За добу на Півдні Сили оборони ліквідували 76 окупантів, та знищили 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки, - Сили оборони
Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі Сил оборони.
Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 76 осіб. Крім того, знищено:
- 3 гармати;
- 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
- РСЗВ "Ураган";
- комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 2 міномети;
- 7 розвідувальних БпЛА;
- 2 мотоцикли;
- квадроцикл;
- систему РЕБ.
А також уражено:
- 27 бліндажів;
- місце зберігання паливно-мастильних матеріалів;
- місце зберігання МТЗ;
- місце пуску БпЛА;
- 4 місця зберігання боєприпасів.
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