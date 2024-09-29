Появился спутниковый снимок российского арсенала "Котлубань", атакованного Силами обороны. ФОТО

В сети появился спутниковый снимок арсенала российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ, который накануне атаковали ВСУ.

Соответствующее фото опубликовали журналисты "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

На спутниковом снимке зафиксированы последствия крупного пожара возле российского арсенала.

"Как видно на спутниковом снимке за 29 сентября, рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар", - говорится в сообщении.

Однако огонь, вероятно, не распространился на территорию склада боеприпасов.

Напомним, что днем накануне Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны в ночь на 29 сентября нанесли поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских захватчиков вблизи поселка Котлубань Волгоградской области РФ.

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