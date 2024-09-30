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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 653 060 человек (+1250 за сутки), 8874 танка, 18822 артсистемы, 17 503 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА. ФОТО

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 653 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 653060 (+1250) человек,
  • танков - 8874 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 17503 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 18822 (+27) ед,
  • РСЗО - 1204 (+0) ед,
  • средства ППО - 963 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16224 (+38),
  • крылатые ракеты - 2610 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25548 (+53) ед,
  • специальная техника - 3313 (+16)

Также смотрите: Появился спутниковый снимок российского арсенала "Котлубань", атаковавший Силы обороны. ФОТО

Ліквідація росіян та техніки 29 вересня

Автор: 

армия РФ (19387) россия (95687) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+16
Минув 3876 день москальсько-української війни.
129! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 20000!
А загалом техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 653 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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30.09.2024 09:04
+10
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30.09.2024 09:06
+6
Броня перевалила за тисячу в цьому місяці, проте почала просідати., По чумардосам вересень буде другим, травневі 38 940 вже не наздогнати, не вистачає доби.
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30.09.2024 08:36
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Правила форума Совет форумчан
Та де ж цей IQ IQ?
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30.09.2024 08:34 Ответить
З'явиться, хто ж поздорове богів війни з ювілеєм - 20 тисяч сумісна арта (ствольна + реактивна)
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30.09.2024 08:47 Ответить
Броня перевалила за тисячу в цьому місяці, проте почала просідати., По чумардосам вересень буде другим, травневі 38 940 вже не наздогнати, не вистачає доби.
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30.09.2024 08:36 Ответить
ЧИСЛО БРОНЕТЕХНИКИ И АРТИЛЛЕРИИ В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ 2022 И 2023 ГОДОВ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
14:09 03.04.2023

В цій публікації, основаній на даних Oryx, загальна кількість ББМ ("в строю" + "на зберіганні") в зс рф станом на 2022 рік оцінювалась у приблизно 22 000 одиниць.
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30.09.2024 09:01 Ответить
Загальна кількість ствольної арти та минометів у зс рф на 2022 рік (без РСЗВ) -23500.
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30.09.2024 09:30 Ответить
Минув 3876 день москальсько-української війни.
129! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 20000!
А загалом техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 653 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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30.09.2024 09:04 Ответить
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30.09.2024 09:06 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.09.2024 09:32 Ответить
Що, китайські ББМ надійшли оркам? Вже третій день поспіль танків 3-4-5, а малої броні десятки.
Дуже сподіваюсь, що якість в них теж китайська...
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30.09.2024 10:25 Ответить
надійшли в Африці в кількості однієї штуки щоб пофоткатися і зробити вкид
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30.09.2024 13:16 Ответить
 
 