На Запорізькому напрямку ворог готується до штурмів, - Сили оборони півдня

У Запорізькій області російські військові намагаються захопити нові позиції, щоби покращити своє тактичне положення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Там сьогодні точиться контрбатарейна боротьба. На деяких напрямках – біля Приютного, Роботиного противник збирає так звані штурмові групи, збирає особовий склад для проведення штурмових дій. Тобто невеликі групи піхоти, які будуть штурмувати наші позиції. Є певні ознаки того, що він здійснює такі кроки – зосереджує особовий склад і здійснює його переміщення на передові позиції, проходить підготовка цих штурмових груп, проходить накопичення боєприпасів", – розповів він.

За словами речника, кількість особового складу на півдні абсолютно не змінилася.

"На Курськ противник перевів лише певні підрозділи та певних фахівців. Кількість особового складу поступово, враховуючи поповнення, потроху збільшується на 3-2 тисячі за тиждень. Але це йде поповнення тих втрат, які противник несе на цьому напрямку. Це не йде нарощення і збільшення сил та засобів", – підкреслив Волошин.

Для того, щоби проводити масштабний наступ на Запоріжжя, російським військам потрібно зібрати значну кількість сил і засобів у регіоні, чого поки що не спостерігається, додав він.

"Таких угруповань наразі не виявлено. Тому ми можемо говорити лише про те, що противник готується до штурмових дій. Крім того, військові РФ отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту швидкі легкі автомобільні засоби типу багі, які також будуть використовувати для штурмів на деяких напрямках", – сказав речник.

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