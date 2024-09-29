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Появился спутниковый снимок российского арсенала "Котлубань", атакованного Силами обороны. ФОТО

В сети появился спутниковый снимок арсенала российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ, который накануне атаковали ВСУ.

Соответствующее фото опубликовали журналисты "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

На спутниковом снимке зафиксированы последствия крупного пожара возле российского арсенала.

"Как видно на спутниковом снимке за 29 сентября, рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар", - говорится в сообщении.

Однако огонь, вероятно, не распространился на территорию склада боеприпасов.

супутниковий знімок російського арсеналу

Напомним, что днем накануне Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны в ночь на 29 сентября нанесли поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских захватчиков вблизи поселка Котлубань Волгоградской области РФ.

Смотрите также: 120 украинских дронов атаковали арсенал с ракетами в Волгоградской области РФ. ФОТО

Автор: 

взрыв (6772) россия (95683) склад БК (58)


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Топ комментарии
+23
Наш Генштаб цілком собі у зе-форматі. Блазні.
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29.09.2024 23:51
+21
Пів кацапії в свій час проїхав. Шось не бачив щоб десь те яблучко танцювали. Також бариню і камарінського. Там більше по пісням типу Шумєл камиш..))) після третього стакану..
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29.09.2024 23:48
+18
Гопак - це бойовий танець, виконати його здатні лише підготовлені молоді хлопці. Це вам не кацапське яблочко - два притопа, три прихлопа, затрусилась жиром жопа!
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30.09.2024 01:52
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а повідомляли що вразили-а насправді нажаль ні...
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29.09.2024 23:31 Ответить
Влада продовжує пропонувати новий тест на гідність тому що всі попередні були провалені.
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30.09.2024 00:18 Ответить
Питання українцям???? Хто вміє танцювати український танець, і не закомплексує)????? Кацапи яблочко танцюють))))
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29.09.2024 23:34 Ответить
Пів кацапії в свій час проїхав. Шось не бачив щоб десь те яблучко танцювали. Також бариню і камарінського. Там більше по пісням типу Шумєл камиш..))) після третього стакану..
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29.09.2024 23:48 Ответить
Сподобалась кацапія? Братався?
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29.09.2024 23:58 Ответить
По роботі. Вік би їх не бачити..
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30.09.2024 00:21 Ответить
Бачів на ютубі, а гопака що танцювпли прості люди не бачів, тільки діти на змаганнях або артістісти, я ж кажу почєсноку.
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30.09.2024 00:25 Ответить
Я бачив на весіллях кілька раз як гості танцювали українські народні танці. І сам танцював
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30.09.2024 01:42 Ответить
Гопак - це бойовий танець, виконати його здатні лише підготовлені молоді хлопці. Це вам не кацапське яблочко - два притопа, три прихлопа, затрусилась жиром жопа!
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30.09.2024 01:52 Ответить
Ви взагалі розумієте, що "проста" людина тупо не здатна
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30.09.2024 02:45 Ответить
А ви здатні ?
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30.09.2024 07:14 Ответить
Років 30 тому, під "градусом" і зовсім трішечки... бувало.
А потім тиждень сідниці боліли
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30.09.2024 08:14 Ответить
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30.09.2024 13:24 Ответить
Ні, я входжу в ту категорію теж
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30.09.2024 08:56 Ответить
Ви себе маєте поважати
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30.09.2024 13:19 Ответить
Я займалася 15 років спортивно-бальними, але, як на мене, гопак - то вищий левел 😅
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30.09.2024 17:33 Ответить
Ціль зелених - дискредитиція армії, і військових.
А ми ведемося.
Позабивайте свої *обла !!!
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30.09.2024 02:34 Ответить
У влади на часі вибори , вони побоюваються що військові зроблять свою партію , тому планують популярних військових розтащити по окремим партіям і не дати їм обʼєднатися. Хитрі ліси
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30.09.2024 07:17 Ответить
Не тільки при виборчому забігу, але завжди боялися. Всяка влада.
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30.09.2024 21:25 Ответить
Наш Генштаб цілком собі у зе-форматі. Блазні.
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29.09.2024 23:51 Ответить
Та ні. Не варто перебільшувати роль Генштабу у цьому ляпі. Що йому доповіли ті, хто звітувався про використання більше сотні дронів, те він і ретранслював. Своєї військової розвідки у нього ж немає - нею Умєров керує.
А блазні в нас відомо хто.
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30.09.2024 07:36 Ответить
Раз генштаб виходить на публіку з коментарями, має сто разів перевірити надану інформацію. З фото- чи відеопідтвердженням.
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30.09.2024 10:23 Ответить
Я вважаю, що заміна бойових, досвідчених командирів на мясників- це свідома дія для знищення особового складу і відповідальність несе за це Особисто президент!
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30.09.2024 09:42 Ответить
А як так виходить, що у Генштабу тих знімків нема, а у радіо свобода вони є?
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29.09.2024 23:51 Ответить
на завтра домалюють пожежу на самому складі
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29.09.2024 23:56 Ответить
Пристрілялися. Далі буде.Знищимо.
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29.09.2024 23:57 Ответить
"У ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.

