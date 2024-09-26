Майже 850 дітей залишаються у двох районах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію

Станом на сьогодні в 14-ти населених пунктах, де оголошено примусову евакуацію родин із дітьми, залишаються 848 дітей у Покровському та Краматорському районах.

Про це повідомили в Донецькій ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше дітей – у місті Костянтинівка, де досі проживають 611 дітей, далі йде Покровськ – 135 дітей, а загалом у Покровській громаді досі в небезпеці перебувають 264 неповнолітні особи. У Іллінівській громаді залишаються проживати 64 родини.

Також повідомляється, що у примусовий спосіб уже евакуювали 10 221 дитину із 798-ми родин.

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На збірному пункті ті родини, які погоджуються на евакуацію, спілкуються з міжнародною організацією та оформлюють фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн на людину. Також ці родини потрапляють до реєстру Мінсоцполітики та мають можливість оформити й отримувати допомогу для ВПО на пів року у розмірі від 2 до 3 тис. грн. Евакуація є безкоштовною, з безкоштовним розселенням.

Крім того зазначається, що робітники шахтарських професій можуть поїхати до Львівщини, де разом з поселенням пропонують роботу за фахом.

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