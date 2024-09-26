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Новини Війна
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Біля Вугледару ситуація складна, є загроза оточення Сил оборони в місті, - DeepState

Аналітик DeepState про ситуацію навколо Вугледару

Російські війська підійшли до Вугледару на Донеччині з південно-західного боку. Нині тривають бої на підступах до міста.

Про це співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула розповів в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Вугледару ситуація складна, існує загроза оточення Сил оборони в місті, відповідно зараз ворог намагається із флангів обійти та зімкнути кільце, але йому це не вдається. На превеликий жаль, у противника є тактичні успіхи, вони зараз підійшли до Вугледару зі сторони Павлівки з південно-західного боку, зараз тривають бої на підступах до міста", - повідомив він.

За його словами, рашисти використовують одну і ту саму тактику.

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"Всюди у них тактика однакова, яку вони застосували у Вугледарі, вони таку саму тактику застосують у Кураховому, вони зараз таку саму тактику будуть застосовувати в Гірнику і з Селидовим. Вони обходять великі міста для того, щоб мінімально ув’язуватися в міські бої, максимально завдати шкоди Силам оборони в логістиці, і лише після цього вони, власне, переходять до самого захоплення міста.

Зараз те саме бачимо у Вугледарі, якби не логістика, якби у нас правий фланг в районі Пречистівки тримався, то місто можна було б ще значно довго утримувати. Але через те, що і правий фланг біля Пречистівки у нас продавлений, то логістика дуже погана, евакуація погана, підвіз БК утруднений. Відповідно є перспектива втрати Вугледару", - вважає аналітик DeepState. 

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Микула також повідомив, що знову зростає динаміка боїв на Покровському напрямку. Ворог має незначні успіхи в районі Миколаївки, Крутого Яру.

"Фактично зараз від Мирнограду їх відділяє великий опорний пункт Сил оборони, тому ситуація там все-таки знову йде до погіршення", - додав він.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Водночас 26 вересня воїни 72 окремої механізованої бригади заявили, що не вийшли з Вугледару на Донеччині.

Також читайте: Росіяни тиснуть на Вугледар з трьох сторін, - британська розвідка

Автор: 

Донецька область (8558) бойові дії (3875) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+5
От зешобла ******** котли утворювати фортеця Бахмут Авдіївка тепер Вугледар але то фсьо парашенка віноват
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26.09.2024 15:43
+4
https://deepstatemap.live/#16/47.7849250/37.2507334
відкриваєте, думаю лінійкою (їхньою) користуватись умієте? *******.
Додаємо гаражі, щоб по Вашому було - 1,32 км2.
Українськ (знову поступлюсь Вам), без терикону, кар'єрів, дальніх дач - 2.64 км2.
Новогродівка (без дач, териконів) - 4 км2.
Здача і Новогродівки і Українська нічим не обумовлена - чиста зрада, саботаж.
Тримання Вугледара в таких складних умовах, ніякими факторами, крім чуда завдяки мужності наших воїнів теж не можна пояснити.
Диву даєшся, коли бачиш, що Вугледар тримається з лютого 22 року, водночас на голову не налазить, як можна було про*бать Новогродівку без боя
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26.09.2024 16:46
+3
Хтось помирає бо ніким замінити, нічим відбиватись, а хтось купує новенькі BMW та примножує мільйонні рахунки у банках
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26.09.2024 15:42
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Хтось помирає бо ніким замінити, нічим відбиватись, а хтось купує новенькі BMW та примножує мільйонні рахунки у банках
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26.09.2024 15:42 Відповісти
А хтось в жіночій спідниці пригає в Тису
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26.09.2024 16:20 Відповісти
От зешобла ******** котли утворювати фортеця Бахмут Авдіївка тепер Вугледар але то фсьо парашенка віноват
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26.09.2024 15:43 Відповісти
Це вже не модно. Тепер це звучить як: "..лі Донбас!? Дивіться на Курск!"
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26.09.2024 15:53 Відповісти
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26.09.2024 15:44 Відповісти
Хороший командир такий скількі хлопців з Волині він положив коли очолював 14 омб
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26.09.2024 15:47 Відповісти
Спокійно! Зеленскій сказав, ще тижня два назад - ситуація на Донбасі вирівнюється.
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26.09.2024 15:52 Відповісти
72 бригада назвала аналітиків deepstate - псевдоекспертами.
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26.09.2024 15:54 Відповісти
Вугледар по суті квадрат з сторонами 1 на 1 км, в якому сконцендровано десь 100 багатоповерхівок. Чисто забудови десь біля 1 кв.км. тобто 100 га.
Азовсталь мала розміри 3 на 3 км десь 1000 га
Коксохім 1,5 на 2 км - 300 га
Курахівська ТЕЦ, яку мріють взяти кацапи цілою - теж 300 га.
Тому у Вугледарі просто неможливо в умовах ******** війни розмістити значні сили.
Отже розраховувати на тривалу оборону міста не варто, тим більше коли кацапи підрізають фланги.
Але і трагедії з втрати цієї надважливої позиції теж не варто робити.
Порівняти з здачею Новогродівки (500 га) або Українська (200 га) без бою, без тяжкої оперативної обстановки просто неможливо. То катастрофа, яку ніхто майже не помітив.
Проте втрату Вугледару, про який говорять уже майже 3 роки, подадуть як мегапровал вселенського масштабу.
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26.09.2024 16:03 Відповісти
На карті Українськ більше Вугледара приблизно в 1,5 рази, а Новогродівка рази в 2 (а не в 5 як ви пишете). До речi, орки тільки сьогодні офіційно оголосили про захоплення Українска.
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26.09.2024 16:17 Відповісти
https://deepstatemap.live/#16/47.7849250/37.2507334
відкриваєте, думаю лінійкою (їхньою) користуватись умієте? *******.
Додаємо гаражі, щоб по Вашому було - 1,32 км2.
Українськ (знову поступлюсь Вам), без терикону, кар'єрів, дальніх дач - 2.64 км2.
Новогродівка (без дач, териконів) - 4 км2.
Здача і Новогродівки і Українська нічим не обумовлена - чиста зрада, саботаж.
Тримання Вугледара в таких складних умовах, ніякими факторами, крім чуда завдяки мужності наших воїнів теж не можна пояснити.
Диву даєшся, коли бачиш, що Вугледар тримається з лютого 22 року, водночас на голову не налазить, як можна було про*бать Новогродівку без боя
показати весь коментар
26.09.2024 16:46 Відповісти
 
 