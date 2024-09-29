Атакован арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области, - ЦПД
Этой ночью Силы обороны Украины, вероятно, атаковали арсенал боеприпасов врага в Волгоградской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Котлубань, Волгоградская область. Атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - заверил он.
Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 125 беспилотников: взрывы, в частности, раздавались и в Волгоградской области. Местные жители сообщали о пожаре в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.
"Система мониторинга пожаров NASA действительно зафиксировала 3 точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубани. Горит ли сам арсенал - доподлинно неизвестно", - отмечает ASTRA.
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