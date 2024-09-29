Атаковано арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області, - ЦПД

Цієї ночі Сили оборони України, ймовірно, атакували арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", - запевнив він.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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Раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи, зокрема, лунали й у Волгоградській області. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу в районі селища Сади Придонья Городищевського району.

"Система моніторингу пожеж NASA справді зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані. Чи горить сам арсенал - достеменно невідомо", - зазначає ASTRA.