Російські війська отримали завдання за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл на Харківщині, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

Вчора, 26 вересня на цьому напрямку окупанти пішли у наступ, використовуючи 51 одиницю бойової техніки. 33 було знищено Силами оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ24" розповів заступник комбату "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

"Ворогу поставили ціль, за будь-яку ціну дійти до річки Оскіл. Там працюють декілька бригад, у тому числі наш батальйон", - зазначив Маляревич.

Він додав, що на позиціях бої точаться щодня.

"І вчора ми брали участь в одній з найбільших, мабуть, битв цієї війни: там 51 одиниця техніки йшла на наші позиції, було знищено 32. Саме така велика сила рухалась на позиції нашої піхоти. І завдяки вогневому впливу вона була зупинена, і території вчора не були втрачені", - розповів Маляревич.

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