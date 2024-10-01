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Минулої доби у Вовчанську були настільки інтенсивні бої, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні, - ОТУ "Харків"

Вовчанськ

Минулої доби у районі Вовчанська ворог здійснив понад десять спроб штурмувати позиції Сил оборони України, використовуючи танки та іншу бойову броньовану техніку. Попри потужну вогневу підтримку наступаючого ворога, українські захисники успішно зірвали всі спроби противника просунутися, завдавши нищівних ударів артилерією та FPV-дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ОТУ  "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він зазначив, що характер боїв був настільки інтенсивним, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні. 

"Зазвичай ситуація є протилежною, але цього разу інтенсивність вогневого ураження, завданого окупантам Силами оборони, відсутність у росіян можливості надання медичної допомоги та швидке відступлення ворога призвели до того, що багато поранених залишилися на полі бою без шансів на порятунок", - зазначив полковник.

Нагадаємо, що під час вчорашніх спроб штурму позицій Сил оборони України безповоротні втрати російських окупантів становлять 137 осіб, санітарні - 67.

За минулу добу оперативна обстановка на Харківському напрямку ускладнилася, спостерігається збільшення активності противника

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод: застосовує важку вогнеметну систему та скидає КАБи, - ОТУ "Харків"

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Харківщина (6054) бойові дії (3897) Вовчанськ (422)


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Втрати ворога...
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01.10.2024 11:17 Відповісти
у кацапів нема санітарних втрат.
вони на костилях, без руки, без ноги, без одного ока, все одно лізуть атакувати.
кончені нащадкові раби.
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01.10.2024 11:29 Відповісти
Треба цього штабного "полковника" разом зі всіма його підлеглими направити в четвертий клас . Або в Вугледар . В минулому повідомленні говорив про загальні втрати 202 , з них 134 вбитих і 67 санітарних . Сума не б'ється ...
Зараз вже говорить про 137 вбитих і 67 санітарних , хоча загальна сума не змінилась ... Ще через годину він ще щось ляпне . Хто буде вірити цьому бовдуру , який елементарного додавання простих чисел не освоїв ?
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01.10.2024 12:12 Відповісти
Тобі, кацапе, "серонуть" захотілося? Де в статті вказується "загальна цифра втрат"? Лише уточнення про збільшення безповоротних..... Нагадую тобі слова з поеми "Горе от ума": "Послушай.... Ври - но знай же меру!"
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01.10.2024 12:30 Відповісти
 
 