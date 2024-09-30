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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 653 060 осіб (+1250 за добу), 8874 танки, 18822 артсистеми, 17 503 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА. ФОТО

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 653 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 653060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8874 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27) од,
  • артилерійських систем  – 18822 (+27) од,
  • РСЗВ  – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 963 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3313 (+16)

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Ліквідація росіян та техніки 29 вересня

Автор: 

армія рф (17551) росія (65415) знищення (7352)


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Топ коментарі
+16
Минув 3876 день москальсько-української війни.
129! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 20000!
А загалом техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 653 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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30.09.2024 09:04
+10
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30.09.2024 09:06
+6
Броня перевалила за тисячу в цьому місяці, проте почала просідати., По чумардосам вересень буде другим, травневі 38 940 вже не наздогнати, не вистачає доби.
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30.09.2024 08:36
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Та де ж цей IQ IQ?
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30.09.2024 08:34 Відповісти
З'явиться, хто ж поздорове богів війни з ювілеєм - 20 тисяч сумісна арта (ствольна + реактивна)
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30.09.2024 08:47 Відповісти
Броня перевалила за тисячу в цьому місяці, проте почала просідати., По чумардосам вересень буде другим, травневі 38 940 вже не наздогнати, не вистачає доби.
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30.09.2024 08:36 Відповісти
ЧИСЛО БРОНЕТЕХНИКИ И АРТИЛЛЕРИИ В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ 2022 И 2023 ГОДОВ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
14:09 03.04.2023

В цій публікації, основаній на даних Oryx, загальна кількість ББМ ("в строю" + "на зберіганні") в зс рф станом на 2022 рік оцінювалась у приблизно 22 000 одиниць.
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30.09.2024 09:01 Відповісти
Загальна кількість ствольної арти та минометів у зс рф на 2022 рік (без РСЗВ) -23500.
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30.09.2024 09:30 Відповісти
Минув 3876 день москальсько-української війни.
129! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 20000!
А загалом техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 653 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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30.09.2024 09:04 Відповісти
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30.09.2024 09:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.09.2024 09:32 Відповісти
Що, китайські ББМ надійшли оркам? Вже третій день поспіль танків 3-4-5, а малої броні десятки.
Дуже сподіваюсь, що якість в них теж китайська...
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30.09.2024 10:25 Відповісти
надійшли в Африці в кількості однієї штуки щоб пофоткатися і зробити вкид
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30.09.2024 13:16 Відповісти
 
 