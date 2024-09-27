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Новости
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Российские войска получили задание любой ценой выйти к реке Оскол на Харьковщине, - заместитель командира батальона "Ахиллес" Маляревич

Бойові дії на Харківщині

Вчера, 26 сентября на этом направлении оккупанты пошли в наступление, используя 51 единицу боевой техники. 33 были уничтожены Силами обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев24" рассказал заместитель комбата "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

"Врагу поставили цель, любой ценой дойти до реки Оскол. Там работают несколько бригад, в том числе наш батальон", - отметил Маляревич.

Он добавил, что на позициях бои идут ежедневно.

"И вчера мы участвовали в одной из крупнейших, пожалуй, битв этой войны: там 51 единица техники шла на наши позиции, было уничтожено 32. Именно такая большая сила двигалась на позиции нашей пехоты. И благодаря огневому воздействию она была остановлена, и территории вчера не были потеряны", - рассказал Маляревич.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4120) 92 отдельная штурмовая бригада (252)


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Топ комментарии
+9
Кацапи роблять свою справу, а Боневтік носиться зі своїм "Планом миру" по світу і дерибанить скудний бюджет України для свого офісу і тих, хто захищає його дупу. Дорого обходиться "зелена кодла" Україні.
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27.09.2024 11:01
+9
Как вы зае@али уже со своими 30 танками. Уже более 1000 танков мы получили от Запада. Более 1000, а не 30. И в том числе благодаря США, оплатившему большую часть.
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27.09.2024 11:24
+7
Оце постійно чути, торгуватись. А навіщо йому торгуватись? Він захоплює території та вибиває нашу енергетику. Сил для подальшого просування поки вистачає. То яка може бути торгівля? Ви серйозно вірите що він що він просто так візьме і виведе війська
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27.09.2024 11:40
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***** тоже готовится к возможным переговорам и заморозке боевых действий. И не считаясь с потерями своего мяса старается занять более выгодные позиции.
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27.09.2024 10:57 Ответить
захопити,чим побільше території,щоб мати змогу торгуватись
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27.09.2024 11:19 Ответить
Оце постійно чути, торгуватись. А навіщо йому торгуватись? Він захоплює території та вибиває нашу енергетику. Сил для подальшого просування поки вистачає. То яка може бути торгівля? Ви серйозно вірите що він що він просто так візьме і виведе війська
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27.09.2024 11:40 Ответить
а хіба я написав,що )(уйло відведе війська,чи хоче закінчити війну ?
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27.09.2024 12:26 Ответить
Кацапи роблять свою справу, а Боневтік носиться зі своїм "Планом миру" по світу і дерибанить скудний бюджет України для свого офісу і тих, хто захищає його дупу. Дорого обходиться "зелена кодла" Україні.
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27.09.2024 11:01 Ответить
найцікавіше, що той "план миру" ніхто не бачив.Навіть не доведений до суспільства,чи опублікований в ЗМІ,щоб кожен українець з ним ознайомився.
Я б назвав це "таємний план".
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27.09.2024 11:22 Ответить
На одну атаку на батальион рашка кинула 51 - ну одиницю техніки а США на всю віину відрядили нам 31 Абрамс
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27.09.2024 11:03 Ответить
Так 32-це вже ескалація.
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27.09.2024 11:04 Ответить
Как вы зае@али уже со своими 30 танками. Уже более 1000 танков мы получили от Запада. Более 1000, а не 30. И в том числе благодаря США, оплатившему большую часть.
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27.09.2024 11:24 Ответить
Не я заібав - Порошенко сказав шо нам допомагають не співмірно до масштабу віини
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27.09.2024 11:27 Ответить
Так вимагайте у свого Верховного Головнокомандувача, хай поставляє свої танки на фронт, а не фінансує своє лайно у вуха наріду 73% - марафон за мільярди.
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27.09.2024 12:04 Ответить
Харківськии танковии успішно схлопнувся
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27.09.2024 12:28 Ответить
Нам именно "помогают", а не "обязаны дать". И я тоже хочу больше. Но чтобы нам помогали как Израилю или Тайваню - нужно и вести себя как Израиль или Тайвань, а не как условное Сомали. Почему так - спрашивай с Верховного.
