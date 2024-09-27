На юге в ближайшее время россияне могут приступить к активным штурмам, - ОГВ "Таврия"
В Запорожской области россияне начали перебрасывать на поле боя технику, поэтому существует тенденция обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин.
Так, за последнее время, россияне перебросили на Запорожское направление не менее 25 багги, которые могут потенциально участвовать в штурмовых действиях. Соответственно, есть тенденция того, что именно на этом участке, на Запорожском направлении, в ближайшее время может начаться обострение.
"По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного и получил с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного военного округа РФ 25 легких автомобилей-багги. Это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", - отметил Волошин.
В то же время у войск противника не фиксируется снарядный голод. Дело в том, что количество примененных боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, где действуют бойцы оперативной группировки войск "Таврия", остается на прежнем уровне - до двух тысяч снарядов в сутки. Также оккупанты не прекращают применять сотни беспилотников и только за прошедшие сутки запустили более 350 FPV-дронов.
"Ситуация стабильная, но может осложниться в любой момент", - добавил Волошин.
Напомним, на Харьковщине враг перемещается малыми группами, проводит обеспечение своих подразделений на передовой, пополнил боеприпасами минометные расчеты, осуществил доставку медикаментов и продовольствия.
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Було б дронів достатньо - чхати було б на ті баггі.
Ну заскочили в тил, окопались - а далі?
Всі, хто підуть слідом - будуть мішенями для ФПВ. Всі, хто окопались, - для бомберів.
так як вони під час війни стільки нахапали добра
, що вистачить
їм , іхнім дітям і правнукам , а після війни втечуть в якусь Панаму і будуть
насолоджовутися життям 😡
Виглядає все саме так!,
Звіди тихо їдуть тіла..
З усіх сторін насувається триздець
тільки усвідомити їм , що украінська
земля ніколи не стане притулком для них ,
їм важко , бо вони всі косоголові і тупі 😡
Кацапстан розвалиться разом із істотами , які там проживають 🙁
Скоро і тут буде "стабільна"