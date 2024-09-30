Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 653 060 осіб (+1250 за добу), 8874 танки, 18822 артсистеми, 17 503 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА. ФОТО

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 653 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 653060 (+1250) осіб,

танків ‒ 8874 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27) од,

артилерійських систем – 18822 (+27) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),

крилаті ракети ‒ 2610 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3313 (+16)

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