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27.09.2024 19:33 Ответить
Які ми не є - але Захід сам говорить шо ми воюєм за себе і за них
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27.09.2024 20:05 Ответить
Мы воюем за себя и для себя. И я не помню когда мы выбрали президентом, например, Байдена или Джонсона, а не Зеленского. Еще раз - чтобы нам помогали как Израилю или Тайваню - нужно и вести себя как Израиль или Тайвань, а не как условное Сомали. Почему мы так себя ведем - спрашивай с Верховного.
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27.09.2024 20:10 Ответить
Це ваша думка - а Туск сказав -- якби не Украіна -- рашка вже була б у Польщі і ми б чмихнули за Віслу
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27.09.2024 20:17 Ответить
Бред. А Байден нам еще в январе 2021 сказал готовиться к войне, а в сентябре 2021 копать рвы и траншеи. Дальше что? Когда мы выбирали президентом Туска?
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27.09.2024 20:20 Ответить
Казав! - а якби ми готовились? - кацапи би не напали? - вони 50 р стягували залізо зі всього Союзу - в них економіка в 10 р більша - населення в 4 р більше - шо ім могло помішати напасти?
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27.09.2024 20:28 Ответить
Ага. И именно поэтому мы отказались готовиться к войне, сокращали армию, разминировали ЛБЗ, расформировывали части и прекратили оборонные программы переворужения? Чтобы не было войны? Бред инфантильного подростка.
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27.09.2024 20:33 Ответить
але бронетехніка це ж не лише танки. навіщо так зневажливо? ось усіляка бронетехніка по розкритим даним на січень 24-го: armored humvees - 2000, armored auv (тип не вказано) - 300, m113 - 300, maxxpro - 276, bradley - 252, stryker - 246. і це тільки від штатів, і напевно, далеко не все.
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27.09.2024 11:25 Ответить
Ше рік назад Порошенко сказав - ми спалили 5 тис танків а нам 200 Леопардів
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27.09.2024 11:36 Ответить
леопардів так, а загалом танків - близько 800 шт.
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27.09.2024 11:46 Ответить
Бронетехніка й мобілізовані з калашками для ближнього бою неефективні у цій війні. Потрібні ударні бпла, дрони, авіація, далекобійна артилерія, реб, ппо
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27.09.2024 13:50 Ответить
Де орда бере танки бтр та гармати? Вже знищено по 9 000 танків. 17000 бтр. 19 000 гармат..
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27.09.2024 11:22 Ответить
танки і ббм - бере зі зберігання (уже ні), ремонтує недобите і ремонтно-придатне. в 19К "гармат", нажаль, входять також і міномети, і рапіри та інший хлам.
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27.09.2024 11:28 Ответить
Нажаль, як показує практика, найбільші успіхи кацапи мають при просуванні малих груп мʼяса а не техніки. А мʼяса вистачає. Щодо кількості знищеного заліза, гадаю показники дещо оптимістичні. У знищене записується і пошкоджена техніка, яка евакуювалася та відновлювалася. Ремонтних потужностей в них вистачає
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27.09.2024 11:51 Ответить
А як на мене, то кацапи мають успіхи, бо Найвєлічайший Боневтік Херпідович звільник Головнокомандувача Залужного і 16 найдосвідченіших генерпала Генштабу, які мали успіхи з початку війни. Командує військами Херпіду і його Ставка, що складається із мародерів риг і слуг.
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27.09.2024 12:06 Ответить
Так, це одна з причин. Успіхи були поки ОПа не стала втручатись у військові справи. Щодо пана Залужного, я би не став перебільшувати його здобутки та ліпити з нього спасителя. Далі не буду продовжувати бо вже банили
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27.09.2024 12:11 Ответить
Це тому, що зрадники у керівництві ЗСУ саботують організацію ефективної оборони на лінії зіткнення з кацапськими агресорами, свідомо неефективно використовують свій людський ресурс - українських військових з метою якнайшвидше і якнайбільше знищити його.
Кацапське м'ясо це не зброя, лише м'ясо. Це можна порівняти з нальотом сарани, де успіх у протидії залежатиме від засобів які ви застосуєте для його зупинки: одного бійця з ручною банкою дихлофосу на лінії протяжністю 200-500метрів упродовж 5-10-30 діб для імітації якоїсь роботи поки його не заклює та сарана чи він сам не впаде від виснаження і знесилення чи системний ефективний підхід, де автоматизований дрон розпилить інсектицид по всій площі ураження кацапською сараною, знищивши всіх до одного із 100% ефективністю.
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27.09.2024 14:09 Ответить
 
 