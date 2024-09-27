На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія"

У Запорізькій області росіяни почали перекидати на поле бою техніку, тому існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин.

Так, за останній час, росіяни перекинули на Запорізькій напрямок щонайменше 25 баггі, які можуть потенційно брати участь у штурмових діях. Відповідно, є тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.

"За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного і отримав із резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легких автомобілів-баггі. Це говорить про те, що готуються штурмові дії", - зазначив Волошин.

Водночас у військ противника не фіксується снарядний голод. Річ у тім, що кількість застосованих боєприпасів у Херсонській та Запорізькій областях, де діють бійці оперативного угруповання військ "Таврія", залишається на попередньому рівні - до двох тисяч снарядів на добу. Також окупанти не припиняють застосовувати сотні безпілотників і лише минулої доби запустили понад 350 FPV-дронів.

"Ситуація стабільна, але може ускладнитися в будь-який момент", - додав Волошин.

Нагадаємо, на Харківщині ворог переміщується малими групами, проводить забезпечення своїх підрозділів на передовій, поповнив боєприпасами мінометні розрахунки, здійснив доставку медикаментів та продовольства.