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Новости Фото Война
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120 украинских дронов атаковали арсенал с ракетами в Волгоградской области РФ. ФОТО

В ночь на 29 сентября Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в украинской разведке.

Атака на склад - совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Сил специальных операций.

В результате попадания поражены места хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ ощутит последствия украинских ударов по военным складам уже в октябре, - эстонская разведка

Как сообщил источник, арсенал был атакован около 2:30 с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели - более 600 километров.

Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області РФ
Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області РФ

Собеседник со ссылкой на публикации в российских пабликах добавил, что в районе попадания были слышны взрывы, после чего начался масштабный пожар.

"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ", - добавил источник.

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Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 125 беспилотников: взрывы, в частности, раздавались и в Волгоградской области. Местные жители сообщали о пожаре в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

"Система мониторинга пожаров NASA действительно зафиксировала 3 точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане. Горит ли сам арсенал - доподлинно неизвестно", - отмечает ASTRA.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее сообщил, что ночью 29 сентября Силы обороны Украины атаковали арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Запад должны срочно изменить курс для победы в войне, - The Economist

Автор: 

взрыв (6772) ракеты (3576) россия (95683) склад (156)


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Топ комментарии
+31
Раджу росіянам терміново перемістити склади з ************ в самі захищені точки Росії - Червону площу, Валдайськ дачу Путлєра, Ново-Огарєво та його Сочинський палац. Скласти потрібно на якомога вищу купу. Гарантія захищеності - 146%.
! І трохи до Останкіно - завжди хотів подивитись що буде, коли ця башта впаде.
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29.09.2024 13:58
+26
Яка краса.
От дивився б та дивився шоденно на таку красу по всій Парашной *********.
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29.09.2024 13:59
+17
120 дронів краще ніж ATACMS. Нехай Зеленський перестане всіх дурити, тільки для того щоб завжди у всьому звинувачувати Америку.
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29.09.2024 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Раджу росіянам терміново перемістити склади з ************ в самі захищені точки Росії - Червону площу, Валдайськ дачу Путлєра, Ново-Огарєво та його Сочинський палац. Скласти потрібно на якомога вищу купу. Гарантія захищеності - 146%.
! І трохи до Останкіно - завжди хотів подивитись що буде, коли ця башта впаде.
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29.09.2024 13:58 Ответить
120 беспілотників за раз - це вже масований удар чи ні?

