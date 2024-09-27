Армия РФ ощутит последствия украинских ударов по военным складам уже в октябре, - эстонская разведка

Для российской армии последствия уничтожения украинскими военными складов на территории РФ станут ощутимыми на фронте уже в октябре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

Кессельманн заявил, что наблюдается заметное снижение интенсивности атак российских войск: если на прошлой неделе было в среднем 226 атак в день, то на этой неделе в среднем 155 атак в день.

Он отметил, что такое уменьшение еще не является следствием операции Украины, которая была проведена на прошлой неделе, то есть разрушение складов.

По его словам, "эффект от этого события, вероятно, наступит в течение двух-трех недель".

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"Поскольку Российская Федерация потеряла довольно значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется определять приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы", - добавил он.

Кроме того, Кессельманн отметил, что в этом свете сомнительно, хватит ли у российских войск ресурсов, чтобы отбросить украинские подразделения из Курской области России.

На этой неделе, как отметил подполковник, Россия продолжила медленное продвижение на Покровском направлении и вышла на исходную позицию для окружения населенного пункта Селидово.

"Если этот населенный пункт будет занят врагом, то, вероятно, будет сорвано снабжение Покровска и Курахово", - отметил он.

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Напомним, ранее в эстонской разведке сообщали, что в результате атаки на российский склад боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца. В частности, сдетонировано 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов - это 750 тысяч снарядов.