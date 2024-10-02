Рашисты ударили КАБами по Дергачам на Харьковщине: 5 раненых, среди них - ребенок

В ночь на 2 октября 2024 года враг ударил КАБом по г. Дергачи на Харьковщине. Зафиксировано возгорание гаражей.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них - 14-летний мальчик.

Также Синегубов информирует, что один из вражеских КАБов в 4:10 ударил по Малоданиловской громаде. В с. Черкасская Лозовая спасатели ликвидировали возгорание травы на площади 1 га. Без пострадавших.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома. Также отмечалось, что в течение сентября россияне обстреляли Харьков 53 раза.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что войска РФ все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.