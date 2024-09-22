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армия РФ (18050) боеприпасы (2280) разведка (4120) Эстония (1353)

Разведка Эстонии об ударе по военному составу в Торопце Тверской области: уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца

горить склад боєприпасів у Тверській області

В результате атаки на российский склад боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области уничтожен запас снарядов на 2-3 месяца.

Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивиселг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, незадолго до удара поездом туда привезли на хранение дополнительные партии боеприпасов.

"Сдетонировали 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю. Поэтому это запас боеприпасов на два-три месяца", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ понесла огромные потери боеприпасов в Торопце, это скажется на операциях российской армии, - британская разведка

По мнению Кивиселга, влияние этой потери оккупантов на фронте можно будет увидеть уже в ближайшие недели.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Впоследствии стало известно, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.
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Топ комментарии
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Можна безкінечно дивитись на три речі:

Як тече вода через дамбу в Оренбурзі, як горить нафтобаза в ростовській обл і як федерасти займаються експропріацією нажитого майна у своїх громадян.

Вони це роблять, щоб не дісталось солдатам НАТО

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22.09.2024 12:39
+3
Спадковий, у 3 поколінні мудак Ким Винь Хунь счастливий з цього приводу. Це ж можно задерти ціни на свої снаряди та нехіло рубанути валюти з Ху..ла.
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22.09.2024 12:07
+3
А Ван Гог любив абсент, туйон у якому (компонент гіркого полину) може викликати галюцинації. Олег, важкий алкоголь та різні наркотичні речовини-небезпечні для здоров'я.
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22.09.2024 13:10
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Чому в Естонії...
Політики - поети?

Ханно Певкур...
Анно Валтер...

Це якийсь секрет...
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22.09.2024 12:07 Ответить
А Ван Гог любив абсент, туйон у якому (компонент гіркого полину) може викликати галюцинації. Олег, важкий алкоголь та різні наркотичні речовини-небезпечні для здоров'я.
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22.09.2024 13:10 Ответить
Я йому колись писав про це... Образився і сказав що я - надто "приземлений" і не здатен зрозуміть поета....
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22.09.2024 13:22 Ответить
А Ван Гог любив абсент,
Щоб підняти рівень духа,
Та отримав інцидент, -
Половину вуха...
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22.09.2024 15:53 Ответить
Ну, не абсцент!
А як бальзам у вуха...
Коли за цент...
Спихаеш рухлядь...

Кенг Гру...
Особисто...

Що любить так потвор...
Й намисто...
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29.09.2024 15:42 Ответить
Спадковий, у 3 поколінні мудак Ким Винь Хунь счастливий з цього приводу. Це ж можно задерти ціни на свої снаряди та нехіло рубанути валюти з Ху..ла.
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22.09.2024 12:07 Ответить
Там бартер.
Ядерні та ракетні технології на **********.
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22.09.2024 12:21 Ответить
Числа 30 000 тонн и 750 000 снарядов появились как предположительные на каком-то кацапском телеграмканале в первый же день после взрыва.А теперь их озвучивают все разведки мира.То ли тот кацап был допущен у военной тайне и выложил ее в телеге(в чем я сомневаюсь),то ли разведки получают инфу,читая рос.сегмент телеграмма.Иначе трудно объяснить такое совпадение.
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22.09.2024 12:30 Ответить
Снаряд вагою 40 кіло, тому і 750 тис.
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22.09.2024 12:44 Ответить
Кончатся снаряды пойдут орки с развернутыми знаменами в штыковую,как деды воевали.
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22.09.2024 12:31 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087409011178&comment_id=Y29tbWVudDo5NDM2MTQ5ODQ0NDY5NDlfNDIyODA5NDI2OTIzMDc0&__tn__=R*F Валік Рашентрах

Можна безкінечно дивитись на три речі:

Як тече вода через дамбу в Оренбурзі, як горить нафтобаза в ростовській обл і як федерасти займаються експропріацією нажитого майна у своїх громадян.

Вони це роблять, щоб не дісталось солдатам НАТО

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22.09.2024 12:39 Ответить
Як би ще вони стрілялись перед відправкою на фронт..
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22.09.2024 12:51 Ответить
Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних ***********, це 750 тисяч снарядів.

 Так там тільки снаряди були чи іскандери з KN-23 ? Я же запутався в цих їхніх розвідфантазіях )
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22.09.2024 12:39 Ответить
Якщо за тиждень рф випускає 10 тисяч ***********, а там було 750 тисяч, то які 2-3 місяця? 75 тижнів. Або десь помилка в тексті.
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22.09.2024 12:44 Ответить
Або без врахування того, що вони світом скуповують..
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22.09.2024 12:52 Ответить
10к це на день.
хоча всі ці розрахунки до пердели бо там не тільки 152 снаряди зберігались, там було все від мін до кабів з точками та іскандерами.
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22.09.2024 17:09 Ответить
Естонській розвідці не дає спокою слава британських вчених.
Що було на складі, у нас кому треба було відомо до міни і снаряда.
10 тис. снарядів кацапи випускають не за тиждень, а за день.
_____
Moskva delenda est
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22.09.2024 13:48 Ответить
 
 