11 рашистов сдались в плен на Харьковском направлении: в Волчанске РФ готовится возобновить штурмы, - ОТГ "Харків"

Украинские защитники продолжают сдерживать давление российских оккупантов на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

В районе населенного пункта Глубокое РФ основные усилия сосредоточила на ведении воздушной разведки и наблюдении за подразделениями Сил обороны Украины с целью своевременного реагирования на изменения в обстановке.

В районе Старицы оккупанты осуществляют единичные перемещения личного состава с целью эвакуации потерь, пополнения текущего некомплекта и осуществления мероприятий логистического обеспечения.

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В Волчанске захватчики с целью возобновления штурмовых действий усилили штурмовые группы, наладили связь между позициями, осуществляют мероприятия логистического обеспечения с использованием БПЛА.

В течение 1 октября произошло 6 боевых столкновений, РФ нанесла 4 авиаудара с использованием 6 КАБов и нанесли 37 ударов дронами-камикадзе. Осуществили также 317 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

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Потери российских оккупантов

Потери врага за минувшие сутки составили 127 человек, из них безвозвратные - 52, санитарные - 64. 11 российских оккупантов сдались в плен.

Также защитники уничтожили и повредили 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 боевую бронированную машину;

7 автомобилей;

1 единицу спецтехники;

25 БПЛА.

Также было уничтожено 52 укрытия для личного состава.

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