120 украинских дронов атаковали арсенал с ракетами в Волгоградской области РФ. ФОТО

В ночь на 29 сентября Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в украинской разведке.

Атака на склад - совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Сил специальных операций.

В результате попадания поражены места хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области.

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Как сообщил источник, арсенал был атакован около 2:30 с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели - более 600 километров.





Собеседник со ссылкой на публикации в российских пабликах добавил, что в районе попадания были слышны взрывы, после чего начался масштабный пожар.

"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ", - добавил источник.

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Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 125 беспилотников: взрывы, в частности, раздавались и в Волгоградской области. Местные жители сообщали о пожаре в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

"Система мониторинга пожаров NASA действительно зафиксировала 3 точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане. Горит ли сам арсенал - доподлинно неизвестно", - отмечает ASTRA.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее сообщил, что ночью 29 сентября Силы обороны Украины атаковали арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области.

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