одна з умов буйла при застосувати ЯО 😂👍
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29.09.2024 14:24 Ответить
Будь-яка атака, котра не привела до критичного переповнення чемодана в Путлєра, не є критичною. А судячи з усього, чемодан в нього огого....кубів на 10.
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29.09.2024 14:27 Ответить
Цілий асєнізатор как-ть років сто
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29.09.2024 14:42 Ответить
Не вистачає лише напису "Aurus Senat Asse". І відразу відправити в кортеж.
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29.09.2024 14:45 Ответить
Там треба підпиляти натяжні троси, які знаходяться в середині башти. Тоді вона сама впаде
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29.09.2024 14:24 Ответить
Яка краса.
От дивився б та дивився шоденно на таку красу по всій Парашной *********.
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29.09.2024 13:59 Ответить
Только мне не верьте. Я для себя не авторитет, а для вас и подавно.
Щоб насолоджуватися красою потрібно читат, а не дивитися.
1. Сохраняем фото на рабочем столе.
2. Открываем Гугл, поиск по картинке.
3. Вводим поиск по фото.
4. Смотрим даты публикаций.
Лучше читать, а не смотреть.
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29.09.2024 15:36 Ответить
Русосвін Дарафєєв! ПШНХЙ!
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29.09.2024 17:34 Ответить
На Укрнете вже пiдтвердили цю новинку.
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29.09.2024 18:55 Ответить
Таня, я разве против новости? Я ж кажу, потрібно читати. А не дивитися.
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29.09.2024 19:18 Ответить
120 дронів краще ніж ATACMS. Нехай Зеленський перестане всіх дурити, тільки для того щоб завжди у всьому звинувачувати Америку.
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29.09.2024 14:00 Ответить
Дякую тобі Боже! Яка чудова новина!
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29.09.2024 14:00 Ответить
От мені подобаються отакі подяки
Що б робив твій Боже, якби не наші воїни-герої та зброя партнерів?
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29.09.2024 14:12 Ответить
Пані Ольга! Дякую Вам що ви є!
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29.09.2024 14:17 Ответить
Мені от цікаво, ці християнуті своєму бозі за початок війни і, як мінімум, сотні тисяч вбитих та скалічених також дякують? Чи це вже не до нього питання? Дикуни якісь, як на мене, ще й поклоняються абсолютно чужому ідолу (
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29.09.2024 14:43 Ответить
Схоже на те, що ви поклоняєтесь своєму ,,рідному дохристиянському ідолу".Раніше, ніж звинувачувати у всіх бідах Бога, потрібно визнати, що причина бід в тому, що люди відмовились слухатись Бога. Кожен сам собі став богом.
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29.09.2024 15:01 Ответить
Я нікому не поклоняюсь в принципі, але якщо вже обирати, то хоч своє. Щодо Вашого бога, то раніше 90% війн починались саме "завдяки" релігії, а скільки було спалено відьом та єретиків - ніхто не підрахує ((( В "усіх бідах" я Вашого бога також ніде не звинувачую, просто звернув увагу на відсутність логіки: якщо сталось щось добре, то "слава богу", якщо ж погане - мовчок, забули про бога, він тут ні до чого))) Висновок: або ж його нема, або ж він не всемогутній, або ж він садист, або ж йому просто до сраки все те, що відбувається з людьми - то навіщо ж йому поклонятись і славити?
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29.09.2024 15:16 Ответить
Ваш висновок прямо в десятку!
Я б на дверях кожної церкви трохи скорочено написала б: з огляду на те, що твориться на Землі, БОГА або нема, або йому до сраки ВСЕ.
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29.09.2024 15:28 Ответить
Так воно i... 🤝🥺
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29.09.2024 18:57 Ответить
заї...ав тим богом стань на коліна і бий челобітну, раб божий
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30.09.2024 15:03 Ответить
120 атакувало а збили 125. Де взялись ще п'ять лишніх дронів, клоуни?
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29.09.2024 14:04 Ответить
У кацапів спитай!
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29.09.2024 14:14 Ответить
а обломкі? ееее...
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29.09.2024 14:45 Ответить
Мабуть розмножуються в польоті.
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29.09.2024 15:34 Ответить
Приємно бачити , як чудово палає мухосранськ 🔥🔥🔥
і на душі полегшення
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29.09.2024 14:11 Ответить
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!! Надія тільки на себе, бо з облудними ,,гарантами" далеко не поїдеш!!!
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29.09.2024 14:12 Ответить
Надiя на Господа та наших мужнix Захистникiв! Боже благослови та захисти Украiну та наших воiнiв!🙏🙏🙏
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29.09.2024 19:01 Ответить
бога не було ніколи і не буде. Стань на коліна, раб божий і бий ******, тобто чолом об асфальт - може достукаєшься до когось
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30.09.2024 15:05 Ответить
"6.Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."
Евангелие от Матфея Гл.7 🙏🙏🙏
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02.10.2024 08:52 Ответить
пішла ти зі своїми псалмами нах
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03.10.2024 19:58 Ответить
Всьо ***** відчиняй чемодан або сери в нього або тисни на червону кнопку.
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29.09.2024 14:12 Ответить
Дрони нічим не гірші за ракети, ще й дешевші
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29.09.2024 14:21 Ответить
Гірше і не так уже дешевше.
Приміром Паляниця - 100кг. вибухівки, до 700км дальність, та 400-450км/год швидкість. Ціна до 1млн.$
Storm Shadow - 450кг вибухівки, 560км. дальність, 1000км/год швидкість. Ціна 2,5млн.$
А ще є балістичний АТАСМS - 226 кг. .... 1,7млн.$
І т.п. Головний + дрона, це напевно швидкість його виготовлення.
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29.09.2024 14:37 Ответить
О! Південнокорейська Ure - 500кг. боєголовка, 290км. дальність, - 600тис. баксів.
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29.09.2024 14:39 Ответить
Где-то в бункере плешивому карлику меняют очередной желтый чемодан....
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29.09.2024 14:23 Ответить
Там капельниця постійна та клізьма))
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29.09.2024 14:47 Ответить
а шо це за чумадан, нє ф курсі, просвєті-ка
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30.09.2024 15:06 Ответить
Это куда путлер свой коричневый генофонд вкладывает. Это КГБешное ЧМО даже свои фекалии бережет от иностранных разведок.
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30.09.2024 17:21 Ответить
Добра новина якщо знищений ще один ворожий склад.
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29.09.2024 14:39 Ответить
Отже,120 БПЛА не порушили ядерну доктрину расіі))Так тримати)
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29.09.2024 14:46 Ответить
ці світлини підтвержують мацкальску пропаганду
зі 120 збили 125
як кажуть-хвакт на ліцоооо
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29.09.2024 15:16 Ответить
"Россия стала использовать новые FPV-дроны управляемые через оптоволокно, они отличаются отличным качеством изображения, стабильностью сигнала и его сохранением до момента поражения цели.

В то же время они ограничены длиной оптоволокна в катушке и имеют определенные ограничения в маневренности и маршрутах. Также катушка с кабелем прибавляет вес дрону.

К примеру, известно, что катушка с кабелем на китайских FPV-дронах протяженностью 5 километров весит 1,1 кг, катушка на 10 км придаст дрону уже 2,3 кг дополнительного веса.

Однако главное преимущество дронов на оптоволокне - они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, его невозможно засечь детектором БПЛА из-за отсутствия радиосигналов управления и передачи видеосигнала.

Также оператор получает от камеры беспилотника почти идеальную картинку на своем мониторе."
charter97.org/ru
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29.09.2024 15:21 Ответить
з ресурса с.ру ага. експеременти з дронами на оптоволокні не дуже вдалі
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29.09.2024 16:16 Ответить
Не, это ресурс белорусской оппозиции "Хартия 97", вот точный адрес ссылки: https://charter97.org/ru/news/2024/9/29/612537/
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29.09.2024 17:04 Ответить
Нагадує стародавній анекдот про японське авто що працює від розетки - "Все Токио опутано проводами". Добре якщо один дрон на полі бою, а якщо таких буде багато?
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29.09.2024 21:43 Ответить
Это очень неприятное оружие, его хрен чем засечёшь, а что станет после атаки с оптоволокном - похрен, это ведь одноразовые дроны..
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30.09.2024 07:17 Ответить
опять зе от ермака пзд.лей выхватит
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29.09.2024 15:39 Ответить
 
 