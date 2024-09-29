120 украинских дронов атаковали арсенал с ракетами в Волгоградской области РФ. ФОТО
В ночь на 29 сентября Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в украинской разведке.
Атака на склад - совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Сил специальных операций.
В результате попадания поражены места хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области.
Как сообщил источник, арсенал был атакован около 2:30 с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели - более 600 километров.
Собеседник со ссылкой на публикации в российских пабликах добавил, что в районе попадания были слышны взрывы, после чего начался масштабный пожар.
"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ", - добавил источник.
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 125 беспилотников: взрывы, в частности, раздавались и в Волгоградской области. Местные жители сообщали о пожаре в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.
"Система мониторинга пожаров NASA действительно зафиксировала 3 точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане. Горит ли сам арсенал - доподлинно неизвестно", - отмечает ASTRA.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее сообщил, что ночью 29 сентября Силы обороны Украины атаковали арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области.
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! І трохи до Останкіно - завжди хотів подивитись що буде, коли ця башта впаде.
одна з умов буйла при застосувати ЯО 😂👍
От дивився б та дивився шоденно на таку красу по всій Парашной *********.
Щоб насолоджуватися красою потрібно читат, а не дивитися.
1. Сохраняем фото на рабочем столе.
2. Открываем Гугл, поиск по картинке.
3. Вводим поиск по фото.
4. Смотрим даты публикаций.
Лучше читать, а не смотреть.
Що б робив твій Боже, якби не наші воїни-герої та зброя партнерів?
Я б на дверях кожної церкви трохи скорочено написала б: з огляду на те, що твориться на Землі, БОГА або нема, або йому до сраки ВСЕ.
і на душі полегшення
Евангелие от Матфея Гл.7 🙏🙏🙏
Приміром Паляниця - 100кг. вибухівки, до 700км дальність, та 400-450км/год швидкість. Ціна до 1млн.$
Storm Shadow - 450кг вибухівки, 560км. дальність, 1000км/год швидкість. Ціна 2,5млн.$
А ще є балістичний АТАСМS - 226 кг. .... 1,7млн.$
І т.п. Головний + дрона, це напевно швидкість його виготовлення.
зі 120 збили 125
як кажуть-хвакт на ліцоооо
В то же время они ограничены длиной оптоволокна в катушке и имеют определенные ограничения в маневренности и маршрутах. Также катушка с кабелем прибавляет вес дрону.
К примеру, известно, что катушка с кабелем на китайских FPV-дронах протяженностью 5 километров весит 1,1 кг, катушка на 10 км придаст дрону уже 2,3 кг дополнительного веса.
Однако главное преимущество дронов на оптоволокне - они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, его невозможно засечь детектором БПЛА из-за отсутствия радиосигналов управления и передачи видеосигнала.
Также оператор получает от камеры беспилотника почти идеальную картинку на своем мониторе."
charter97.org/ru