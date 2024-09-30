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Новини Війна
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Воїни 3 ОШБр показали штурм ворожих позицій і взяли у полон російського солдата на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали відео штурму позицій окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал бійців.

Українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію з ліквідованого окупанта. Також під час зачистки було знайдено росіянина, який попросив не вбивати, його наші бійці взяли у полон, тож окупант розповів все про свій особовий склад.

"У посадці гримлять ворожі обстріли, а штурмовики з боєм просуваються далі. Відстрілює 3-тя рота 1-го мехбату", - додали військові.

Дивіться: Українські захисники виявили та знищили російську САУ "Піон". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3991) Харківщина (6054) штурм (237) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.09.2024 21:56 Відповісти
Справжнім українським воїнам щира вдячність та повага-нехай Господь береже та допомагає вам...
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30.09.2024 22:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.09.2024 22:28 Відповісти
І що відповіли химери? Будуть допомагати?
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01.10.2024 07:34 Відповісти
Цьому відео приблизно місяць...
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30.09.2024 23:02 Відповісти
III-я космопіхотна! Фантастика!
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01.10.2024 00:34 Відповісти
Титаны!!!
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01.10.2024 08:53 Відповісти
 
 