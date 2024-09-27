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Новини
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На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія"

Росіяни можуть активізуватися на Запорізькому напрямку

У Запорізькій області росіяни почали перекидати на поле бою техніку, тому існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин.

Так, за останній час, росіяни перекинули на Запорізькій напрямок щонайменше 25 баггі, які можуть потенційно брати участь у штурмових діях. Відповідно, є тенденція того, що саме на цій ділянці, на Запорізькому напрямку, найближчим часом може початися загострення.

"За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного і отримав із резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легких автомобілів-баггі. Це говорить про те, що готуються штурмові дії", - зазначив Волошин.

Водночас у військ противника не фіксується снарядний голод. Річ у тім, що кількість застосованих боєприпасів у Херсонській та Запорізькій областях, де діють бійці оперативного угруповання військ "Таврія", залишається на попередньому рівні - до двох тисяч снарядів на добу. Також окупанти не припиняють застосовувати сотні безпілотників і лише минулої доби запустили понад 350 FPV-дронів.

"Ситуація стабільна, але може ускладнитися в будь-який момент", - додав Волошин.

Нагадаємо,  на Харківщині ворог переміщується малими групами, проводить забезпечення своїх підрозділів на передовій,  поповнив боєприпасами мінометні розрахунки, здійснив доставку медикаментів та продовольства.

Автор: 

Таврія (205) Запорізька область (3634) бойові дії (3875)


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Топ коментарі
+6
Атеш та Світан ще в червні говорили про залізничну гілку до Полог, яку збудував пуйло в цьому році. а це вже орки прямо під Запоріжжя можуть бистро перекинути великі сили. Тоді доведется їх ловити в Запоріжжі та Дніпрі. Ось так, ні Буданов ні Малюк про ці нічого не знають бо жодного пострілу по тій залізиці не було. А вони блд ракети по росії просять...
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27.09.2024 12:15
+6
там теж є мости на р. Кальміус наприклад. Але по ним ніхто ні разу не вгатив
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27.09.2024 12:28
+5
І всі мовчать за події на курщині
Звіди тихо їдуть тіла..
З усіх сторін насувається триздець
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27.09.2024 12:26
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То були бетери і танки. Тепер багі. Скоро велосепеди будуть перекидати гордо називаючи це "технікою". Сподіваюсь нашим вистачає дронів та інших засобів.
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27.09.2024 11:52 Відповісти
А ця інформація нахіба видається для всіх. Це щоб потім виправдувати наш відступ? Орки всюди готуються, а ми маємо готуватися для відсічі: будувати укріпрайони, забезпечувати логістику.
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27.09.2024 11:58 Відповісти
Не, ну если баги, то да. Баги это опасно.
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27.09.2024 12:01 Відповісти
вони на багі чи мотоциклах запригують в наші окопи і все - позиції втрачено. а окопів не так і багато здається.
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27.09.2024 12:11 Відповісти
Друже, не розпинайтесь. Блохєри казали що багі то фігня і смішно. Танк теж фігня-по відосикам показували як він підбивається. Засівша група з тих багі та мотиків теж фігня, є відосики.
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27.09.2024 12:17 Відповісти
Баггі - звучить грізно.
Було б дронів достатньо - чхати було б на ті баггі.
Ну заскочили в тил, окопались - а далі?
Всі, хто підуть слідом - будуть мішенями для ФПВ. Всі, хто окопались, - для бомберів.
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27.09.2024 12:02 Відповісти
Сподіваюся що наші теж готуються. Бо якщо буде про*б то треба скидати владу зрадників!
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27.09.2024 12:09 Відповісти
Атеш та Світан ще в червні говорили про залізничну гілку до Полог, яку збудував пуйло в цьому році. а це вже орки прямо під Запоріжжя можуть бистро перекинути великі сили. Тоді доведется їх ловити в Запоріжжі та Дніпрі. Ось так, ні Буданов ні Малюк про ці нічого не знають бо жодного пострілу по тій залізиці не було. А вони блд ракети по росії просять...
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27.09.2024 12:15 Відповісти
Та залізниця то дуже велика проблема. Але пізно укакались. Треба було якось не допускати її будівництва. Проблема таких шляхів у тому що вони швидко та відносно дешево ремонтуються.
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27.09.2024 12:21 Відповісти
там теж є мости на р. Кальміус наприклад. Але по ним ніхто ні разу не вгатив
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27.09.2024 12:28 Відповісти
Будановим і іншим зеленим покидькам нічого не потрібно ,
так як вони під час війни стільки нахапали добра
, що вистачить
їм , іхнім дітям і правнукам , а після війни втечуть в якусь Панаму і будуть
насолоджовутися життям 😡
Виглядає все саме так!,
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27.09.2024 12:35 Відповісти
І всі мовчать за події на курщині
Звіди тихо їдуть тіла..
З усіх сторін насувається триздець
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27.09.2024 12:26 Відповісти
Кацапи нас задовбують своїми пострілами цілодобово ,
тільки усвідомити їм , що украінська
земля ніколи не стане притулком для них ,
їм важко , бо вони всі косоголові і тупі 😡
Кацапстан розвалиться разом із істотами , які там проживають 🙁

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27.09.2024 12:29 Відповісти
Так ситуація на всіх ділянках "стабільна"... у доповідях.
Скоро і тут буде "стабільна"
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27.09.2024 14:10 Відповісти
Так всі % з 19 р.готові здохнути, за зеленого 🤡 ...вони вибрали своє бут'я самі ...
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27.09.2024 14:15 Відповісти
 
 