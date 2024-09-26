Сутки на Донетчине: под вражеским огнем оказались 17 населенных пунктов, 4 человека погибли, еще 19 - получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки в Донецкой области зафиксировано 2 807 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Взрывы раздавались в 17 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в полиции области.

Россияне за прошедшие сутки атаковали Угледар, Горняк, Константиновку, Краматорск, Лиман, Покровск, Северск, поселки Новоэкономическое, села Богоявленка, Диброва, Дроновка, Зверево, Никаноровка, Новопавловка, Александро-Калиново, Ореховатка, Торское.

Волновахский район

В Новоукраинке Угледарской громады повреждены 4 дома. В Богоявленке разрушениям подверглись 13 частных домов.

Покровский район

В Горняке в результате удара дрона один человек погиб и один получил ранения, поврежден частный дом.

В Белицком Добропольской громады повреждены 2 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Покровской громаде повреждено предприятие и дом. В Покровске оккупанты попали дроном по гражданскому авто - пострадал мирный житель. Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом, еще 1 - в Торском; в Заречном разрушены 3 дома. По Ореховатке войска РФ ударили тремя бомбами "ФАБ-250" с модулями УМПК - повредили объект критической инфраструктуры. В Ильиновской громаде повреждено 13 объектов: 10 в Тарасовке и 3 в Александро-Калиновом.

Константиновка пережила 6 ударов, нанесенных тремя ФАБами, артиллерией и дронами. Ранен гражданский человек. Повреждены 2 многоквартирных и частный дом, магазин, админздание, АЗС, 10 гражданских автомобилей.

На Краматорск россияне сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулями УМПК - убили двух мирных жителей: 87-летнюю женщину и 50-летнего мужчину. Ранены 16 гражданских лиц, в том числе трое детей: 15-летнего парня и двух девочек 4 и 10 лет (дочери погибшего мужчины). Повреждены 19 многоквартирных домов и 13 гражданских авто.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и нежилое здание.

В Торецке ранен человек, повреждена многоэтажка.

Есть погибший в Дроновке, которую враг обстрелял из артиллерии.

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