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Росіяни не перекидали війська на Курщину із Запорізького напрямку, - Сили оборони

рф не знімала свої війська із Запорізького напрямку, щоб перекинути на Курщину

РФ не перекидала свої війська із Запорізького напрямку на Курщину.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Волошина, із Запорізького напрямку ворог зняв лише кілька зведених підрозділів фахівців й перекинув їх в Курську область.

"Із Запорізького, південного напрямку на Курськ вони не перекинули (війська, - ред.). Дійсно, росіяни перекинули кілька зведених підрозділів фахівців. Проте вони постійно постачають сили - і поповнення, і боєприпаси. Логістика у них налагоджена, проходить з тимчасово окупованого Криму і ведеться ця логістика по нещодавно спорудженій залізничній гілці, яка проходить біля Маріуполя", - розповів речник.

Він зазначив, що логістичні шляхи росіян знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.  Однак окупанти продовжують здійснювати передислокацію підрозділів і постачання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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Також військовий розповів, що окупанти готуються до штурмів у районі Приютного на Запоріжжі.

За словами Волошина, ворог проводить штурми малими групами - по 5-10 осіб.

"Намагаються просунутися якнайшвидше, використовуючи мотоцикли, багі, намагаються якнайшвидше подолати відстань між траншеями, зариватися в наші траншеї і закріпитися в них. Так вони здобувають позиції. Ця тактика була у них на багатьох напрямках. Вони бачать, що вона дієва, тому намагатимуться її застосовувати і на Запорізькому напрямку", - розповів речник.

Військовий додав, що  на Оріхівському напрямку ворог щодня проводить кілька штурмових дій, фіксуються постійні обстріли прифронтових територій.

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Автор: 

армія рф (17551) Запорізька область (3649) Курськ (1129) Сили оборони півдня (349)


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Видимо потому шо директор МАГАТЕ Гросси убедил ***** что Украина не будет захватывать или бомбить курскую АЕС. А на деревни и население ***** насрать.
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30.09.2024 20:32 Відповісти
Розфігачити залізницю віра не дозволяє?
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30.09.2024 21:00 Відповісти
Что и требовалось доказать. А не слушать сказки "величайшего" недонаполеона.
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30.09.2024 21:00 Відповісти
Готуються до наступальних дій у тому напрямку.
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30.09.2024 21:10 Відповісти
Ну, нах, а по марафету туда с Запорижя писдует эшелон за эшелоном.
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30.09.2024 21:25 Відповісти
кацапи не сприймають перебування наших військ в Курській області як серйозну проблему.
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30.09.2024 21:44 Відповісти
Для лаптів такий вивід неможливий. Лєнточка (кордон) в них охороняється всіма силами. Принцип бою простий - обратной дорогі нєт. Виведи а потіім і не збереш.
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30.09.2024 21:45 Відповісти
 
 