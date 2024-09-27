Російські війська отримали завдання за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл на Харківщині, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич
Вчора, 26 вересня на цьому напрямку окупанти пішли у наступ, використовуючи 51 одиницю бойової техніки. 33 було знищено Силами оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ24" розповів заступник комбату "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.
"Ворогу поставили ціль, за будь-яку ціну дійти до річки Оскіл. Там працюють декілька бригад, у тому числі наш батальйон", - зазначив Маляревич.
Він додав, що на позиціях бої точаться щодня.
"І вчора ми брали участь в одній з найбільших, мабуть, битв цієї війни: там 51 одиниця техніки йшла на наші позиції, було знищено 32. Саме така велика сила рухалась на позиції нашої піхоти. І завдяки вогневому впливу вона була зупинена, і території вчора не були втрачені", - розповів Маляревич.
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Я б назвав це "таємний план".
Кацапське м'ясо це не зброя, лише м'ясо. Це можна порівняти з нальотом сарани, де успіх у протидії залежатиме від засобів які ви застосуєте для його зупинки: одного бійця з ручною банкою дихлофосу на лінії протяжністю 200-500метрів упродовж 5-10-30 діб для імітації якоїсь роботи поки його не заклює та сарана чи він сам не впаде від виснаження і знесилення чи системний ефективний підхід, де автоматизований дрон розпилить інсектицид по всій площі ураження кацапською сараною, знищивши всіх до одного із 100% ефективністю.