Наслідки нічних обстрілів Харкова та Дергачів: зруйновано гаражі, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 жовтня близько 04:00 ворожа авіація завдала серію бомбових ударів по передмістю Харкова. Потужні вибухи пролунали у м. Дергачі, селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади на Харківщині та Київському районі обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Удар по Дергачах

Внаслідок удару КАБами по м. Дергачі 5 людей постраждали. Серед них 14-річний хлопчик. Сталися руйнації та пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені. Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках.

За іншою локацією горіла трава на відкритому просторі на площі 1000 м кв.

Удар по с.Черкаська Лозова

За даними рятувальників, у селі Черкаська Лозова також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га. На щастя без постраждалих.

Удар по Харкову

У Київському районі Харкова зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі, без постраждалих та пожеж.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу зруйновано 2 гаража, пошкоджено 1 гараж і 3 приватних будинки.

Також Харківська ОВА інформує, що у Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

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Обстріли Харківщини за минулу добу

20:08 м. Куп'янськ - горіли внаслідок обстрілу житловий будинок та господарча споруда.

19:00 м. Куп'янськ - обстріляно два будинки.

18:14 м. Куп'янськ - внаслідок обстрілу горіло приміщення станції швидкої медичної допомоги та гаражі. Постраждали чоловік та жінка .

. 16:20 смт Куп'янськ - Вузловий - внаслідок обстрілу горіли будинки.

16:03 м. Куп'янськ - внаслідок обстрілу горів будинок, гараж.

14:20 Куп'янський р-н, Дворічанська громада, с. Васильцівка - горіли 2 господарчі споруди та гараж.

11:50 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Богуславка - внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на пл. 20 Га, 4 приватні житлові будинки, 10 господарчих споруд, будівля клубу.

10:30 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Кіндрашівка - пошкоджено 4 житлові будинки та 5 господарчих споруд.

10:05 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Мирне - внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 Га, частково 12 приватних домоволодінь та 8 господарчих споруд.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили КАБами по Дергачах на Харківщині: 5 поранених, серед них - дитина. Також повідомлялося, що ворог ударив КАБом по Київському району Харкова: пошкоджено гаражі та будинки.