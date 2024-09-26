Возле Угледара ситуация сложная, есть угроза окружения Сил обороны в городе, - DeepState
Российские войска подошли к Угледару в Донецкой области с юго-западной стороны. Сейчас продолжаются бои на подступах к городу.
Об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула рассказал в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.
"Возле Угледара ситуация сложная, существует угроза окружения Сил обороны в городе, соответственно сейчас враг пытается с флангов обойти и сомкнуть кольцо, но ему это не удается. К большому сожалению, у противника есть тактические успехи, они сейчас подошли к Угледару со стороны Павловки с юго-западной стороны, сейчас идут бои на подступах к городу", - сообщил он.
По его словам, рашисты используют одну и ту же тактику.
"Всюду у них тактика одинаковая, которую они применили в Угледаре, они такую же тактику применят в Курахово, они сейчас такую же тактику будут применять в Горняке и с Селидовом. Они обходят крупные города для того, чтобы минимально увязываться в городские бои, максимально нанести ущерб Силам обороны в логистике, и только после этого они, собственно, переходят к самому захвату города.
Сейчас то же самое видим в Угледаре, если бы не логистика, если бы у нас правый фланг в районе Пречистовки держался, то город можно было бы еще значительно долго удерживать. Но из-за того, что и правый фланг у Пречистовки у нас продавлен, то логистика очень плохая, эвакуация плохая, подвоз БК затруднен. Соответственно есть перспектива потери Угледара", - считает аналитик DeepState.
Микула также сообщил, что снова растет динамика боев на Покровском направлении. Враг имеет незначительные успехи в районе Николаевки, Крутого Яра.
"Фактически сейчас от Мирнограда их отделяет большой опорный пункт Сил обороны, поэтому ситуация там все-таки снова идет к ухудшению", - добавил он.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
В то же время 26 сентября воины 72 отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.
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Азовсталь мала розміри 3 на 3 км десь 1000 га
Коксохім 1,5 на 2 км - 300 га
Курахівська ТЕЦ, яку мріють взяти кацапи цілою - теж 300 га.
Тому у Вугледарі просто неможливо в умовах ******** війни розмістити значні сили.
Отже розраховувати на тривалу оборону міста не варто, тим більше коли кацапи підрізають фланги.
Але і трагедії з втрати цієї надважливої позиції теж не варто робити.
Порівняти з здачею Новогродівки (500 га) або Українська (200 га) без бою, без тяжкої оперативної обстановки просто неможливо. То катастрофа, яку ніхто майже не помітив.
Проте втрату Вугледару, про який говорять уже майже 3 роки, подадуть як мегапровал вселенського масштабу.
відкриваєте, думаю лінійкою (їхньою) користуватись умієте? *******.
Додаємо гаражі, щоб по Вашому було - 1,32 км2.
Українськ (знову поступлюсь Вам), без терикону, кар'єрів, дальніх дач - 2.64 км2.
Новогродівка (без дач, териконів) - 4 км2.
Здача і Новогродівки і Українська нічим не обумовлена - чиста зрада, саботаж.
Тримання Вугледара в таких складних умовах, ніякими факторами, крім чуда завдяки мужності наших воїнів теж не можна пояснити.
Диву даєшся, коли бачиш, що Вугледар тримається з лютого 22 року, водночас на голову не налазить, як можна було про*бать Новогродівку без боя