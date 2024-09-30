Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон". ВIДЕО

Оператори дронів одного із підрозділів Сил Оборони України виявили російську 203-мм САУ "Піон", яка вела обстріли позицій українських підрозділів на Запорізькому напрямку, та навели на неї реактивну артилерію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Піхотинець 12-ої бригади "Азов" із засідки впритул знищив ворожу бронемашину: "Єсть! Єсть пітушара!". ВIДЕО