На Харьковском направлении враг увеличил активность, ситуация усложнилась, - ОТГ "Харьков"
В районе Глубокого враг строит минные заграждения. В районе Лукьянцев оккупанты закрепляются на занимаемых позициях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"
В районе населенного пункта Глубокое противник продолжает проводить активные мероприятия по установке минных заграждений.
В районе Лукьянцев оккупанты закрепляются на занимаемых позициях 380 мотострелкового полка 47 танковой дивизии 1 танковой армии, в то же время, среди личного состава полка продолжают отмечаться случаи самовольного оставления позиций.
В Волчанске противник в течение минувших суток более десяти раз пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины, понес потери в живой силе и технике и отступил. Сейчас осуществляет одиночное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения текущего некомплекта личного состава.
Боевые действия и потери врага
За прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа и нанесли 56 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 418 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
"Потери врага за минувшие сутки составляют 202 существа, из них безвозвратные - 134, санитарные - 67
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 100 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 18 боевых бронированных машин;
- 7 артиллерийские системы;
- 20 автомобилей;
- 4 единицы спецтехники;
- 49 БпЛА", - рассказали в ОТГ "Харьков".
Также за сутки было уничтожено 69 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.
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