Про це повідомило джерело в українській розвідці.
Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе ."

120 , однако !!!
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30.09.2024 00:01 Ответить
Сумнівно що 120.
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30.09.2024 05:20 Ответить
Відправили 20, повідомили про 120.
Кацапи теж радісно повідомлять про "понад сотню" збитих.
Всі задоволені, ми - потужною атакою, кацапи - аналоговнєтною ППО.
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30.09.2024 08:17 Ответить
Что то вообще все мимо. Только траву пожгли
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30.09.2024 00:04 Ответить
Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ від початку війни багато чого підтвердив,,,,
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30.09.2024 00:07 Ответить
Підтвердити міг би "притуленський супутник". Але не підтвердив.
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30.09.2024 08:19 Ответить
Може краще фашистського конашенкова??? Нічого не нагадує? Краще сувора правда ніж брехня….
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30.09.2024 00:32 Ответить
А чим тобі твій землячок конашенков не догодив? Для мене арестовіч ніхто і звуть його ніяк….
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30.09.2024 00:41 Ответить
Промазали.
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30.09.2024 00:26 Ответить
Як 120 дронів не змогли взагалі нікуди влучити? Чи хтось вірно що кацапи могли їх всі збити?
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30.09.2024 00:36 Ответить
питання майже риторичне
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30.09.2024 05:21 Ответить
МОЖЕ НАВОДЧИК КРОТ ДАВ НЕПРАВИЛЬНИЙ ГРАДУС
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30.09.2024 01:25 Ответить
НАВОДЧИК ПОЛУЧИТЬ ГЕРОЯ РОСІЇ, АРСЕНАЛ ВРЯТУВАВ
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30.09.2024 01:28 Ответить
за останній рік це вже шоста спроба атакувати котлубанський арсенал. Повільні і гучні дрони для цього не годяться, в цьому випадку можно сподіватись тільки на вдалий збіг обставин.
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30.09.2024 02:07 Ответить
Головне що ракетами бити не можна. Тому що гарантовано знищаться **********, призначені для знищення українців та масових руйнувань
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30.09.2024 02:41 Ответить
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30.09.2024 07:19 Ответить
Радіо Свобода не дасть ******** і це добре.
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30.09.2024 03:30 Ответить
А що ви усі хочете почути і побачити в країні якою вручну керує-кагал.
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30.09.2024 05:39 Ответить
Колись був письменник Неміровіч-Данченко, а зараз Зеленський-Коношенков
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30.09.2024 07:07 Ответить
Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо
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30.09.2024 07:15 Ответить
недолет или перелет
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30.09.2024 07:16 Ответить
Про@** 120 дронів ‼️‼️‼️
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30.09.2024 07:27 Ответить
ты меньше кацапню слушай , была одна Паляниця
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30.09.2024 07:35 Ответить
Результат просування пророссійських генералів на посади у безпілотні війська.
результативного зняли - поставили з россіянкою- жінкою
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30.09.2024 07:26 Ответить
120 дронів коту під хвіст...
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30.09.2024 07:29 Ответить
06:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/30/7477401/ КМВА: Все "Шахеды", атаковавшие Киев, удалось обезвредить
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30.09.2024 07:38 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/30/7477401/ Все "Шахеды" коту под хвост
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30.09.2024 07:39 Ответить
Ну бачимо, що склад не ушкоджений. Ну не получилось, буває... Тільки для чого патякати про ураження складу?
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30.09.2024 08:49 Ответить
У нас все заради хайпу робиться.
Таку ж саму програму перемоги зеля повіз у штати. За голосною назвою пшик
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30.09.2024 08:49 Ответить
На відео кацапів було видно що горить ,але детонації не видно було. Я то і думаю щось нема
радісних заяв ,а воно ось як ,значить не влучили.
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30.09.2024 16:44 Ответить
Ураження 100 процентове. Виробничі приміщення (справа) вщент. Непошкоджені капоніри були порожніми. Такі правила зберігання. Сліди пожежі на зхемлі вказують напрямок вітру при пожежі.
А щодо повідомлення саме Генштабу ? А хто ще має повідомляти ?
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30.09.2024 21:35 Ответить
 
 