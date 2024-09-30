Воїни 3 ОШБр показали штурм ворожих позицій і взяли у полон російського солдата на Харківському напрямку. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали відео штурму позицій окупантів у Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал бійців.
Українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію з ліквідованого окупанта. Також під час зачистки було знайдено росіянина, який попросив не вбивати, його наші бійці взяли у полон, тож окупант розповів все про свій особовий склад.
"У посадці гримлять ворожі обстріли, а штурмовики з боєм просуваються далі. Відстрілює 3-тя рота 1-го мехбату", - додали військові.
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