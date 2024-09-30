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Украинские защитники обнаружили и уничтожили российскую САУ "Пион". ВИДЕО

Операторы дронов одного из подразделений Сил Обороны Украины обнаружили российскую 203-мм САУ "Пион", которая вела обстрелы позиций украинских подразделений на Запорожском направлении, и навели на нее реактивную артиллерию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

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уничтожение (7043) Запорожская область (3130) САУ (214)


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30.09.2024 20:48 Ответить
А як воно шо метрів за 20 від цілі вибух? Чи то так і треба?
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30.09.2024 21:10 Ответить
Це в повітрі, над ціллю.
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30.09.2024 22:10 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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30.09.2024 22:03 Ответить
 
 