушевные беседы и будет угощать сигаретами. Это называется Жванецкая Конвекция
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02.10.2024 09:36
+12
по-людськи треба з людьми, а скажених псів пристрілюють.
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02.10.2024 10:05
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І їх навіть не розстріляли.
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02.10.2024 09:19 Відповісти
кацапи з полону повертаються відгодовані, як з курорту. а наші, після обміну, як з бухенвальду. а ціх 11, треба було в тихенько розтріляти.
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02.10.2024 10:02 Відповісти
І таке трапляється, але тут хлопці проявили стриманість. Їх право.
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02.10.2024 10:04 Відповісти
Вам не здається, що стриманості забагато, аж зашкалює?
І не лише в питанні полонених кацапів.
Факти некомпетентності в управлінні військами просто кричущі, а "хлопці проявляють стриманість"!
І що буде далі з країною та тими ж "хлопцями"?!
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02.10.2024 13:55 Відповісти
Знаю про випадки, коли хлопці стриманості не виявляли. І то теж їх право.
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02.10.2024 14:00 Відповісти
розстріляти як скажених собак!!!
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02.10.2024 09:31 Відповісти
Да никто их не расстреляет: у них будет 3 разовое питание, что даже наши пенсионеры так не харчуются, будет телевизор, баня раз в неделю а еще товарищ Золкин будет вести с ними задушевные беседы и будет угощать сигаретами. Это называется Жванецкая Конвекция
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02.10.2024 09:36 Відповісти
влада ні. а військові мають можливість і підстави. Особливо стосуєтсякізяків, контрактників та "Пятнашку"
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02.10.2024 10:47 Відповісти
а чому золкіну не дають повістку ??? молодий здоровий . що не так ???
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02.10.2024 17:48 Відповісти
То може їх так як вони з нашими!
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02.10.2024 09:41 Відповісти
Просто ми люди і поводимо себе як люди, але сраний світ того не бачить, бо якби так було, то небензя з ООН обісцяний виповз би. Сумно це все.
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02.10.2024 09:55 Відповісти
по-людськи треба з людьми, а скажених псів пристрілюють.
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02.10.2024 10:05 Відповісти
Ви не люди, а терпіли, тому з вами відповідне поводження, були б людьми не дозволяли поводитись з собою як з ганчірками.
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02.10.2024 10:11 Відповісти
Світ бачить лише тупого ЗЕленого мудака малороса і мародера, який зібрав навколо себе кремлівську агентуру. Коли вже українці це побачуть?
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02.10.2024 12:01 Відповісти
Саме сумне те, що зрадники досі (вже більше 5 років!) країною керують. То на яку перемогу можна сподіватися?
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02.10.2024 21:50 Відповісти
Сподіваюсь шо спочатку їх було 22
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02.10.2024 10:16 Відповісти
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02.10.2024 10:20 Відповісти
Як ти це собі уявляєш? Цих 11 недобитків Червоний хрест на руках носить і у всі дирки їм заглядає, всі скарги записує
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02.10.2024 13:54 Відповісти
дуже легко уявляю )) коли до них доїде Червоний Хрест їх вже буде 11, а решта "поїхали в інших табір".
Зі слів тих хто залишився.
Яким так в свою чергу сказали наші.
В який табір? Як зовуть наших які це стверджували? - вибачте, це було десь на фронті під Покровськом, їх брали в полон військові з різних підрозділів, їх імена і посади ми вже не можемо пригадати, та й налякані русачки скоріше за все щось переплутали
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03.10.2024 11:46 Відповісти
Розстіляти їх...немає жалю до цих зайд...хороший москаль -це той що смердить в канаві трупаком...
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02.10.2024 10:16 Відповісти
А чи немає можливості не брати цю гидоту в полон? Хоча б деякий час?

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02.10.2024 10:17 Відповісти
Для обміну на наших хлопців ,
приходиться брати в полон цих кончених алкашів і вбивць 🧌😕
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02.10.2024 12:09 Відповісти
 
 