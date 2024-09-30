Общие боевые потери РФ с начала войны – около 653 060 человек (+1250 за сутки), 8874 танка, 18822 артсистемы, 17 503 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА. ФОТО

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 653 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 653060 (+1250) человек,

танков - 8874 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 17503 (+27) ед,

артиллерийских систем - 18822 (+27) ед,

РСЗО - 1204 (+0) ед,

средства ППО - 963 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16224 (+38),

крылатые ракеты - 2610 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25548 (+53) ед,

специальная техника - 3313 (+16)

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