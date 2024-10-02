РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13259 посетителей онлайн
Новости
659 1

Рашисты ударили КАБами по Дергачам на Харьковщине: 5 раненых, среди них - ребенок

Загарбники вдарили КАБами по Харківщині

В ночь на 2 октября 2024 года враг ударил КАБом по г. Дергачи на Харьковщине. Зафиксировано возгорание гаражей.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них - 14-летний мальчик.

Также Синегубов информирует, что один из вражеских КАБов в 4:10 ударил по Малоданиловской громаде. В с. Черкасская Лозовая спасатели ликвидировали возгорание травы на площади 1 га. Без пострадавших.

Также смотрите: Россияне атаковали Купянск из РСЗО: пострадали два человека, среди них водитель "скорой". ВИДЕО+ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома. Также отмечалось, что в течение сентября россияне обстреляли Харьков 53 раза.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что войска РФ все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.

Автор: 

обстрел (27405) Харьковщина (5577) КАБ (369)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже тиждень жодного удару по літакосхованках лаптєй,
де ті ф-16 ховаються?
показать весь комментарий
02.10.2024 08:05 Ответить
 
 