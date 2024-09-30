Воины 3-й ОШБр показали штурм вражеских позиций и взяли в плен российского солдата на Харьковском направлении. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео штурма позиций оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бойцов.
Украинские военные захватили окопы и сняли вражескую рацию с ликвидированного оккупанта. Также во время зачистки был найден россиянин, который попросил не убивать, его наши бойцы взяли в плен, поэтому оккупант рассказал все о своем личном составе.
"В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше. Отстреливает 3-я рота 1-го мехбата", - добавили военные.
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