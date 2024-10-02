11 рашистів здалися у полон на Харківському напрямку: у Вовчанську РФ готується поновити штурми, - ОТУ "Харків"
Українські захисники продовжують стримувати тиск російських окупантів на Харківському напрямку.
Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
В районі населеного пункту Глибоке РФ основні зусилля зосередила на веденні повітряної розвідки та спостереженні за підрозділами Сил оборони України з метою своєчасного реагування на зміни в обстановці.
В районі Стариці окупанти здійснюють поодинокі переміщення особового складу з метою евакуації втрат, поповнення поточного некомплекту та здійснення заходів логістичного забезпечення.
У Вовчанську загарбники з метою поновлення штурмових дій посилив штурмові групи, налагодили зв’язок між позиціями, здійснюють заходи логістичного забезпечення з використанням БпЛА.
Протягом 1 жовтня відбулося 6 бойових зіткнень, РФ завдала 4 авіаудари з використанням 6 КАБів та завдали 37 ударів дронами-камікадзе. Здійснили також 317 обстрілів позицій Сил оборони України.
Втрати російських окупантів
Втрати ворога за минулу добу склали 127 осіб, з них безповоротні - 52, санітарні - 64. 11 російських окупантів здалися у полон.
Також захисники знищили та пошкодили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 бойова броньована машина;
- 7 автомобілів;
- 1 одиниця спецтехніки;
- 25 БпЛА.
Також було знищено 52 укриття для особового складу.
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І не лише в питанні полонених кацапів.
Факти некомпетентності в управлінні військами просто кричущі, а "хлопці проявляють стриманість"!
І що буде далі з країною та тими ж "хлопцями"?!
Зі слів тих хто залишився.
Яким так в свою чергу сказали наші.
В який табір? Як зовуть наших які це стверджували? - вибачте, це було десь на фронті під Покровськом, їх брали в полон військові з різних підрозділів, їх імена і посади ми вже не можемо пригадати, та й налякані русачки скоріше за все щось переплутали
приходиться брати в полон цих кончених алкашів і вбивць 🧌😕