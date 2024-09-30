Общие боевые потери РФ с начала войны – около 653 060 человек (+1250 за сутки), 8874 танка, 18822 артсистемы, 17 503 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА. ФОТО
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 653 060 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 653060 (+1250) человек,
- танков - 8874 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 17503 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 18822 (+27) ед,
- РСЗО - 1204 (+0) ед,
- средства ППО - 963 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16224 (+38),
- крылатые ракеты - 2610 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25548 (+53) ед,
- специальная техника - 3313 (+16)
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14:09 03.04.2023
В цій публікації, основаній на даних Oryx, загальна кількість ББМ ("в строю" + "на зберіганні") в зс рф станом на 2022 рік оцінювалась у приблизно 22 000 одиниць.
129! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 20000!
А загалом техніка просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 653 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Дуже сподіваюсь, що якість в них теж китайська...