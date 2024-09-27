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Новини
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Армія РФ відчує наслідки українських ударів по військових складах вже у жовтні, - естонська розвідка

Склад боєприпасів палає у Воронезькій області

Для російської армії наслідки знищення українськими військовими складів на території РФ стануть відчутними на фронті вже в жовтні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.

Кессельманн заявив, що спостерігається помітне зниження інтенсивності атак російських військ: якщо минулого тижня було в середньому 226 атак на день, то цього тижня в середньому 155 атак за день.

Він зауважив, що таке зменшення ще не є наслідком операції України, яка була проведена минулого тижня, тобто руйнування складів.

За його словами, "ефект від цієї події, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів".

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"Оскільки Російська Федерація втратила доволі значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться визначати пріоритети у своїх діях найближчими місяцями", - додав він.

Крім того, Кессельманн наголосив, що в цьому світлі сумнівно, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відкинути українські підрозділи з Курської області Росії.

Цього тижня, як зазначив підполковник, Росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку та вийшла на вихідну позицію для оточення населеного пункту Селидове.

"Якщо цей населений пункт буде зайнятий ворогом, то, ймовірно, буде зірвано постачання Покровська та Курахового", – зауважив він.

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Нагадаємо, раніше в естонській розвідці повідомляли, що внаслідок атаки на російський склад боєприпасів у населеному пункті Торопець Тверської області знищено запас снарядів на 2-3 місяці. Зокрема, здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. 

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боєприпаси (2280) розвідка (3866) Естонія (1620) склад (183)


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Саме х-йове що нема продовження - один-два вдалих удари далі місяць святкування з супутниковими фотками і заявами ннпричасних. А кацапи за цей час відновлюються.
Так було з нафтобазами, нафтозаводами, кримською ППО - з усім...
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27.09.2024 17:56 Відповісти
Зато буде продовжено фінансування телемарафону в 2025 році. Пріоритети такі
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27.09.2024 18:03 Відповісти
Нема у нас такого потенціалу як у лаптєй ,щоб гатити через день, уявіть скільки в них бабла як що вони в москві готові заплатити любому алкашу за контракт 22 т зелених ,(от що санкції животворящі роблять) ,да й партнери наші обсираються від кожної путінської погрози і не дають своїми (цукерками) бити, а нам би балістику на 500 км. Треба подякувати естонській розвідці ,ми тепер хоч будем знати коли у орків буде нічим стріляти.
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27.09.2024 19:13 Відповісти
 
 