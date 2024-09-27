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У Старицы россияне перемещаются малыми группами и проводят обеспечение своих подразделений на передовой, - ОТГ "Харьков"

Бойові дії 26 вересня на Харківському напрямку

В районе населенного пункта Глубокое в связи с большим риском огневого поражения во время внутренней замены на позициях, противник ограничил перемещение личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

В районе Лукьянцев противник осуществил логистическое обеспечение подразделений 2-го мотострелкового батальона 380 мотострелкового полка 47 танковой дивизии, применив БпЛА повышенной грузоподъемности.

В районе Старицы противник осуществляет перемещение личного состава малыми группами и проводит логистическое обеспечение подразделений на передовых позициях.

В Волчанске враг с наступлением темного времени суток пополнил боеприпасами минометные расчеты, осуществил доставку медикаментов и продовольствия.

За прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 4-х КАБов. Нанесли 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 320 обстрелов позиций защитников Украины.

Боевые действия и потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 73 существа, из них безвозвратные - 27, санитарные - 44. Двое оккупантов сдались в плен", - рассказали в ОТГ "Харьков".

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • танк;
  • 3 боевые бронированные машины;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 13 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники;
  • средство ППО;
  • 56 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

  • 61 укрытие для личного состава;
  • 4 места хранения боеприпасов;
  • пункт хранения ГСМ.

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Напомним, соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула накануне рассказал, что российские войска подошли к Угледару в Донецкой области с юго-западной стороны. Сейчас продолжаются бои на подступах к городу.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4120)


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