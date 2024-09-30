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Новости Видео Война
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Воины 3-й ОШБр показали штурм вражеских позиций и взяли в плен российского солдата на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео штурма позиций оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бойцов.

Украинские военные захватили окопы и сняли вражескую рацию с ликвидированного оккупанта. Также во время зачистки был найден россиянин, который попросил не убивать, его наши бойцы взяли в плен, поэтому оккупант рассказал все о своем личном составе.

"В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше. Отстреливает 3-я рота 1-го мехбата", - добавили военные.

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Автор: 

ликвидация (3609) Харьковщина (5577) штурм (527) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.09.2024 21:56 Ответить
Справжнім українським воїнам щира вдячність та повага-нехай Господь береже та допомагає вам...
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30.09.2024 22:23 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.09.2024 22:28 Ответить
І що відповіли химери? Будуть допомагати?
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01.10.2024 07:34 Ответить
Цьому відео приблизно місяць...
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30.09.2024 23:02 Ответить
III-я космопіхотна! Фантастика!
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01.10.2024 00:34 Ответить
Титаны!!!
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01.10.2024 08:53 Ответить
 
 