На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія"
У Запорізькій області росіяни почали перекидати на поле бою техніку, тому існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин.
Так, за останній час, росіяни перекинули на Запорізькій напрямок щонайменше 25 баггі, які можуть потенційно брати участь у штурмових діях. Відповідно, є тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.
"За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного і отримав із резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легких автомобілів-баггі. Це говорить про те, що готуються штурмові дії", - зазначив Волошин.
Водночас у військ противника не фіксується снарядний голод. Річ у тім, що кількість застосованих боєприпасів у Херсонській та Запорізькій областях, де діють бійці оперативного угруповання військ "Таврія", залишається на попередньому рівні - до двох тисяч снарядів на добу. Також окупанти не припиняють застосовувати сотні безпілотників і лише минулої доби запустили понад 350 FPV-дронів.
"Ситуація стабільна, але може ускладнитися в будь-який момент", - додав Волошин.
Нагадаємо, на Харківщині ворог переміщується малими групами, проводить забезпечення своїх підрозділів на передовій, поповнив боєприпасами мінометні розрахунки, здійснив доставку медикаментів та продовольства.
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Було б дронів достатньо - чхати було б на ті баггі.
Ну заскочили в тил, окопались - а далі?
Всі, хто підуть слідом - будуть мішенями для ФПВ. Всі, хто окопались, - для бомберів.
так як вони під час війни стільки нахапали добра
, що вистачить
їм , іхнім дітям і правнукам , а після війни втечуть в якусь Панаму і будуть
насолоджовутися життям 😡
Виглядає все саме так!,
Звіди тихо їдуть тіла..
З усіх сторін насувається триздець
тільки усвідомити їм , що украінська
земля ніколи не стане притулком для них ,
їм важко , бо вони всі косоголові і тупі 😡
Кацапстан розвалиться разом із істотами , які там проживають 🙁
Скоро і тут буде "стабільна"