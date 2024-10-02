11 рашистов сдались в плен на Харьковском направлении: в Волчанске РФ готовится возобновить штурмы, - ОТГ "Харків"
Украинские защитники продолжают сдерживать давление российских оккупантов на Харьковском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.
В районе населенного пункта Глубокое РФ основные усилия сосредоточила на ведении воздушной разведки и наблюдении за подразделениями Сил обороны Украины с целью своевременного реагирования на изменения в обстановке.
В районе Старицы оккупанты осуществляют единичные перемещения личного состава с целью эвакуации потерь, пополнения текущего некомплекта и осуществления мероприятий логистического обеспечения.
В Волчанске захватчики с целью возобновления штурмовых действий усилили штурмовые группы, наладили связь между позициями, осуществляют мероприятия логистического обеспечения с использованием БПЛА.
В течение 1 октября произошло 6 боевых столкновений, РФ нанесла 4 авиаудара с использованием 6 КАБов и нанесли 37 ударов дронами-камикадзе. Осуществили также 317 обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Потери российских оккупантов
Потери врага за минувшие сутки составили 127 человек, из них безвозвратные - 52, санитарные - 64. 11 российских оккупантов сдались в плен.
Также защитники уничтожили и повредили 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 боевую бронированную машину;
- 7 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники;
- 25 БПЛА.
Также было уничтожено 52 укрытия для личного состава.
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І не лише в питанні полонених кацапів.
Факти некомпетентності в управлінні військами просто кричущі, а "хлопці проявляють стриманість"!
І що буде далі з країною та тими ж "хлопцями"?!
Зі слів тих хто залишився.
Яким так в свою чергу сказали наші.
В який табір? Як зовуть наших які це стверджували? - вибачте, це було десь на фронті під Покровськом, їх брали в полон військові з різних підрозділів, їх імена і посади ми вже не можемо пригадати, та й налякані русачки скоріше за все щось переплутали
приходиться брати в полон цих кончених алкашів і вбивць 🧌😕