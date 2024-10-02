Последствия ночных обстрелов Харькова и Дергачей: разрушены гаражи, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 октября около 04:00 вражеская авиация нанесла серию бомбовых ударов по пригороду Харькова. Мощные взрывы прогремели в г. Дергачи, селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады на Харьковщине и Киевском районе областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Удар по Дергачам

В результате удара КАБами по г. Дергачи 5 человек пострадали. Среди них 14-летний мальчик. Произошли разрушения и пожары в 3-х гаражах на площади 100 м кв. Сгорело 2 автомобиля, еще 4 повреждены. Также повреждено остекление окон в 3-х двухэтажных многоквартирных домах.

В другом месте горела трава на открытом пространстве на площади 1000 м кв.

Удар по с.Черкасская Лозовая

По данным спасателей, в селе Черкасская Лозовая также было попадание по открытой местности, где загорелась сухая трава на площади 2 га. К счастью, без пострадавших.

Удар по Харькову

В Киевском районе Харькова разрушены 2 гаража в гаражном кооперативе, без пострадавших и пожаров.

По данным ОВА, в результате обстрела разрушены 2 гаража, повреждены 1 гараж и 3 частных дома.

Также Харьковская ОВА информирует, что в Купянске в результате обстрела поврежден дом.

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Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки

20:08 м. Купянск - горели в результате обстрела жилой дом и хозяйственная постройка.

19:00 м. Купянск - обстреляны два дома.

18:14 м. Купянск - в результате обстрела горело помещение станции скорой медицинской помощи и гаражи. Пострадали мужчина и женщина .

. 16:20 пгт Купянск-Узловой - в результате обстрела горели дома.

16:03 м. Купянск - в результате обстрела горел дом, гараж.

14:20 Купянский р-н, Двуречанская громада, с. Васильцовка - горели 2 хозяйственные постройки и гараж.

11:50 Изюмский р-н, Боровская громада, с. Богуславка - в результате обстрела горела лесная подстилка на пл. 20 Га, 4 частных жилых дома, 10 хозяйственных построек, здание клуба.

10:30 Купянский р-н, Купянская громада, с. Кондрашовка - повреждены 4 жилых дома и 5 хозяйственных построек.

10:05 Купянский р-н, Купянская громада, с. Мирное - в результате обстрела горела трава на площади 5 Га, частично 12 частных домовладений и 8 хозяйственных построек.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили КАБами по Дергачам на Харьковщине: 5 раненых, среди них - ребенок. Также сообщалось, что враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома.