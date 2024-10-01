На Запорожском направлении враг готовится к штурмам, - Силы обороны юга

В Запорожской области российские военные пытаются захватить новые позиции, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проекту Радіо Свобода "Новини Приазов'я" сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Там сегодня идет контрбатарейная борьба. На некоторых направлениях - возле Приютного, Работино противник собирает так называемые штурмовые группы, собирает личный состав для проведения штурмовых действий. То есть небольшие группы пехоты, которые будут штурмовать наши позиции. Есть определенные признаки того, что он осуществляет такие шаги - сосредотачивает личный состав и осуществляет его перемещение на передовые позиции, проходит подготовка этих штурмовых групп, происходит накопление боеприпасов", - рассказал он.

По словам спикера, количество личного состава на юге абсолютно не изменилось.

"На Курск противник перевел только определенные подразделения и определенных специалистов. Количество личного состава постепенно, учитывая пополнение, понемногу увеличивается на 3-2 тысячи за неделю. Но это идет пополнение тех потерь, которые противник несет на этом направлении. Это не наращивание и увеличение сил и средств", - подчеркнул Волошин.

Для того, чтобы проводить масштабное наступление на Запорожье, российским войскам нужно собрать значительное количество сил и средств в регионе, чего пока не наблюдается, добавил он.

"Таких группировок пока не обнаружено. Поэтому мы можем говорить лишь о том, что противник готовится к штурмовым действиям. Кроме того, военные РФ получили с резервной базы хранения автомобильного транспорта быстрые легкие автомобильные средства типа багги, которые также будут использовать для штурмов на некоторых направлениях", - сказал спикер.

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