На Харьковском направлении враг увеличил активность, ситуация усложнилась, - ОТГ "Харьков"

В районе Глубокого враг строит минные заграждения. В районе Лукьянцев оккупанты закрепляются на занимаемых позициях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

В районе населенного пункта Глубокое противник продолжает проводить активные мероприятия по установке минных заграждений.

В районе Лукьянцев оккупанты закрепляются на занимаемых позициях 380 мотострелкового полка 47 танковой дивизии 1 танковой армии, в то же время, среди личного состава полка продолжают отмечаться случаи самовольного оставления позиций.

В Волчанске противник в течение минувших суток более десяти раз пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины, понес потери в живой силе и технике и отступил. Сейчас осуществляет одиночное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения текущего некомплекта личного состава.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа и нанесли 56 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 418 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 202 существа, из них безвозвратные - 134, санитарные - 67

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 100 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 танка;

18 боевых бронированных машин;

7 артиллерийские системы;

20 автомобилей;

4 единицы спецтехники;

49 БпЛА", - рассказали в ОТГ "Харьков".

Также за сутки было уничтожено 69 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.

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