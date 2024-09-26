Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 17 населених пунктів, 4 людини загинули, ще 19 - дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби на Донеччині зафіксовано 2 807 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи лунали у 17 населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.
Росіяни минулої доби атакували Вугледар, Гірник, Костянтинівку, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Сіверськ, селища Новоекономічне, села Богоявленка, Діброва, Дронівка, Звірове, Никанорівка, Новопавлівка, Олександро-Калинове, Оріхуватка, Торське.
Волноваський район
У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 4 будинки. У Богоявленці руйнувань зазнали 13 приватних осель
Покровський район
У Гірнику внаслідок удару дрона одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено приватну оселю.
У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Покровській громаді пошкоджено підприємство і будинок. У Покровську окупанти поцілили дроном по цивільному авто – постраждав мирний житель. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено будинок, ще 1 - у Торському; у Зарічному зруйновано 3 будинки. По Оріхуватці війська РФ вдарили трьома бомбами "ФАБ-250" з модулями УМПК - пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів: 10 у Тарасівці і 3 в Олександро-Калиновому.
Костянтинівка пережила 6 ударів, завданих трьома ФАБами, артилерією та дронами. Поранено цивільну особу. Пошкоджено 2 багатоквартирних і приватний будинок, магазин, адмінбудівлю, АЗС, 10 цивільних автомобілів.
На Краматорськ росіяни скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулями УМПК – вбили двох мирних мешканців: 87-річну жінку та 50-річного чоловіка. Поранено 16 цивільних осіб, зокрема трьох дітей: 15-річного хлопця і двох дівчат 4 та 10 років (доньки загиблого чоловіка). Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків і 13 цивільних авто.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля.
У Торецьку поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.
Є загиблий у Дронівці, яку ворог обстріляв з артилерії.
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