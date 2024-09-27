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Новости
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На юге в ближайшее время россияне могут приступить к активным штурмам, - ОГВ "Таврия"

Росіяни можуть активізуватися на Запорізькому напрямку

В Запорожской области россияне начали перебрасывать на поле боя технику, поэтому существует тенденция обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин.

Так, за последнее время, россияне перебросили на Запорожское направление не менее 25 багги, которые могут потенциально участвовать в штурмовых действиях. Соответственно, есть тенденция того, что именно на этом участке, на Запорожском направлении, в ближайшее время может начаться обострение.

"По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного и получил с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного военного округа РФ 25 легких автомобилей-багги. Это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", - отметил Волошин.

В то же время у войск противника не фиксируется снарядный голод. Дело в том, что количество примененных боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, где действуют бойцы оперативной группировки войск "Таврия", остается на прежнем уровне - до двух тысяч снарядов в сутки. Также оккупанты не прекращают применять сотни беспилотников и только за прошедшие сутки запустили более 350 FPV-дронов.

"Ситуация стабильная, но может осложниться в любой момент", - добавил Волошин.

Напомним, на Харьковщине враг перемещается малыми группами, проводит обеспечение своих подразделений на передовой, пополнил боеприпасами минометные расчеты, осуществил доставку медикаментов и продовольствия.

Автор: 

Таврия (179) Запорожская область (3117) боевые действия (4120)


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Топ комментарии
+6
Атеш та Світан ще в червні говорили про залізничну гілку до Полог, яку збудував пуйло в цьому році. а це вже орки прямо під Запоріжжя можуть бистро перекинути великі сили. Тоді доведется їх ловити в Запоріжжі та Дніпрі. Ось так, ні Буданов ні Малюк про ці нічого не знають бо жодного пострілу по тій залізиці не було. А вони блд ракети по росії просять...
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27.09.2024 12:15
+6
там теж є мости на р. Кальміус наприклад. Але по ним ніхто ні разу не вгатив
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27.09.2024 12:28
+5
І всі мовчать за події на курщині
Звіди тихо їдуть тіла..
З усіх сторін насувається триздець
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27.09.2024 12:26
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То були бетери і танки. Тепер багі. Скоро велосепеди будуть перекидати гордо називаючи це "технікою". Сподіваюсь нашим вистачає дронів та інших засобів.
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27.09.2024 11:52 Ответить
А ця інформація нахіба видається для всіх. Це щоб потім виправдувати наш відступ? Орки всюди готуються, а ми маємо готуватися для відсічі: будувати укріпрайони, забезпечувати логістику.
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27.09.2024 11:58 Ответить
Не, ну если баги, то да. Баги это опасно.
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27.09.2024 12:01 Ответить
вони на багі чи мотоциклах запригують в наші окопи і все - позиції втрачено. а окопів не так і багато здається.
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27.09.2024 12:11 Ответить
Друже, не розпинайтесь. Блохєри казали що багі то фігня і смішно. Танк теж фігня-по відосикам показували як він підбивається. Засівша група з тих багі та мотиків теж фігня, є відосики.
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27.09.2024 12:17 Ответить
Баггі - звучить грізно.
Було б дронів достатньо - чхати було б на ті баггі.
Ну заскочили в тил, окопались - а далі?
Всі, хто підуть слідом - будуть мішенями для ФПВ. Всі, хто окопались, - для бомберів.
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27.09.2024 12:02 Ответить
Сподіваюся що наші теж готуються. Бо якщо буде про*б то треба скидати владу зрадників!
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27.09.2024 12:09 Ответить
Атеш та Світан ще в червні говорили про залізничну гілку до Полог, яку збудував пуйло в цьому році. а це вже орки прямо під Запоріжжя можуть бистро перекинути великі сили. Тоді доведется їх ловити в Запоріжжі та Дніпрі. Ось так, ні Буданов ні Малюк про ці нічого не знають бо жодного пострілу по тій залізиці не було. А вони блд ракети по росії просять...
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27.09.2024 12:15 Ответить
Та залізниця то дуже велика проблема. Але пізно укакались. Треба було якось не допускати її будівництва. Проблема таких шляхів у тому що вони швидко та відносно дешево ремонтуються.
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27.09.2024 12:21 Ответить
там теж є мости на р. Кальміус наприклад. Але по ним ніхто ні разу не вгатив
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27.09.2024 12:28 Ответить
Будановим і іншим зеленим покидькам нічого не потрібно ,
так як вони під час війни стільки нахапали добра
, що вистачить
їм , іхнім дітям і правнукам , а після війни втечуть в якусь Панаму і будуть
насолоджовутися життям 😡
Виглядає все саме так!,
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27.09.2024 12:35 Ответить
І всі мовчать за події на курщині
Звіди тихо їдуть тіла..
З усіх сторін насувається триздець
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27.09.2024 12:26 Ответить
Кацапи нас задовбують своїми пострілами цілодобово ,
тільки усвідомити їм , що украінська
земля ніколи не стане притулком для них ,
їм важко , бо вони всі косоголові і тупі 😡
Кацапстан розвалиться разом із істотами , які там проживають 🙁

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27.09.2024 12:29 Ответить
Так ситуація на всіх ділянках "стабільна"... у доповідях.
Скоро і тут буде "стабільна"
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27.09.2024 14:10 Ответить
Так всі % з 19 р.готові здохнути, за зеленого 🤡 ...вони вибрали своє бут'я самі ...
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27.09.2024 14:15 Ответить
 
 