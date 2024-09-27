Российские войска получили задание любой ценой выйти к реке Оскол на Харьковщине, - заместитель командира батальона "Ахиллес" Маляревич
Вчера, 26 сентября на этом направлении оккупанты пошли в наступление, используя 51 единицу боевой техники. 33 были уничтожены Силами обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев24" рассказал заместитель комбата "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр Олесь Маляревич.
"Врагу поставили цель, любой ценой дойти до реки Оскол. Там работают несколько бригад, в том числе наш батальон", - отметил Маляревич.
Он добавил, что на позициях бои идут ежедневно.
"И вчера мы участвовали в одной из крупнейших, пожалуй, битв этой войны: там 51 единица техники шла на наши позиции, было уничтожено 32. Именно такая большая сила двигалась на позиции нашей пехоты. И благодаря огневому воздействию она была остановлена, и территории вчера не были потеряны", - рассказал Маляревич.
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Я б назвав це "таємний план".
Кацапське м'ясо це не зброя, лише м'ясо. Це можна порівняти з нальотом сарани, де успіх у протидії залежатиме від засобів які ви застосуєте для його зупинки: одного бійця з ручною банкою дихлофосу на лінії протяжністю 200-500метрів упродовж 5-10-30 діб для імітації якоїсь роботи поки його не заклює та сарана чи він сам не впаде від виснаження і знесилення чи системний ефективний підхід, де автоматизований дрон розпилить інсектицид по всій площі ураження кацапською сараною, знищивши всіх до одного із 100% ефективністю.