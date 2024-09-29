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Атаковано арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області, - ЦПД

Українські безпілотники атакували РФ

Цієї ночі Сили оборони України, ймовірно, атакували арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", - запевнив він.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську. ВIДЕО

Раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи, зокрема, лунали й у Волгоградській області. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу в районі селища Сади Придонья Городищевського району.

"Система моніторингу пожеж NASA справді зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані. Чи горить сам арсенал - достеменно невідомо", - зазначає ASTRA.

Автор: 

вибух (4484) пожежа (4341) росія (65379) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+7
Котлубань в ******!!!
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29.09.2024 09:57
+6
Ну, раз Мар"Яна, тоді таки да . )))
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29.09.2024 10:07
+4
Молодці!Думаю,що такі вдалі атаки ЗСУ проходять без відома генштабу,бо генштаб живе якимось своїм медійним життям(сирскій,ґдє снаряди на Вовчанському напрямку?((((
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29.09.2024 09:48
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Молодці!Думаю,що такі вдалі атаки ЗСУ проходять без відома генштабу,бо генштаб живе якимось своїм медійним життям(сирскій,ґдє снаряди на Вовчанському напрямку?((((
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29.09.2024 09:48 Відповісти
мар'яна сказала, сирський на дачі чіліт.
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29.09.2024 09:52 Відповісти
Ну, раз Мар"Яна, тоді таки да . )))
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29.09.2024 10:07 Відповісти
ймовірно
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29.09.2024 09:51 Відповісти
"...РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників..."Джерело:

А скількі всього летіло? Штук 20?
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29.09.2024 09:52 Відповісти
Ой.
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29.09.2024 09:56 Відповісти
Котлубань в ******!!!
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29.09.2024 09:57 Відповісти
Щось горить там у лісі. А склад чи нє х/з. Був би склад БП, був би великий бум - його не було...
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29.09.2024 09:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/99730?single видео со складов
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29.09.2024 10:25 Відповісти
Склады взрываются а кабов прилетает больше и больше.
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29.09.2024 10:19 Відповісти
через неделю будет результат
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29.09.2024 10:23 Відповісти
Бидон , а ты боялся
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29.09.2024 10:22 Відповісти
Ищу производителя туалетной бумаги, который распечатает на ней ядерную доктрину РФ. Так у нее появится смысл и ежедневная польза.
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29.09.2024 10:24 Відповісти
Упс, а шо сі стало? 🤣
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29.09.2024 11:54 Відповісти
 
 