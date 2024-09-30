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Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон". ВIДЕО

Оператори дронів одного із підрозділів Сил Оборони України виявили російську 203-мм САУ "Піон", яка вела обстріли позицій українських підрозділів на Запорізькому напрямку, та навели на неї реактивну артилерію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

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Автор: 

знищення (7352) Запорізька область (3649) САУ (229)


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30.09.2024 20:48 Відповісти
А як воно шо метрів за 20 від цілі вибух? Чи то так і треба?
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30.09.2024 21:10 Відповісти
Це в повітрі, над ціллю.
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30.09.2024 22:10 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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30.09.2024 22:03 Відповісти
 
 