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За минувшие сутки в Волчанске были настолько интенсивные бои, что безвозвратные потери врага превысили санитарные, - ОТГ "Харків"

Вовчанськ

За минувшие сутки в районе Волчанска враг совершил более десяти попыток штурмовать позиции Сил обороны Украины, используя танки и другую боевую бронированную технику. Несмотря на мощную огневую поддержку наступающего врага, украинские защитники успешно сорвали все попытки противника продвинуться, нанеся сокрушительные удары артиллерией и FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

Он отметил, что характер боев был настолько интенсивным, что безвозвратные потери врага превысили санитарные.

"Обычно ситуация противоположная, но на этот раз интенсивность огневого поражения, нанесенного оккупантам Силами обороны, отсутствие у россиян возможности оказания медицинской помощи и быстрое отступление врага привели к тому, что многие раненые остались на поле боя без шансов на спасение", - отметил полковник.

Напомним, что во время вчерашних попыток штурма позиций Сил обороны Украины безвозвратные потери российских оккупантов составляют 137 человек, санитарные - 67.

За минувшие сутки оперативная обстановка на Харьковском направлении осложнилась, наблюдается увеличение активности противника

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Харьковщина (5577) боевые действия (4142) Волчанск (395)


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Втрати ворога...
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01.10.2024 11:17 Ответить
у кацапів нема санітарних втрат.
вони на костилях, без руки, без ноги, без одного ока, все одно лізуть атакувати.
кончені нащадкові раби.
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01.10.2024 11:29 Ответить
Треба цього штабного "полковника" разом зі всіма його підлеглими направити в четвертий клас . Або в Вугледар . В минулому повідомленні говорив про загальні втрати 202 , з них 134 вбитих і 67 санітарних . Сума не б'ється ...
Зараз вже говорить про 137 вбитих і 67 санітарних , хоча загальна сума не змінилась ... Ще через годину він ще щось ляпне . Хто буде вірити цьому бовдуру , який елементарного додавання простих чисел не освоїв ?
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01.10.2024 12:12 Ответить
Тобі, кацапе, "серонуть" захотілося? Де в статті вказується "загальна цифра втрат"? Лише уточнення про збільшення безповоротних..... Нагадую тобі слова з поеми "Горе от ума": "Послушай.... Ври - но знай же меру!"
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01.10.2024 12:30 Ответить
 
 