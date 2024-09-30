За добу на Півдні Сили оборони ліквідували 76 окупантів, та знищили 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки, - Сили оборони

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі Сил оборони.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 76 осіб. Крім того, знищено:

3 гармати;

18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

РСЗВ "Ураган";

комплекс відеоспостереження "Муром-М";

2 міномети;

7 розвідувальних БпЛА;

2 мотоцикли;

квадроцикл;

систему РЕБ.

А також уражено:

27 бліндажів;

місце зберігання паливно-мастильних матеріалів;

місце зберігання МТЗ;

місце пуску БпЛА;

4 місця зберігання боєприпасів.

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