Росіяни не перекидали війська на Курщину із Запорізького напрямку, - Сили оборони

РФ не перекидала свої війська із Запорізького напрямку на Курщину.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Волошина, із Запорізького напрямку ворог зняв лише кілька зведених підрозділів фахівців й перекинув їх в Курську область.

"Із Запорізького, південного напрямку на Курськ вони не перекинули (війська, - ред.). Дійсно, росіяни перекинули кілька зведених підрозділів фахівців. Проте вони постійно постачають сили - і поповнення, і боєприпаси. Логістика у них налагоджена, проходить з тимчасово окупованого Криму і ведеться ця логістика по нещодавно спорудженій залізничній гілці, яка проходить біля Маріуполя", - розповів речник.

Він зазначив, що логістичні шляхи росіян знаходяться під вогневим контролем ЗСУ. Однак окупанти продовжують здійснювати передислокацію підрозділів і постачання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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Також військовий розповів, що окупанти готуються до штурмів у районі Приютного на Запоріжжі.

За словами Волошина, ворог проводить штурми малими групами - по 5-10 осіб.

"Намагаються просунутися якнайшвидше, використовуючи мотоцикли, багі, намагаються якнайшвидше подолати відстань між траншеями, зариватися в наші траншеї і закріпитися в них. Так вони здобувають позиції. Ця тактика була у них на багатьох напрямках. Вони бачать, що вона дієва, тому намагатимуться її застосовувати і на Запорізькому напрямку", - розповів речник.

Військовий додав, що на Оріхівському напрямку ворог щодня проводить кілька штурмових дій, фіксуються постійні обстріли прифронтових територій.

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