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Розвідка Естонії про удар по воєнному складу у Торопці Тверської області: знищено запас снарядів на 2-3 місяці

горить склад боєприпасів у Тверській області

Внаслідок атаки на російський склад боєприпасів у населеному пункті Торопець Тверської області знищено запас снарядів на 2-3 місяці.

Про це заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, незадовго до удару потягом туди привезли на зберігання додаткові партії боєприпасів.

"Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ зазнала величезних втрат боєприпасів у Торопці, це позначиться на операціях російської армії, - британська розвідка

На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Згодом стало відомо, що у Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.

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Топ коментарі
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Можна безкінечно дивитись на три речі:

Як тече вода через дамбу в Оренбурзі, як горить нафтобаза в ростовській обл і як федерасти займаються експропріацією нажитого майна у своїх громадян.

Вони це роблять, щоб не дісталось солдатам НАТО

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22.09.2024 12:39
+3
Спадковий, у 3 поколінні мудак Ким Винь Хунь счастливий з цього приводу. Це ж можно задерти ціни на свої снаряди та нехіло рубанути валюти з Ху..ла.
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22.09.2024 12:07
+3
А Ван Гог любив абсент, туйон у якому (компонент гіркого полину) може викликати галюцинації. Олег, важкий алкоголь та різні наркотичні речовини-небезпечні для здоров'я.
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22.09.2024 13:10
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Чому в Естонії...
Політики - поети?

Ханно Певкур...
Анно Валтер...

Це якийсь секрет...
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22.09.2024 12:07 Відповісти
А Ван Гог любив абсент, туйон у якому (компонент гіркого полину) може викликати галюцинації. Олег, важкий алкоголь та різні наркотичні речовини-небезпечні для здоров'я.
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22.09.2024 13:10 Відповісти
Я йому колись писав про це... Образився і сказав що я - надто "приземлений" і не здатен зрозуміть поета....
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22.09.2024 13:22 Відповісти
А Ван Гог любив абсент,
Щоб підняти рівень духа,
Та отримав інцидент, -
Половину вуха...
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22.09.2024 15:53 Відповісти
Ну, не абсцент!
А як бальзам у вуха...
Коли за цент...
Спихаеш рухлядь...

Кенг Гру...
Особисто...

Що любить так потвор...
Й намисто...
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29.09.2024 15:42 Відповісти
Спадковий, у 3 поколінні мудак Ким Винь Хунь счастливий з цього приводу. Це ж можно задерти ціни на свої снаряди та нехіло рубанути валюти з Ху..ла.
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22.09.2024 12:07 Відповісти
Там бартер.
Ядерні та ракетні технології на **********.
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22.09.2024 12:21 Відповісти
Числа 30 000 тонн и 750 000 снарядов появились как предположительные на каком-то кацапском телеграмканале в первый же день после взрыва.А теперь их озвучивают все разведки мира.То ли тот кацап был допущен у военной тайне и выложил ее в телеге(в чем я сомневаюсь),то ли разведки получают инфу,читая рос.сегмент телеграмма.Иначе трудно объяснить такое совпадение.
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22.09.2024 12:30 Відповісти
Снаряд вагою 40 кіло, тому і 750 тис.
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22.09.2024 12:44 Відповісти
Кончатся снаряды пойдут орки с развернутыми знаменами в штыковую,как деды воевали.
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22.09.2024 12:31 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087409011178&comment_id=Y29tbWVudDo5NDM2MTQ5ODQ0NDY5NDlfNDIyODA5NDI2OTIzMDc0&__tn__=R*F Валік Рашентрах

Можна безкінечно дивитись на три речі:

Як тече вода через дамбу в Оренбурзі, як горить нафтобаза в ростовській обл і як федерасти займаються експропріацією нажитого майна у своїх громадян.

Вони це роблять, щоб не дісталось солдатам НАТО

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22.09.2024 12:39 Відповісти
Як би ще вони стрілялись перед відправкою на фронт..
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22.09.2024 12:51 Відповісти
Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних ***********, це 750 тисяч снарядів.

 Так там тільки снаряди були чи іскандери з KN-23 ? Я же запутався в цих їхніх розвідфантазіях )
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22.09.2024 12:39 Відповісти
Якщо за тиждень рф випускає 10 тисяч ***********, а там було 750 тисяч, то які 2-3 місяця? 75 тижнів. Або десь помилка в тексті.
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22.09.2024 12:44 Відповісти
Або без врахування того, що вони світом скуповують..
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22.09.2024 12:52 Відповісти
10к це на день.
хоча всі ці розрахунки до пердели бо там не тільки 152 снаряди зберігались, там було все від мін до кабів з точками та іскандерами.
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22.09.2024 17:09 Відповісти
Естонській розвідці не дає спокою слава британських вчених.
Що було на складі, у нас кому треба було відомо до міни і снаряда.
10 тис. снарядів кацапи випускають не за тиждень, а за день.
_____
Moskva delenda est
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22.09.2024 13:48 Відповісти
 
 