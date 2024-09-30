УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини
222 0

За добу на Півдні Сили оборони ліквідували 76 окупантів, та знищили 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки, - Сили оборони

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі Сил оборони.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 76 осіб. Крім того, знищено: 

  • 3 гармати;
  • 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
  • РСЗВ "Ураган";
  • комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 2 міномети;
  • 7 розвідувальних БпЛА;
  • 2 мотоцикли;
  • квадроцикл;
  • систему РЕБ.

А також уражено:

  • 27 бліндажів;
  • місце зберігання паливно-мастильних матеріалів;
  • місце зберігання МТЗ;
  • місце пуску БпЛА;
  • 4 місця зберігання боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 653 060 осіб (+1250 за добу), 8874 танки, 18822 артсистеми, 17 503 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА. ФОТО

Встрати ворога на півдні

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991) знищення (7352) Сили оборони півдня (349)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 