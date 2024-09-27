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Новини
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Російські війська отримали завдання за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл на Харківщині, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

Бойові дії на Харківщині

Вчора, 26 вересня  на цьому напрямку окупанти пішли у наступ, використовуючи 51 одиницю бойової техніки. 33 було знищено Силами оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ24" розповів заступник комбату "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

"Ворогу поставили ціль, за будь-яку ціну дійти до річки Оскіл. Там працюють декілька бригад, у тому числі наш батальйон", - зазначив Маляревич.

Він додав, що на позиціях бої точаться щодня.

"І вчора ми брали участь в одній з найбільших, мабуть, битв цієї війни: там 51 одиниця техніки йшла на наші позиції, було знищено 32. Саме така велика сила рухалась на позиції нашої піхоти. І завдяки вогневому впливу вона була зупинена, і території вчора не були втрачені", - розповів Маляревич.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3875) 92 окрема штурмова бригада (252)


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Топ коментарі
+9
Кацапи роблять свою справу, а Боневтік носиться зі своїм "Планом миру" по світу і дерибанить скудний бюджет України для свого офісу і тих, хто захищає його дупу. Дорого обходиться "зелена кодла" Україні.
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27.09.2024 11:01
+9
Как вы зае@али уже со своими 30 танками. Уже более 1000 танков мы получили от Запада. Более 1000, а не 30. И в том числе благодаря США, оплатившему большую часть.
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27.09.2024 11:24
+7
Оце постійно чути, торгуватись. А навіщо йому торгуватись? Він захоплює території та вибиває нашу енергетику. Сил для подальшого просування поки вистачає. То яка може бути торгівля? Ви серйозно вірите що він що він просто так візьме і виведе війська
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27.09.2024 11:40
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***** тоже готовится к возможным переговорам и заморозке боевых действий. И не считаясь с потерями своего мяса старается занять более выгодные позиции.
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27.09.2024 10:57 Відповісти
захопити,чим побільше території,щоб мати змогу торгуватись
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27.09.2024 11:19 Відповісти
Оце постійно чути, торгуватись. А навіщо йому торгуватись? Він захоплює території та вибиває нашу енергетику. Сил для подальшого просування поки вистачає. То яка може бути торгівля? Ви серйозно вірите що він що він просто так візьме і виведе війська
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27.09.2024 11:40 Відповісти
а хіба я написав,що )(уйло відведе війська,чи хоче закінчити війну ?
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27.09.2024 12:26 Відповісти
Кацапи роблять свою справу, а Боневтік носиться зі своїм "Планом миру" по світу і дерибанить скудний бюджет України для свого офісу і тих, хто захищає його дупу. Дорого обходиться "зелена кодла" Україні.
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27.09.2024 11:01 Відповісти
найцікавіше, що той "план миру" ніхто не бачив.Навіть не доведений до суспільства,чи опублікований в ЗМІ,щоб кожен українець з ним ознайомився.
Я б назвав це "таємний план".
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27.09.2024 11:22 Відповісти
На одну атаку на батальион рашка кинула 51 - ну одиницю техніки а США на всю віину відрядили нам 31 Абрамс
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27.09.2024 11:03 Відповісти
Так 32-це вже ескалація.
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27.09.2024 11:04 Відповісти
Как вы зае@али уже со своими 30 танками. Уже более 1000 танков мы получили от Запада. Более 1000, а не 30. И в том числе благодаря США, оплатившему большую часть.
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27.09.2024 11:24 Відповісти
Не я заібав - Порошенко сказав шо нам допомагають не співмірно до масштабу віини
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27.09.2024 11:27 Відповісти
Так вимагайте у свого Верховного Головнокомандувача, хай поставляє свої танки на фронт, а не фінансує своє лайно у вуха наріду 73% - марафон за мільярди.
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27.09.2024 12:04 Відповісти
Харківськии танковии успішно схлопнувся
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27.09.2024 12:28 Відповісти
Нам именно "помогают", а не "обязаны дать". И я тоже хочу больше. Но чтобы нам помогали как Израилю или Тайваню - нужно и вести себя как Израиль или Тайвань, а не как условное Сомали. Почему так - спрашивай с Верховного.
