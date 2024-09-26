Почти 850 детей остаются в двух районах Донетчины, где объявлена ​​принудительная эвакуация

По состоянию на сегодня в 14-ти населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 848 детей в Покровском и Краматорском районах.

Об этом сообщили в Донецкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего детей - в городе Константиновка, где до сих пор проживают 611 детей, далее идет Покровск - 135 детей, а всего в Покровской громаде до сих пор в опасности находятся 264 несовершеннолетних. В Ильиновской громаде остаются проживать 64 семьи.

Также сообщается, что принудительно уже эвакуировали 10 221 ребенка из 798-ми семей.

Также читайте: В Часовом Яре остается около 460 человек. В город уже почти не заезжают волонтеры, - глава ГВА Чаус

На сборном пункте те семьи, которые соглашаются на эвакуацию, общаются с международной организацией и оформляют финансовую помощь в размере 10 800 грн на человека. Также эти семьи попадают в реестр Минсоцполитики и имеют возможность оформить и получать помощь для ВПЛ на полгода в размере от 2 до 3 тыс. грн. Эвакуация является бесплатной, с бесплатным расселением.

Кроме того отмечается, что рабочие шахтерских профессий могут поехать во Львовскую область, где вместе с поселением предлагают работу по специальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиаудар по Харькову 24 сентября: количество погибших возросло до 5 человек