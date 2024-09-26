Біля Вугледару ситуація складна, є загроза оточення Сил оборони в місті, - DeepState

Російські війська підійшли до Вугледару на Донеччині з південно-західного боку. Нині тривають бої на підступах до міста.

Про це співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула розповів в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Вугледару ситуація складна, існує загроза оточення Сил оборони в місті, відповідно зараз ворог намагається із флангів обійти та зімкнути кільце, але йому це не вдається. На превеликий жаль, у противника є тактичні успіхи, вони зараз підійшли до Вугледару зі сторони Павлівки з південно-західного боку, зараз тривають бої на підступах до міста", - повідомив він.

За його словами, рашисти використовують одну і ту саму тактику.

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"Всюди у них тактика однакова, яку вони застосували у Вугледарі, вони таку саму тактику застосують у Кураховому, вони зараз таку саму тактику будуть застосовувати в Гірнику і з Селидовим. Вони обходять великі міста для того, щоб мінімально ув’язуватися в міські бої, максимально завдати шкоди Силам оборони в логістиці, і лише після цього вони, власне, переходять до самого захоплення міста.

Зараз те саме бачимо у Вугледарі, якби не логістика, якби у нас правий фланг в районі Пречистівки тримався, то місто можна було б ще значно довго утримувати. Але через те, що і правий фланг біля Пречистівки у нас продавлений, то логістика дуже погана, евакуація погана, підвіз БК утруднений. Відповідно є перспектива втрати Вугледару", - вважає аналітик DeepState.

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Микула також повідомив, що знову зростає динаміка боїв на Покровському напрямку. Ворог має незначні успіхи в районі Миколаївки, Крутого Яру.

"Фактично зараз від Мирнограду їх відділяє великий опорний пункт Сил оборони, тому ситуація там все-таки знову йде до погіршення", - додав він.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Водночас 26 вересня воїни 72 окремої механізованої бригади заявили, що не вийшли з Вугледару на Донеччині.

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