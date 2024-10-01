За минувшие сутки в Волчанске были настолько интенсивные бои, что безвозвратные потери врага превысили санитарные, - ОТГ "Харків"

За минувшие сутки в районе Волчанска враг совершил более десяти попыток штурмовать позиции Сил обороны Украины, используя танки и другую боевую бронированную технику. Несмотря на мощную огневую поддержку наступающего врага, украинские защитники успешно сорвали все попытки противника продвинуться, нанеся сокрушительные удары артиллерией и FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

Он отметил, что характер боев был настолько интенсивным, что безвозвратные потери врага превысили санитарные.

"Обычно ситуация противоположная, но на этот раз интенсивность огневого поражения, нанесенного оккупантам Силами обороны, отсутствие у россиян возможности оказания медицинской помощи и быстрое отступление врага привели к тому, что многие раненые остались на поле боя без шансов на спасение", - отметил полковник.

Напомним, что во время вчерашних попыток штурма позиций Сил обороны Украины безвозвратные потери российских оккупантов составляют 137 человек, санитарные - 67.

За минувшие сутки оперативная обстановка на Харьковском направлении осложнилась, наблюдается увеличение активности противника

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