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27.09.2024 19:33 Відповісти
Які ми не є - але Захід сам говорить шо ми воюєм за себе і за них
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27.09.2024 20:05 Відповісти
Мы воюем за себя и для себя. И я не помню когда мы выбрали президентом, например, Байдена или Джонсона, а не Зеленского. Еще раз - чтобы нам помогали как Израилю или Тайваню - нужно и вести себя как Израиль или Тайвань, а не как условное Сомали. Почему мы так себя ведем - спрашивай с Верховного.
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27.09.2024 20:10 Відповісти
Це ваша думка - а Туск сказав -- якби не Украіна -- рашка вже була б у Польщі і ми б чмихнули за Віслу
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27.09.2024 20:17 Відповісти
Бред. А Байден нам еще в январе 2021 сказал готовиться к войне, а в сентябре 2021 копать рвы и траншеи. Дальше что? Когда мы выбирали президентом Туска?
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27.09.2024 20:20 Відповісти
Казав! - а якби ми готовились? - кацапи би не напали? - вони 50 р стягували залізо зі всього Союзу - в них економіка в 10 р більша - населення в 4 р більше - шо ім могло помішати напасти?
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27.09.2024 20:28 Відповісти
Ага. И именно поэтому мы отказались готовиться к войне, сокращали армию, разминировали ЛБЗ, расформировывали части и прекратили оборонные программы переворужения? Чтобы не было войны? Бред инфантильного подростка.
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27.09.2024 20:33 Відповісти
але бронетехніка це ж не лише танки. навіщо так зневажливо? ось усіляка бронетехніка по розкритим даним на січень 24-го: armored humvees - 2000, armored auv (тип не вказано) - 300, m113 - 300, maxxpro - 276, bradley - 252, stryker - 246. і це тільки від штатів, і напевно, далеко не все.
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27.09.2024 11:25 Відповісти
Ше рік назад Порошенко сказав - ми спалили 5 тис танків а нам 200 Леопардів
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27.09.2024 11:36 Відповісти
леопардів так, а загалом танків - близько 800 шт.
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27.09.2024 11:46 Відповісти
Бронетехніка й мобілізовані з калашками для ближнього бою неефективні у цій війні. Потрібні ударні бпла, дрони, авіація, далекобійна артилерія, реб, ппо
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27.09.2024 13:50 Відповісти
Де орда бере танки бтр та гармати? Вже знищено по 9 000 танків. 17000 бтр. 19 000 гармат..
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27.09.2024 11:22 Відповісти
танки і ббм - бере зі зберігання (уже ні), ремонтує недобите і ремонтно-придатне. в 19К "гармат", нажаль, входять також і міномети, і рапіри та інший хлам.
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27.09.2024 11:28 Відповісти
Нажаль, як показує практика, найбільші успіхи кацапи мають при просуванні малих груп мʼяса а не техніки. А мʼяса вистачає. Щодо кількості знищеного заліза, гадаю показники дещо оптимістичні. У знищене записується і пошкоджена техніка, яка евакуювалася та відновлювалася. Ремонтних потужностей в них вистачає
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27.09.2024 11:51 Відповісти
А як на мене, то кацапи мають успіхи, бо Найвєлічайший Боневтік Херпідович звільник Головнокомандувача Залужного і 16 найдосвідченіших генерпала Генштабу, які мали успіхи з початку війни. Командує військами Херпіду і його Ставка, що складається із мародерів риг і слуг.
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27.09.2024 12:06 Відповісти
Так, це одна з причин. Успіхи були поки ОПа не стала втручатись у військові справи. Щодо пана Залужного, я би не став перебільшувати його здобутки та ліпити з нього спасителя. Далі не буду продовжувати бо вже банили
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27.09.2024 12:11 Відповісти
Це тому, що зрадники у керівництві ЗСУ саботують організацію ефективної оборони на лінії зіткнення з кацапськими агресорами, свідомо неефективно використовують свій людський ресурс - українських військових з метою якнайшвидше і якнайбільше знищити його.
Кацапське м'ясо це не зброя, лише м'ясо. Це можна порівняти з нальотом сарани, де успіх у протидії залежатиме від засобів які ви застосуєте для його зупинки: одного бійця з ручною банкою дихлофосу на лінії протяжністю 200-500метрів упродовж 5-10-30 діб для імітації якоїсь роботи поки його не заклює та сарана чи він сам не впаде від виснаження і знесилення чи системний ефективний підхід, де автоматизований дрон розпилить інсектицид по всій площі ураження кацапською сараною, знищивши всіх до одного із 100% ефективністю.
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27.09.2024 14:09 Відповісти
 
 