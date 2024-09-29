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Атакован арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области, - ЦПД

Українські безпілотники атакували РФ

Этой ночью Силы обороны Украины, вероятно, атаковали арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Котлубань, Волгоградская область. Атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - заверил он.

Официального подтверждения информации пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске. ВИДЕО

Ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 125 беспилотников: взрывы, в частности, раздавались и в Волгоградской области. Местные жители сообщали о пожаре в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

"Система мониторинга пожаров NASA действительно зафиксировала 3 точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубани. Горит ли сам арсенал - доподлинно неизвестно", - отмечает ASTRA.

Автор: 

взрыв (6772) пожар (5961) россия (95683) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+7
Котлубань в ******!!!
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29.09.2024 09:57
+6
Ну, раз Мар"Яна, тоді таки да . )))
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29.09.2024 10:07
+4
Молодці!Думаю,що такі вдалі атаки ЗСУ проходять без відома генштабу,бо генштаб живе якимось своїм медійним життям(сирскій,ґдє снаряди на Вовчанському напрямку?((((
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29.09.2024 09:48
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Правила форума Совет форумчан
Молодці!Думаю,що такі вдалі атаки ЗСУ проходять без відома генштабу,бо генштаб живе якимось своїм медійним життям(сирскій,ґдє снаряди на Вовчанському напрямку?((((
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29.09.2024 09:48 Ответить
мар'яна сказала, сирський на дачі чіліт.
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29.09.2024 09:52 Ответить
Ну, раз Мар"Яна, тоді таки да . )))
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29.09.2024 10:07 Ответить
ймовірно
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29.09.2024 09:51 Ответить
"...РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників..."Джерело:

А скількі всього летіло? Штук 20?
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29.09.2024 09:52 Ответить
Ой.
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29.09.2024 09:56 Ответить
Котлубань в ******!!!
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29.09.2024 09:57 Ответить
Щось горить там у лісі. А склад чи нє х/з. Був би склад БП, був би великий бум - його не було...
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29.09.2024 09:58 Ответить
https://t.me/voynareal/99730?single видео со складов
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29.09.2024 10:25 Ответить
Склады взрываются а кабов прилетает больше и больше.
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29.09.2024 10:19 Ответить
через неделю будет результат
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29.09.2024 10:23 Ответить
Бидон , а ты боялся
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29.09.2024 10:22 Ответить
Ищу производителя туалетной бумаги, который распечатает на ней ядерную доктрину РФ. Так у нее появится смысл и ежедневная польза.
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29.09.2024 10:24 Ответить
Упс, а шо сі стало? 🤣
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29.09.2024 11:54 Ответить
 
 