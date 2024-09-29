Появился спутниковый снимок российского арсенала "Котлубань", атакованного Силами обороны. ФОТО
В сети появился спутниковый снимок арсенала российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ, который накануне атаковали ВСУ.
Соответствующее фото опубликовали журналисты "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
На спутниковом снимке зафиксированы последствия крупного пожара возле российского арсенала.
"Как видно на спутниковом снимке за 29 сентября, рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар", - говорится в сообщении.
Однако огонь, вероятно, не распространился на территорию склада боеприпасов.
Напомним, что днем накануне Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны в ночь на 29 сентября нанесли поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских захватчиков вблизи поселка Котлубань Волгоградской области РФ.
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А потім тиждень сідниці боліли
А ми ведемося.
Позабивайте свої *обла !!!
А блазні в нас відомо хто.
Про це повідомило джерело в українській розвідці.
Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе ."
120 , однако !!!
Кацапи теж радісно повідомлять про "понад сотню" збитих.
Всі задоволені, ми - потужною атакою, кацапи - аналоговнєтною ППО.
результативного зняли - поставили з россіянкою- жінкою
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/30/7477401/ КМВА: Все "Шахеды", атаковавшие Киев, удалось обезвредить
Таку ж саму програму перемоги зеля повіз у штати. За голосною назвою пшик
радісних заяв ,а воно ось як ,значить не влучили.
А щодо повідомлення саме Генштабу ? А хто ще має повідомляти ?