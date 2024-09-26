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Почти 850 детей остаются в двух районах Донетчины, где объявлена ​​принудительная эвакуация

Примусова евакуація на Донеччині

По состоянию на сегодня в 14-ти населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 848 детей в Покровском и Краматорском районах.

Об этом сообщили в Донецкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего детей - в городе Константиновка, где до сих пор проживают 611 детей, далее идет Покровск - 135 детей, а всего в Покровской громаде до сих пор в опасности находятся 264 несовершеннолетних. В Ильиновской громаде остаются проживать 64 семьи.

Также сообщается, что принудительно уже эвакуировали 10 221 ребенка из 798-ми семей.

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На сборном пункте те семьи, которые соглашаются на эвакуацию, общаются с международной организацией и оформляют финансовую помощь в размере 10 800 грн на человека. Также эти семьи попадают в реестр Минсоцполитики и имеют возможность оформить и получать помощь для ВПЛ на полгода в размере от 2 до 3 тыс. грн. Эвакуация является бесплатной, с бесплатным расселением.

Кроме того отмечается, что рабочие шахтерских профессий могут поехать во Львовскую область, где вместе с поселением предлагают работу по специальности.

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дети (6514) эвакуация (2078) Донецкая область (9729)


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забудьте за тех детей. Ихние батьки-ждуны уже так засрали им мозги, что ничего не исправить. Самое лучшее, это взять их всех, родителей и детей, погрузить в автобус и отвезти на границу, где пленных меняют. И нехай идут себе в свою раиссю
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26.09.2024 16:10 Ответить
 
 