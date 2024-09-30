Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон". ВIДЕО
Оператори дронів одного із підрозділів Сил Оборони України виявили російську 203-мм САУ "Піон", яка вела обстріли позицій українських підрозділів на Запорізькому напрямку, та навели на неї реактивну артилерію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.
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ирина ира #418568
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Ivan Ivan #403337
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Александр Чуднивец #474549
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