Возле Угледара ситуация сложная, есть угроза окружения Сил обороны в городе, - DeepState

Российские войска подошли к Угледару в Донецкой области с юго-западной стороны. Сейчас продолжаются бои на подступах к городу.

Об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула рассказал в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Возле Угледара ситуация сложная, существует угроза окружения Сил обороны в городе, соответственно сейчас враг пытается с флангов обойти и сомкнуть кольцо, но ему это не удается. К большому сожалению, у противника есть тактические успехи, они сейчас подошли к Угледару со стороны Павловки с юго-западной стороны, сейчас идут бои на подступах к городу", - сообщил он.

По его словам, рашисты используют одну и ту же тактику.

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"Всюду у них тактика одинаковая, которую они применили в Угледаре, они такую же тактику применят в Курахово, они сейчас такую же тактику будут применять в Горняке и с Селидовом. Они обходят крупные города для того, чтобы минимально увязываться в городские бои, максимально нанести ущерб Силам обороны в логистике, и только после этого они, собственно, переходят к самому захвату города.

Сейчас то же самое видим в Угледаре, если бы не логистика, если бы у нас правый фланг в районе Пречистовки держался, то город можно было бы еще значительно долго удерживать. Но из-за того, что и правый фланг у Пречистовки у нас продавлен, то логистика очень плохая, эвакуация плохая, подвоз БК затруднен. Соответственно есть перспектива потери Угледара", - считает аналитик DeepState.

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Микула также сообщил, что снова растет динамика боев на Покровском направлении. Враг имеет незначительные успехи в районе Николаевки, Крутого Яра.

"Фактически сейчас от Мирнограда их отделяет большой опорный пункт Сил обороны, поэтому ситуация там все-таки снова идет к ухудшению", - добавил он.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

В то же время 26 сентября воины 72 отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.

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