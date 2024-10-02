Рашисти вдарили КАБами по Дергачах на Харківщині: 5 поранених, серед них - дитина

У ніч на 2 жовтня 2024 року ворог вдарив КАБом по м. Дергачі на Харківщині. Зафіксовано загоряння гаражів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожого удару в Дергачах отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес пʼятеро людей, серед них - 14-річний хлопчик.

Також Синєгубов інформує, що один з ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У с. Черкаська Лозова рятувальники ліквідували загоряння трави на площі 1 га. Без постраждалих.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив КАБом по Київському району Харкова: пошкоджено гаражі та будинки. Також зазначалося, що упродовж вересня росіяни обстріляли Харків 53 рази.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов також повідомляв що війська РФ все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами. Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова є 3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.