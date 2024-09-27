Біля Стариці росіяни переміщуються малими групами та проводять забезпечення своїх підрозділів на передовій, - ОТУ "Харків"
У районі населеного пункту Глибоке у зв’язку з великим ризиком вогневого ураження під час внутрішньої заміни на позиціях, противник обмежив переміщення особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
У районі Лукʼянців противник здійснив логістичне забезпечення підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 380 мотострілецького полку 47 танкової дивізії, застосувавши БпЛА підвищеної грузопідйомності.
В районі Стариці противник здійснює переміщення особового складу малими групами та проводить логістичне забезпечення підрозділів на передових позиціях.
У Вовчанську ворог з настанням темного часу доби противник поповнив боєприпасами мінометні розрахунки, здійснив доставку медикаментів та продовольства.
Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 4-х КАБів. Завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 320 обстрілів позицій захисників України.
Бойові дії та втрати ворога
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
"Втрати ворога за минулу добу становлять 73 істот, з них безповоротні - 27, санітарні - 44. Двоє окупантів здалися у полон", - розповіли в ОТУ "Харків".
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- танк;
- 3 бойові броньовані машини;
- 10 артилерійських систем;
- 13 автомобілів;
- 2 одиниці спецтехніки;
- засіб ППО;
- 56 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 61 укриття для особового складу;
- 4 місця зберігання боєприпасів;
- пункт зберігання ПММ.
Нагадаємо, співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула напередодні розповів, що російські війська підійшли до Вугледару на Донеччині з південно-західного боку. Нині тривають бої на підступах до міста.
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