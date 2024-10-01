На Харківському напрямку ворог збільшив активність, ситуація ускладнилася, - ОТУ "Харків"

У районі Глибокого ворог будує мінні загородження. У районі Лукʼянців окупанти закріплюються на займаних позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Глибоке противник продовжує проводити активні заходи з встановлення мінних загороджень.

В районі Лукʼянців окупанти закріплюються на займаних позиціях 380 мотострілецького полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії, водночас, серед особового складу полку продовжують відмічатись випадки самовільного залишення позицій.

У Вовчанську противник впродовж минулої доби понад десять разів намагався штурмувати позиції Сил оборони України, зазнав втрат в живій силі та техніці та відступив. Наразі здійснює поодиноке переміщення особового складу для евакуації втрат та поповнення поточного некомплекту особового складу.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу та завдали 56 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 418 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 202 істоти, з них безповоротні - 134, санітарні - 67

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки;

18 бойових броньованих машин;

7 артилерійські системи;

20 автомобілів;

4 одиниці спецтехніки;

49 БпЛА", - розповіли в ОТУ "Харків".

Також за добу було знищено 69 укриттів для особового складу та 3 місця зберігання боєприпасів.

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