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Новости Война
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11 рашистов сдались в плен на Харьковском направлении: в Волчанске РФ готовится возобновить штурмы, - ОТГ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку: Зведення ОТУ

Украинские защитники продолжают сдерживать давление российских оккупантов на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

В районе населенного пункта Глубокое РФ основные усилия сосредоточила на ведении воздушной разведки и наблюдении за подразделениями Сил обороны Украины с целью своевременного реагирования на изменения в обстановке.

В районе Старицы оккупанты осуществляют единичные перемещения личного состава с целью эвакуации потерь, пополнения текущего некомплекта и осуществления мероприятий логистического обеспечения.

Читайте также: За минувшие сутки в Волчанске были настолько интенсивные бои, что безвозвратные потери врага превысили санитарные, - ОТГ "Харків"

В Волчанске захватчики с целью возобновления штурмовых действий усилили штурмовые группы, наладили связь между позициями, осуществляют мероприятия логистического обеспечения с использованием БПЛА.

В течение 1 октября произошло 6 боевых столкновений, РФ нанесла 4 авиаудара с использованием 6 КАБов и нанесли 37 ударов дронами-камикадзе. Осуществили также 317 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Также читайте: На Харьковском направлении враг увеличил активность, ситуация усложнилась, - ОТГ "Харьков"

Потери российских оккупантов

Потери врага за минувшие сутки составили 127 человек, из них безвозвратные - 52, санитарные - 64. 11 российских оккупантов сдались в плен.

Также защитники уничтожили и повредили 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 боевую бронированную машину;
  • 7 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники;
  • 25 БПЛА.

Также было уничтожено 52 укрытия для личного состава.

Также смотрите: Воины 3-й ОШБр показали штурм вражеских позиций и взяли в плен российского солдата на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4148)


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Топ комментарии
+14
розстріляти як скажених собак!!!
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02.10.2024 09:31
+12
Да никто их не расстреляет: у них будет 3 разовое питание, что даже наши пенсионеры так не харчуются, будет телевизор, баня раз в неделю а еще товарищ Золкин будет вести с ними задушевные беседы и будет угощать сигаретами. Это называется Жванецкая Конвекция
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02.10.2024 09:36
+12
по-людськи треба з людьми, а скажених псів пристрілюють.
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02.10.2024 10:05
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І їх навіть не розстріляли.
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02.10.2024 09:19 Ответить
кацапи з полону повертаються відгодовані, як з курорту. а наші, після обміну, як з бухенвальду. а ціх 11, треба було в тихенько розтріляти.
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02.10.2024 10:02 Ответить
І таке трапляється, але тут хлопці проявили стриманість. Їх право.
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02.10.2024 10:04 Ответить
Вам не здається, що стриманості забагато, аж зашкалює?
І не лише в питанні полонених кацапів.
Факти некомпетентності в управлінні військами просто кричущі, а "хлопці проявляють стриманість"!
І що буде далі з країною та тими ж "хлопцями"?!
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02.10.2024 13:55 Ответить
Знаю про випадки, коли хлопці стриманості не виявляли. І то теж їх право.
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02.10.2024 14:00 Ответить
розстріляти як скажених собак!!!
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02.10.2024 09:31 Ответить
Да никто их не расстреляет: у них будет 3 разовое питание, что даже наши пенсионеры так не харчуются, будет телевизор, баня раз в неделю а еще товарищ Золкин будет вести с ними задушевные беседы и будет угощать сигаретами. Это называется Жванецкая Конвекция
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02.10.2024 09:36 Ответить
влада ні. а військові мають можливість і підстави. Особливо стосуєтсякізяків, контрактників та "Пятнашку"
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02.10.2024 10:47 Ответить
а чому золкіну не дають повістку ??? молодий здоровий . що не так ???
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02.10.2024 17:48 Ответить
То може їх так як вони з нашими!
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02.10.2024 09:41 Ответить
Просто ми люди і поводимо себе як люди, але сраний світ того не бачить, бо якби так було, то небензя з ООН обісцяний виповз би. Сумно це все.
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02.10.2024 09:55 Ответить
по-людськи треба з людьми, а скажених псів пристрілюють.
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02.10.2024 10:05 Ответить
Ви не люди, а терпіли, тому з вами відповідне поводження, були б людьми не дозволяли поводитись з собою як з ганчірками.
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02.10.2024 10:11 Ответить
Світ бачить лише тупого ЗЕленого мудака малороса і мародера, який зібрав навколо себе кремлівську агентуру. Коли вже українці це побачуть?
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02.10.2024 12:01 Ответить
Саме сумне те, що зрадники досі (вже більше 5 років!) країною керують. То на яку перемогу можна сподіватися?
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02.10.2024 21:50 Ответить
Сподіваюсь шо спочатку їх було 22
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02.10.2024 10:16 Ответить
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02.10.2024 10:20 Ответить
Як ти це собі уявляєш? Цих 11 недобитків Червоний хрест на руках носить і у всі дирки їм заглядає, всі скарги записує
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02.10.2024 13:54 Ответить
дуже легко уявляю )) коли до них доїде Червоний Хрест їх вже буде 11, а решта "поїхали в інших табір".
Зі слів тих хто залишився.
Яким так в свою чергу сказали наші.
В який табір? Як зовуть наших які це стверджували? - вибачте, це було десь на фронті під Покровськом, їх брали в полон військові з різних підрозділів, їх імена і посади ми вже не можемо пригадати, та й налякані русачки скоріше за все щось переплутали
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03.10.2024 11:46 Ответить
Розстіляти їх...немає жалю до цих зайд...хороший москаль -це той що смердить в канаві трупаком...
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02.10.2024 10:16 Ответить
А чи немає можливості не брати цю гидоту в полон? Хоча б деякий час?

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02.10.2024 10:17 Ответить
Для обміну на наших хлопців ,
приходиться брати в полон цих кончених алкашів і вбивць 🧌😕
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02.10.2024 12:09 Ответить
 
 